Футбол

«Интер» отказался от трансфера Лукаку в пользу КаваниМатч ТВ 06:45

«Манчестер Юнайтед» продолжает требовать свыше 80 миллионов евро за 26-летнего Лукаку, но «Интер» не готов платить столько. В Милане надеются, что трансфер 32-летнего Кавани может обойтись им дешевле, так как у уругвайца остается только год по контракту с «ПСЖ».
Читать в источнике
Обсудить

Подробнее о событии

«Интер» предложит Лукаку контракт на 41 миллион фунтов

Матч ТВ09:28

«Интер» готов предложить Лукаку пятилетний контракт на сумму £ 41 млн

Чемпионат10:41

«Интер» хочет подписать Кавани, если не сумеет оформить трансфер Лукаку

Sport24.ru06:05

«Интер» может купить Кавани, если не получится подписать Лукаку

Sports.ru13:58

«Манчестер Юнайтед» завысил цену за Лукаку, «Интер» откажется?

Sport.ru06:58

«Интер» может отказаться от услуг Лукаку и пригласить Кавани

Советский спорт06:51

У «Интера» готова альтернатива на случай провала трансфера Лукаку

Спорт-Экспресс06:35
Показать все источники
Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 23:28, Ашберн
Происшествия

Возросло число пострадавших при задымлении самолета в Шереметьево

Обновлено в 20:56
Космос

В США аукцион в честь 50-летия высадки людей на Луну собрал $907 тысяч

Аукционный дом Christie's в Нью-Йорке провел торги, посвященные 50-летию высадки человека на Луну, на них были выставлены документы, карты с корабля "Аполлон 11", фотографии астронавтов и другие предметы ушли с молотка за 907 тысяч долларов, сообщили организаторы мероприятия.
Обновлено в 22:03
Общество

На Приморье надвигается мощный тайфун «Данас»

На Приморье надвигается мощный тайфун "Данас".
Обновлено в 22:30
Авто

BMW работает над новым поколением 4-Series

Компания BMW работает над созданием нового поколения автомобилей 4-Series, пишет Car.ru.
Обновлено в 22:56
Шоу-бизнес

48-летняя Клаудия Шиффер продемонстрировала фигуру в бикини

Обновлено в 22:00
Армия и оружие

В Индии назвали условия закупки истребителя Су-57

Главный маршал авиации ВВС Индии Бирендер Сингх Дханоа в беседе с газетой Вооружённых сил России «Красная звезда» рассказал об условиях закупки российского истребителя пятого поколения Су-57.
Обновлено в 17:53
Политика

МИД Украины ответил на решение России по Донбассу

Ранее Украинский президент Владимир Зеленский ответил российскому коллеге Владимиру Путину, который 17 июля подписал указ, разрешающий жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР получать российское гражданство быстро и просто.
Обновлено в 05:55
Политика

Корабль ВМС США сбил иранский беспилотник

Корабль ВМС США сбил иранский беспилотник, приблизившийся к нему в Ормузском проливе, сообщил журналистам президент Дональд Трамп.
Обновлено в 15:30
Игры

Вышел первый геймплейный трейлер FIFA 20

Electronic Arts опубликовала первый геймплейный трейлер FIFA 20, в котором компания показала особенности новой части симулятора и продемонстрировала несколько изменений, по сравнению с прошлыми играми франшизы.
Обновлено в 15:48
Политика

Путин высказался об урегулировании в Донбассе

Полноценное урегулирование ситуации на юго-востоке Украины возможно только при прямом контакте Киева с представителями самопровозглашенных ДНР и ЛНР, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктором Медведчуком.
Обновлено в 10:01
Происшествия

В Сербии рухнул военный вертолет

Обновлено в 22:41
Политика

МИД выразил протест советнику посольства США из-за виз учителям

Дипломаты выразили ему протест в связи с заявлениями посла США Джона Хантсмана об "отказе" в визах сотрудникам англо-американской школы.
Обновлено в 11:13
Футбол

