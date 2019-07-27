Футболисты «Интера» одержали победу над «ПСЖ» в товарищеском матче. Игра, прошедшая в Макао, завершилась со счетом 1:1 в основное время, а в серии пенальти удача улыбнулась итальянской команде. Парижане вышли вперед на 41-й минуте усилиями Тило Керера.

«Интер» победил «ПСЖ» в серии пенальти в товарищеском матче

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