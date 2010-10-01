Футбол
Спорт-Экспресс«Интер» оптимистично настроен по поводу перехода Алексиса Санчеса
«Интер» продолжает переговоры с «Манчестер Юнайтед» о трансфере нападающего Алексиса Санчеса, сообщает Sky Sport Italia. Сообщается, что «Интер» оптимистично настроен по поводу сделки.
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Политика
Эрдоган спросил Путина о возможности покупки Су-57
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган на авиакосмическом салоне МАКС-2019 поинтересовался у президента России Владимира Путина покупкой новейшего российского истребителя пятого поколения Су-57, на что получил утвердительный ответ.
RT на русском 10:31
Футбол
ЦСКА согласовал контракт с Комличенко
Как передает "Спорт-Экспресс", москвичи согласовали с 24-летним россиянином условия контракта.
Московский Комсомолец 10:10
Армия и оружие
Американские военные проехались на российских танках Т-80
Американские военные прокатились на "летающих" танках Т-80 во время учений в Южной Корее. Фотографии солдатов появились в сети.
Газета.Ru вчера в 06:58
Шоу-бизнес
Настя Ивлеева купила машину за 4 миллиона рублей
Недавно стало известно, что Ивлеева просит за заказной пост около миллиона рублей.
StarHit.ru 06:00
Общество
В России одиноких стариков предложили устраивать в приемные семьи
Минтруд выпустил рекомендации, согласно которым одним из способов улучшить жизнь одиноких пожилых людей может быть их устройство в приемные семьи, пишет во вторник газета «Известия».
РИАМО 02:58
Транспорт
Власти Москвы утвердили тарифы проезда на МЦД
Цена поездки на Московских центральных диаметрах (МЦД) по Москве будет равна билету в метро – 38 рублей, в пригороде - 45 рублей, тарифы в дальней зоне будут стоить из расчета 23 рубля за зону, следует из материалов к заседанию президиума правительства столицы, которое состоялось во вторник.
РИА Новости 10:48
Происшествия
Три человека пострадали в ДТП с автобусом и маршруткой в Люберцах
В результате ДТП пострадали три человека, в том числе двое детей. Пострадавшие были госпитализированы.
РЕН ТВ 11:07
Происшествия
Против полицейских в Анапе возбудили дело о понуждении девушки к сексу
В Анапе против двух полицейских возбудили уголовное дело о понуждении несовершеннолетней девушки к действиям сексуального характера, сообщил РИА Новости в СУСК по Краснодарскому краю.
РИА Новости вчера в 13:49
Общество
В Арктике открыли пять новых островов
Гидрографическая группа Северного флота, работающая в составе комплексной экспедиции на архипелаге Земля Франца-Иосифа, подтвердила открытие пяти островов в Карском море.
РИА Новости 07:06
Общество
Суд обязал мэрию дать площадку под митинг оппозиции 31 августа
Тверской суд Москвы частично удовлетворил иск к московским властям со стороны организаторов оппозиционного шествия по Бульварному кольцу (от Пушкинской площади до проспекта Сахарова) 31 августа.
РБК вчера в 12:50
Политика
В МИД Польши сравнили «Северный поток» с пактом Молотова-Риббентропа
В эфире Польского телевидения Шинковский вспомнил о том, что 10 лет назад президент России Владимир Путин присутствовал в Польше на памятных мероприятиях, посвященных 70-летию начала Второй мировой войны.
РИА Новости 08:07
Наука
Таяние вечной мерзлоты в Арктике усилит парниковый эффект
Из-за глобального потепления вечная мерзлота привлекает большое внимание ученых, так как ее таяние грозит высвобождением огромного количества древнего органического углерода и возможной экологической катастрофой.
Naked Science 04:29
Политика
Сенатор США Джонсон заявил об отказе России в выдаче ему въездной визы
Сенатор Рон Джонсон заявил в понедельник, что Россия отклонила его просьбу о визе для посещения страны в следующем месяце в составе делегации Конгресса.
Интерфакс вчера в 19:12
Здоровье
В Нижнем Тагиле два хирурга передумали увольняться из больницы
Ранее заявление забрал ещё один хирург. Напомним, всего о своём решении уволиться заявили шестеро сотрудников больницы.
REGNUM 06:47
Экономика
В Минэкономразвития предсказали снижение роста доходов россиян
Минэкономразвития снизило прогноз роста реальных доходов россиян в 2019 году с 1 до 0,1%, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru вчера в 14:39
Общество
Росгвардия через сайт HeadHunter ищет в российских регионах бойцов для пополнения подразделений ОМОНа в Москве
Росгвардия через сайт поиска работы HeadHunter ищет в российских регионах бойцов для пополнения подразделений ОМОНа в Москве.
Эхо Москвы 05:32
Кино
Умерла актриса и культуролог Людмила Мальцева
Педагог, культуролог и заслуженная артистка России Людмила Мальцева умерла на 70-м году жизни, сообщается на сайте Союза кинематографистов России во вторник, 27 августа.
Известия 10:35
Фигурное катание
Фигуристка Медведева стала послом сборной России на Олимпиаде-2020
Российская фигуристка Евгения Медведева стала послом сборной России на летних Олимпийских играх 2020 года в Токио.
ТАСС 04:13
Экономика
В ведомствах обсудят судьбу индивидуального пенсионного капитала
Ранее замглавы Минфина Алексей Моисеев сообщил, что новая пенсионная реформа не будет носить название ИПК (индивидуальный пенсионный капитал), а о новых деталях планируется объявить уже в ближайшую неделю.
Известия 10:23
Политика
Трамп обвинил Обаму в присоединении Крыма к России
Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что у бывшего главы государства Барака Обамы была возможность остановить присоединение Крыма к России.
News.ru вчера в 11:43
Общество
В Москве повысили минимальную пенсию
Мэр Москвы Сергей Собянин повысил минимальную пенсию москвичей с городской доплатой на две тысячи до 19,5 тысяч рублей, изменения заработают с 1 сентября, говорится в материалах к заседанию президиума правительства Москвы.
РИА Новости 09:43
Футбол
Жоау Мариу приехал в Москву для подписания контракта с «Локомотивом»
Игрок "Интера" Жоау Мариу прилетел в Москву для подписания контракта с "Локомотивом", сообщает Sports.ru.
Газета.Ru вчера в 21:45
Политика
ГИБДД не стала штрафовать Путина за езду без шлема
Поездка президента РФ на байке прошла во время посещения Севастополя, где Путин пообщался с крымскими властями и членами мотоклуба «Ночные волки».
BFM.ru 06:40
Политика
Макрон заявил о конце западной гегемонии в мире
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что эпоха западного доминирования в мире завершается.
RT на русском 05:53
Авто
Новый Land Rover Defender снимается в «бондиане»
Новый Land Rover Defender участвует в съемках 25-го фильма о Джеймсе Бонде «Нет времени умирать».
Автоновости дня 01:52
Футбол
В Сербии футболист забил гол и спровоцировал массовую драку
В понедельник в матче первой лиги Сербии произошла массовая потасовка футболистов, спровоцированная голом игрока «Металаца» Николой Гробовичем.
МК-Спорт 06:42
Футбол
На ответный матч «Краснодара» с «Олимпиакосом» проданы все билеты
Российский футбольный клуб "Краснодар" сообщил, что все билеты на ответный матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов против греческого "Олимпиакоса" проданы.
Газета.Ru 09:49
Космос
Как бы выглядел СССР в 2019 году
Если учесть, что в 1992-ом на территории бывшего СССР жили 294 млн человек, можно предположить, что к 2019-ому нас было бы 357,96 млн.
В Городе N 10:44