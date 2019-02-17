Футбол

«Интер» обыграл «Сампдорию» в матче Серии АRT на русском 14:12

Интер — Сампдория
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат Италии, сегодня
Стадион «Джузеппе Меацца»
Данило Д′Амброзио
17′
Иван Перишич
24′
28′
Кароль Линетти
Милан Шкриньяр
31′
Роберто Гальярдини
Жоау Мариу
59′
Маттео Политано
Антонио Кандрева
68′
Данило Д′Амброзио
73′
74′
Риккардо Сапонара
Маноло Габбьядини
75′
Маноло Габбьядини
Раджа Наингголан
78′
80′
Альбин Экдаль
Роналдо Виейра Нан
81′
Бартош Берешиньски
Якопо Сала
Раджа Наингголан
Матиас Весино
89′
Миланский "Интер" одержал победу над генуэзской "Сампдорией" в матче 24-го тура итальянской Серии А. Встреча, прошедшая на "Джузеппе Меацца", завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев поля. Победу «нерадзурри» принесли голы Данило Д'Амброзио и Раджи Наингголана.
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