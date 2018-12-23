Футбол
«Интер» отстранил Наингголана от команды за нарушение дисциплины
«Интер» отстранил Наингголана от команды за нарушение дисциплиныРБК11:40
«Интер» подтвердил, что Раджа Наингголан временно отстранен от футбола по дисциплинарным причинам, сообщает Football Italia со ссылкой на пресс-службу клуба. По информации издания, футболист опоздал на воскресную тренировку, как уже неоднократно делал по ходу текущей недели.
РБК11:40
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Футбол
«Тоттенхэм» разгромил «Эвертон» на выезде
В матче 18-го тура Английской премьер-лиги ливерпульский "Эвертон" дома крупно уступил лондонскому "Тоттенхэму" - 2:6, передает "Советский спорт".
Обновлено в 12:59
Футбол
Черышев прокомментировал победу над «Уэской»
Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев прокомментировал победу своей команды в матче 17-го тура чемпионата Испании с «Уэской» (2:1).
Обновлено в 13:13
Футбол
Кокорин и Мамаев сыграют в футбол с сотрудниками «Бутырки»
Нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев сыграют в футбол за команду заключенных против сотрудников СИЗО «Бутырка».
Обновлено в 09:40
Футбол
Франк де Бур назначен главным тренером «Атланты Юнайтед»
Знаменитый голландский специалист Франк де Бур стал новым главным тренером "Атланты Юнайтед", как и ожидалось.
Обновлено в 11:22
Футбол
Скауты «МЮ» просматривали Маноласа на матче «Рома» – «Ювентус»
«Рома» вчера уступила «Ювентусу» (0:1) в рамках 17-го тура серии А. Матч посетили скауты «Манчестер Юнайтед», которые просматривали защитника «Ромы» Костаса Маноласа.
Обновлено в 03:25
Футбол
«Вольфсбург» вырвал победу в матче «Аугсбургом»
«Вольфсбург» на выезде победил «Аугсбург» в 17-м туре чемпионата Германии.
Обновлено в 11:32
Футбол
Дзюба вошел в топ-100 лучших игроков года по версии Marca
Обновлено в 12:05
Футбол
В Париже ограбили дом Тиагу Силвы. Ущерб – миллион евро
Дом 29-летнего игрока ограбили, когда "ПСЖ" встречался с "Ливерпулем" в матче Лиги чемпионов (28 ноября, 2:1). Тогда ущерб от кражи составил 600 тысяч евро.
Обновлено в 12:30
Футбол
Васин: «Гинер на поле был бы свободным художником, типа Месси»
Месси, — сказал Васин в интервью клубному телевидению.
Обновлено в 09:34
Футбол
Вадим Васильев: «„Монако“ не заслужил такой ситуации»
Вице-президент «Монако» Вадим Васильев остался разочарован поражением команды в матче 19-го тура французской лиги 1 от «Генгама» (0:2). — Кризис серьезный.
Обновлено в 03:14
Футбол
Сансон продлил контракт с «Марселем»
«Марсель» продлил контракт с полузащитником команды Морганом Сансоном. Соглашение рассчитано на один год.
Обновлено в 12:42
Футбол
Погба поблагодарил Моуринью за трофеи
Обновлено в 07:16
Футбол
Серхио Рамос не смог объяснить свист фанатов «Реала» в свой адрес
Обновлено в 07:22
Футбол
«Реал» назвал «Интеру» условия трансфера Модрича
"Реал" готов отпустить своего полузащитника Луку Модрича в "Интер", который проявляет заинтересованность в его подписании.
Обновлено в 12:09
Футбол
Гол Езбилиса помог «Виллем II» обыграть «Эммен»
"Виллем II" в выездном матче 17-го тура чемпионата Голландии одолел "Эммен" (2:0).
Обновлено в 13:00