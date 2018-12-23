Футбол

«Интер» отстранил Наингголана от работы с командой
Sport24.ru
09:12

«Интер» временно отстранил полузащитника Раджу Наингголана от работы с командой, сообщает BBC.
Sport24.ru09:12

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«Интер»: Наингголан отстранен от футбольной деятельности по дисциплинарным причинам

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«Интер» отстранил Наингголана от игр: он проспал тренировку

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«Интер» отстранил Наингголана от работы с командой

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«Интер» временно отстранил Наингголана по дисциплинарным причинам. Он не сыграет с «Наполи»

Sports.ru08:37
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Автоматически обработаны 7163 источника, обновлено в 11:52, Ашберн
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