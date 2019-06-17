Футбол

«Интер» подпишет экс-защитника «Челси»Евро-футбол.ру 04:15

2 фото
Как сообщает sportmediaset, "нерадзурри" видят в англичанине замену бразильцу Жоао Миранде, контракт которого истекает летом 2020 года. Напомним, что Кэхилл покинул лондонский "Челси" этим летом после завершения трудового договора.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Интер» заинтересован в услугах Кэхилла

Sport24.ru01:57

«Интер» заинтересован в переходе футболиста «Челси»

Газета.Ru02:14

«Интер» подпишет экс-защитника «Челси»

Евро-футбол.ру04:15

Кэхилл может перейти в «Интер» на правах свободного агента

Бомбардир.ру04:52

СМИ: Гэри Кэйхилл может стать игроком «Интера»

Спорт-Экспресс01:15
Показать все источники
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 05:54, Вашингтон
Гаджеты

Названы смартфоны Samsung, которые обновят до Android 10

Как известно, в настоящий момент производители смартфонов активно готовятся к обновлению выпускаемых ими девайсов до самой актуальной версии Android.
Обновлено в 05:50
Происшествия

В Казахстане шесть человек пострадали при взрыве газа

Вследствие взрыва газа на станции технического обслуживания (СТО) на севере Казахстана, в Костанае, пострадали семь человек.
Обновлено в 04:41
Авто

Toyota Land Cruiser 300 лишится легендарных моторов

Напомним, премьера нового поколения Land Cruiser состоится через год.
Обновлено в 02:43
Происшествия

Челябинского полицейского обвинили в домогательствах

В Челябинской области против полицейского возбуждено уголовное дело о домогательствах.
Обновлено в 04:12
Авто

Chrysler отзывает в России 45 минивэнов Pacifica

Обновлено в 03:51
Общество

Чемодановка оправляется после столкновения с цыганами

В селе Чемодановка Пензенской области прошли похороны мужчины, погибшего в массовой драке местных жителей с цыганами.
Обновлено в 03:09
Общество

В России появится новая маркировка продуктов

Новый вид обозначений поможет покупателям понять, сколько сахара, жиров и соли содержится в продуктах.
Обновлено вчера в 19:49
Происшествия

Суд освободил журналиста Игоря Рудникова, расследовавшего коррупцию в Калининграде

Обновлено в 12:46 Суд освободил калининградского журналиста Игоря Рудникова, переквалифицировав вменяемую ему статью о вымогательстве на "самоуправство".
Обновлено в 04:46
Общество

Идею отмены НДФЛ для студентов одобрили в Госдуме

Думский комитет по бюджету и налогам поддержал законопроект об освобождении студентов и аспирантов от уплаты налога на доходы физлиц (НДФЛ) при получении ими материальной помощи.
Обновлено в 04:58
Происшествия

Голунов рассказал о первых часах своего задержания

Голунов уточнил, что задержание произошло в Центральном округе Москвы, но его повезли в УВД по Западному административному округу.
Обновлено в 03:49
Общество

На въезде в Екатеринбург убрали знак «Город бесов»

На въезде в Екатеринбург убрали знак "Город бесов", сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 04:42
Шоу-бизнес

Екатерина Климова подала на развод

По данным портала, Климова подала на развод еще 27 мая. Как отмечается, причина расставании пары пока неизвестна.
Обновлено в 00:42
Авто

Введение новых правил автотюнинга отложили на год

Новые правила процедуры по внесению изменений в конструкцию автомобилей вступят в силу с 1 июля 2020 года, сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено в 03:13
Экономика

СП нашла у «Мосфильма» договор аренды в несуществующей валюте

Счетная палата (СП) обнаружила арендный договор между киноконцерном «Мосфильм» и управлением Росимущества в Москве в валюте ЭКЮ, которая не существует с 1998 года, сообщает РБК.
Обновлено в 05:16
Авто

Совет директоров компании «АвтоВАЗ» возглавил Николя Мор

В рамках Годового общего собрания акционеров «АвтоВАЗа», которое состоялось 14 июня 2019 года, был выбран старший вице-президент, а также председатель направления Евразия Renault Groupe Николя Мор.
Обновлено в 05:10
Происшествия

Рейс из Нижневартовска в Уфу задержали на девять часов из-за трапа

Рейс «Уральских авиалиний» Нижневартовск — Уфа был задержан на девять часов из-за самопроизвольного выпуска надувного трапа, сообщили РБК в пресс-службе авиакомпании.
Обновлено в 05:26
Происшествия

