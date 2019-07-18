Футбол
«Интер» отказался от трансфера Лукаку в пользу КаваниSportbox.RU 06:45
«Манчестер Юнайтед» продолжает требовать свыше 80 миллионов евро за 26-летнего Лукаку, но «Интер» не готов платить столько. В Милане надеются, что трансфер 32-летнего Кавани может обойтись им дешевле, так как у уругвайца остается только год по контракту с «ПСЖ».
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 14:25, Вашингтон
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