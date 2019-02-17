Футбол

«Интер» обыграл «Сампдорию» благодаря мячу НайнгголанаНева Спорт 17:40

Интер — Сампдория
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат Италии, сегодня
Стадион «Джузеппе Меацца»
Данило Д′Амброзио
17′
Иван Перишич
24′
28′
Кароль Линетти
Милан Шкриньяр
31′
Роберто Гальярдини
Жоау Мариу
59′
Маттео Политано
Антонио Кандрева
68′
Данило Д′Амброзио
73′
74′
Риккардо Сапонара
Маноло Габбьядини
75′
Маноло Габбьядини
Раджа Наингголан
78′
80′
Альбин Экдаль
Роналдо Виейра Нан
81′
Бартош Берешиньски
Якопо Сала
Раджа Наингголан
Матиас Весино
89′
В матче 24-го тура чемпионата Италии «Сампдория» в выездном матче потерпела минимальное поражение от миланского «Интера» со счетом 1:2. В составе генуэзского клуба единственный гол в матче сумел забить нападающий Маноло Габбьядини на 33-й минуте.
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