Четыре человека погибли при стрельбе на рынке в Азербайджане

Четыре человека погибли, еще трое пострадали в понедельник в результате стрельбы на рынке сельхозпродукции в селе Беюк Кесик Акстафинского района на западе страны.
Обновлено в 05:05
Религия

Возведение храма в Екатеринбурге начнется не раньше 2020 года

Обновлено в 05:38
Футбол

Малиновский заявил, что «Генк» его предал, не продав в «Аталанту»

Украинский полузащитник "Генка" Руслан Малиновский, ставший звездой чемпионата Бельгии, в интервью Het Nieuwsblad выразил недовольство тем, что клуб не продал его в "Аталанту".
Обновлено в 04:31
Культура

Экстренно госпитализирован Александр Калягин

Народный артист РСФСР Александр Калягин был госпитализирован в одну из столичных больниц, передает Рен ТВ.
Обновлено в 05:30
Наука

Деформации позвоночника собак связали с одомашниванием

Авторы обследовали хранящиеся в музеях древние скелеты 136 диких волков и собак, а также позвоночники 241 современного волка и 19 современных ездовых собак.
Обновлено 15 июня в 03:59
Общество

Роскачество рассказало, как выбрать клубнику

Обновлено в 03:45
Армия и оружие

США разместят свои военные базы на территории Польши в шести точках

Обновлено в 04:25
Политика

Более ста бывших крымчан попросили российское гражданство

Более ста родившихся в Крыму и Севастополе граждан Украины, покинувших полуостров до марта 2014 года, обратились за получением российского гражданства, сообщили в пресс-центре МВД.
Обновлено в 02:46
Происшествия

В Канаде 20-летняя девушка скончалась после поцелуя с возлюбленным

Прибывшие к месту инцидента врачи принялись оказывать помощь девушке, но ингалятор от астмы не помог облегчить дыхание.
Обновлено в 03:27
Политика

Германия ответила США на шантаж из-за «Северного потока-2»

Вашингтон не должен шантажировать Берлин из-за «Северного потока-2», передает РИА Новости слова главы германо-российской группы в бундестаге Робби Шлунда.
Обновлено в 03:36
Авто

Российский рынок новых мотоциклов в мае вырос на 15%

Эксперты агентства отмечают, что этот рост происходит на фоне падения всех сегментов авторынка: легковых машин, грузовиков, LCV и автобусов.
Обновлено вчера в 07:00
Происшествия

S7 оштрафовали за жару в салоне самолета с группой «Чайф»

Авиакомпанию S7 Airlines оштрафовали на 30 тыс. руб. за нарушения при выполнении рейса Новосибирск — Екатеринбург в декабре 2018 года.
Обновлено в 02:42
Происшествия

Журналисту Ивану Голунову предоставили защиту как свидетелю

Журналисту-расследователю издания «Медуза» Ивану Голунову предоставлена защита как свидетелю, сообщает «МБХ медиа» со ссылкой на адвоката «Правозащиты Открытки» Сергея Бадамшина.
Обновлено вчера в 12:31
Авто

В России подешевели сразу три кроссовера Chery

Обновлено вчера в 11:09
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Гари Кэхилл
Британский футболист
Английский футболист, центральный защитник. Кэхилл начинал играть в футбол в любительской команде «Дронфилд Таун», в 13 лет перевёлся в академию «Астон Виллы». В 18 лет он получил возможность дебютировать на профессиональном уровне, выступая на правах аренды за «Бернли», где ему за неполный сезон удалось получить звание лучшего игрока команды. В 2005-2007 годах Кэхилл нерегулярно играл за основной состав «Астон Виллы», но закрепиться в нём не сумел. Осенью 2007 года он играл в аренде за «Шеффилд Юнайтед». В январе 2008 года Кэхилл перешёл в «Болтон Уондерерс», где вскоре стал одним из ключевых игроков. После четырёх лет в «Болтоне» он перешёл в лондонский «Челси», где также стал играть важную роль...
В НовостяхВ поиске Яндекса
Антонио Конте
Итальянский футбольный тренер, ранее выступавший как футболист на позиции полузащитника. Главный тренер клуба «Интернационале». Начал свою футбольную карьеру в «Лечче», клубе из своего родного города, впоследствии оказавшись в туринском «Ювентусе».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное