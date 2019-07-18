«Манчестер Юнайтед» продолжает требовать свыше 80 миллионов евро за 26-летнего Лукаку, но «Интер» не готов платить столько. В Милане надеются, что трансфер 32-летнего Кавани может обойтись им дешевле, так как у уругвайца остается только год по контракту с «ПСЖ».

«Интер» отказался от трансфера Лукаку в пользу Кавани

Шоу-бизнес Мисс Москва отреагировала на слухи о разводе с экс-королем Малайзии Победительница конкурса красоты "Мисс Москва — 2015" Оксана Воеводина отреагировала на слухе о разводе с бывшим королем Малайзии Мухаммадом V, выложив видео в инстаграме.

Гаджеты Ряд смартфонов Honor вскоре получат обновление до Android 10 Q По данным сетевого источника, 9 августа Huawei представит собственную графическую оболочку EMUI 10 на базе Android 10 Q. Одновременно с этим событием выйдет оболочка Magic 3.0 для смартфонов Honor на базе десятой версии Android Ранее были опубликованы смартфоны Huawei, которые получат обновление до Android 10 Q. В списке присутствовали аппараты Honor.

Шоу-бизнес Резо Гигинеишвили и Надежда Оболенцева поженились 37-летний режиссер женился в третий раз. Избранницей Резо Гигинеишвили стала 35-летняя бизнесвумен Надежда Оболенцева.

Шоу-бизнес После отпуска Орбакайте обновила стрижку у Влада Лисовца После двух недель отпуска Кристина Орбакайте вернулась в Москву. Певица первым делом наведалась к другу – известному стилисту Владу Лисовцу.

Происшествия Минздрав: лечащий врач не назначал Frizium тяжелобольному ребёнку Накануне стало известно о задержании женщины в отделении почты в Москве, когда она получала посылку с лекарством от судорог Frizium.

Шоу-бизнес Диана Шурыгина променяла мужа на молодого миллионера Диана Шурыгина еще несколько дней назад отдыхала с мужем Андреем Шлягиным в Турции, а теперь развлекается с другим мужчиной на острове Бали.

Политика Президент Грузии высказалась о решении Страсбурга по «Рустави-2» Президент Грузии Саломе Зурабишвили прокомментировала решение Европейского суда по правам человека (ЕПСЧ), который не выявил нарушений Европейской конвенции по правам человека в деле грузинской оппозиционной телекомпании "Рустави-2".

Футбол Мамаева и Кокорина отправили в штрафной изолятор Футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин в июле попали в штрафной изолятор белгородской колонии Об этом «Спорт-Экспрессу» рассказал начальник ИК № 4 УФСИН по Белгородской области Сергей Плясов.

Политика Лавров назвал позицию Дании по «Северному потоку-2» политизированной Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Дания заняла политизированную позицию и медлит с выдачей разрешения на прокладку трубопровода «Северный поток-2» в своей исключительной экономической зоне.

Общество Instagram перестал показывать лайки Социальная сеть Instagram начала скрывать количество лайков под постами, сообщает портал TechCrunch.

Армия и оружие НАТО пообещало запустить тысячи гиперзвуковых ракет В 2030 году более 80 процентов боевого порядка НАТО будут представлять истребители четвертого поколения, передает Jane's 360 со ссылкой на заявление вице-маршала Королевских Военно-воздушных сил (ВВС) Великобритании Саймона Рошеля.

Кино Вышел трейлер «Лучшего стрелка 2» с Томом Крузом В Сети появился трейлер сиквела фильма «Лучший стрелок» («Top Gun») с Томом Крузом в главной роли.

Происшествия Жертвами пожара в студии аниме в Японии стали 10 человек Как сообщало ИА REGNUM, возгорание в здании студии аниме в Киото началось в 10:30 18 июля. Причиной пожара стал умышленный поджог.

Финансы Банк России в июле может понизить ключевую ставку лишь до 7,25% Совет директоров Банка России на ближайшем заседании 26 июля может принять решение понизить ключевую ставку лишь на 25 базисных пунктов, поскольку аргументов в пользу более существенного шага пока нет.

Космос NASA опубликовало снимки МКС, проходящей мимо Солнца NASA опубликовало снимок Международной космической станции, которая проходила мимо Солнца.

Наука Физики вычислили свойства темной материи, просто посмотрев на людей Физики университета Вандербильта (США) предсказали некоторые свойства частиц темной материи, исходя из того, что люди не гибнут от соприкосновения с ними.

Технологии Отечественные приложения предложили устанавливать на Smart TV Группа депутатов во главе с председателем комитета по экономической политике Сергеем Жигаревым (ЛДПР) внесла в Госдуму законопроект, обязывающий устанавливать на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV при их продаже отечественное программное обеспечение, следует из информации на сайте Госдумы.

Наука Смогут ли роботы обрести душу: эмоциональный ИИ В обывательском представлении искусственный интеллект никогда не сможет приблизиться к человеческой эмоциональности из-за нашей особой душевной организации, которую невозможно трансплантировать в машину.

Происшествия В Литве задержан фигурант дела о загрязнении нефтепровода «Дружба» Фигурантами дела о хищении нефти и загрязнении нефтепровода «Дружба» являются 13 человек.

Гаджеты Пользователи iPhone все чаще стали переходить на Android-смартфоны Отмечается, что в июне 2019 года 18% владельцев iPhone (включая 26% владельцев iPhone X) поменяли свои смартфоны на продукцию Samsung.

Кино Вышел новый трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы» Создатели шестого фильма о Терминаторе выпустили новый трейлер к фильму «Терминатор: Темные судьбы».

Политика Путин поручил правительству предоставить малообеспеченным семьям жилье Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать механизмы обеспечения малоимущих семей жильем на условиях сохранения площадей в публичной собственности, сообщила пресс-служба Кремля в четверг, 18 июля.