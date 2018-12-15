Футбол

«Интер» победил «Удинезе» благодаря голу Икарди
Спорт-Экспресс
13:59

Интер — Удинезе
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат Италии, сегодня
Стадион «Джузеппе Меацца»
Квадво Асамоа
20′
Борха Валеро
Лаутаро Хавьер Мартинес
55′
Маттео Политано
58′
Бальде Кейта
Иван Перишич
70′
71′
Хуан Муссо
Мауро Икарди
76′
Лаутаро Хавьер Мартинес
79′
Маттео Политано
Раджа Наингголан
85′
85′
Секо Фофана
Дарвин Мачис
90′+2′
Хидде Тер Авест
Фелипе Визеу
"Интер" с минимальным счетом обыграл "Удинезе" в матче 16-го тура чемпионата Италии (1:0). Единственный гол с пенальти забил форвард Мауро Икарди. "Интер" набрал 32 очка и закрепился на третьем месте в турнирной таблице. "Удинезе" с 13 баллами располагается на 17-й строчке.
Спорт-Экспресс13:59

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