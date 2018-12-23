«Интер» подтвердил, что Раджа Наингголан временно отстранен от футбола по дисциплинарным причинам, сообщает Football Italia со ссылкой на пресс-службу клуба. По информации издания, футболист опоздал на воскресную тренировку, как уже неоднократно делал по ходу текущей недели.

«Интер» отстранил Наингголана от команды за нарушение дисциплины

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