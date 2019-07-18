Футбол
«Интер» отказался от трансфера Лукаку в пользу КаваниМатч ТВ 06:45
«Манчестер Юнайтед» продолжает требовать свыше 80 миллионов евро за 26-летнего Лукаку, но «Интер» не готов платить столько. В Милане надеются, что трансфер 32-летнего Кавани может обойтись им дешевле, так как у уругвайца остается только год по контракту с «ПСЖ».
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 09:49, Вашингтон
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Киев возмутила карта Венгрии с Закарпатьем в украинской газете
Министерство иностранных дел Украины обвинило в сепаратизме украинскую газету «Карпаталия», которую издает союз венгров Закарпатья, за публикацию карты Венгрии с входящей в нее Закарпатской областью.
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Транспорт
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Политика
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РЖД проверит данные о поездке на Blabla-поезде из Петербурга в Москву
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Волейболистка Гамова отреагировала на флешмоб в Instagram Леди Гаги
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Экономика
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Обновлено в 08:07
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Бывший заключенный рассказал о колонии Кокорина и Мамаева
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Авто
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Мэй в своей последней речи поспорила с Путиным
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Делегация российских СМИ была также проинформирована о возвращении активности на рынки древнего Хомса и в районы некоторых религиозных мест исторической церкви Ум-Занар, которые были освобождены героями сирийской правительственной армии.
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Зеленский дал гражданство воевавшим за Украину россиянам
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Обновлено в 09:24
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Обновлено в 05:32
Общество
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