Де Лигт рассказал о причинах перехода в «Ювентус»

Защитник сборной Нидерландов Маттейс Де Лигт объяснил, почему выбрал в качестве продолжения карьеры туринский "Ювентус", сообщает Sport24.
Обновлено в 10:23
Культура

Госпитализирован актер Валерий Афанасьев

Обновлено в 02:49
Экономика

Путин поручил найти жилье малоимущим

Президент России Владимир Путин поручил обеспечить семьи с низкими доходами жильем без его передачи в собственность.
Обновлено в 14:27
Транспорт

Западный объезд Сергиева Посада разгрузит центр города от автомобилей

Обновлено в 05:43
Политика

Порошенко не пустили в Европарламент

Бывшего президента Украины Петра Порошенко отказались пустить в зал заседаний Европарламента. Вместо этого политик был отправлен на галерку.
Обновлено в 18:37
Общество

Роскомнадзор оштрафовал Google на 700 тысяч рублей

Google оштрафовали на 700 тысяч рублей за выборочную фильтрацию результатов поиска, сообщили в Роскомнадзоре.
Обновлено в 09:22
Политика

Новая глава ЕК сделала заявление о санкциях против России

Новая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Западу следует сохранять санкции против России.
Обновлено в 15:21
Политика

Польша не позвала Путина на годовщину начала Второй мировой войны

Вице-премьер правительства Польши Яцек Сасин подтвердил, что польское руководство не пригласило президента РФ Владимира Путина на мероприятия, связанные с 80-й годовщиной начала Второй мировой войны.
Обновлено в 09:22
Культура

Инну Чурикову госпитализировали в тяжелом состоянии

Обновлено в 17:17
Армия и оружие

«Буревестник» назвали оружием возмездия в ядерной войне

Обновлено в 16:13
Футбол

Определился соперник тульского «Арсенала» в квалификации Лиги Европы

Во втором квалификационном раунде Лиги Европы тульский «Арсенал» сыграет против азербайджанского «Нефтчи».
Обновлено в 15:20
Политика

Помощник Зеленского заявил о намерении добиться переговоров с Путиным

Команда Владимира Зеленского намерена добиться переговоров с Владимиром Путиным, заявил в интервью изданию LB.ua первый помощник президента Украины Сергей Шефир.
Обновлено вчера в 23:46
Политика

В Петербурге и Ленинградской области введут электронные визы

На территории Петербурга и Ленинградской области будет введен режим электронной визы.
Обновлено в 12:23
Происшествия

Суд арестовал двух астраханских чиновников

Обновлено в 12:12
Политика

МВД объяснило, кого нужно наказывать за неуважение к власти

Министерством внутренних дел были разработаны методические рекомендации для сотрудников полиции по составлению протоколов административных дел за неуважение к власти, передает "Медиазона".
Обновлено в 06:18
Гаджеты

Одноплатный ПК Raspberry Pi 4 очень быстро нагревается

Обновлено в 16:14
Авто

АвтоВАЗ приостановит производство автомобилей

Компания АвтоВАЗ приняла решение приостановить производство автомобилей с 22 июля.
Обновлено в 04:24
Происшествия

В Мексике восемь человек погибли в ДТП с автобусом

Восемь человек погибли и 20 пострадали в ДТП с автобусом в тихоокеанском штате Найярит в Мексике, сообщает местное издание Sol de Nayarit.
Обновлено в 19:56
ещё по теме
Ромелу Лукаку
Бельгийский футболист
Бельгийский футболист конголезского происхождения, нападающий английского клуба «Манчестер Юнайтед» и сборной Бельгии. Участник чемпионата мира 2014 года в Бразилии и чемпионата Европы 2016 года во Франции. Бронзовый призёр чемпионата мира 2018 года в России. Лучший бомбардир в истории сборной Бельгии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное