Футбол

«Интер» отстранил Наингголана от команды за нарушение дисциплины
РБК
11:40

Интер — Наполи
26 декабря
в 14:30
Чемпионат Италии
Стадион «Джузеппе Меацца»
«Интер» подтвердил, что Раджа Наингголан временно отстранен от футбола по дисциплинарным причинам, сообщает Football Italia со ссылкой на пресс-службу клуба. По информации издания, футболист опоздал на воскресную тренировку, как уже неоднократно делал по ходу текущей недели.
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