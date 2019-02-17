Футбол

«Интер» обыграл «Сампдорию» благодаря мячу НайнгголанаНева Спорт 17:40

Интер — Сампдория
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат Италии, сегодня
Стадион «Джузеппе Меацца»
Данило Д′Амброзио
17′
Иван Перишич
24′
28′
Кароль Линетти
Милан Шкриньяр
31′
Роберто Гальярдини
Жоау Мариу
59′
Маттео Политано
Антонио Кандрева
68′
Данило Д′Амброзио
73′
74′
Риккардо Сапонара
Маноло Габбьядини
75′
Маноло Габбьядини
Раджа Наингголан
78′
80′
Альбин Экдаль
Роналдо Виейра Нан
81′
Бартош Берешиньски
Якопо Сала
Раджа Наингголан
Матиас Весино
89′
В матче 24-го тура чемпионата Италии "Сампдория" в выездном матче потерпела минимальное поражение от миланского "Интера" со счетом 1:2. В составе генуэзского клуба единственный гол в матче сумел забить нападающий Маноло Габбьядини на 33-й минуте.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Интер» одержал победу над «Сампдорией» благодаря голу Найнгголана

Газета.Ru14:27

«Интер» — «Сампдория» — 2:1. Видеообзор матча 24-го тура Серии А

Sport24.ru14:51

Гол Наингголана принес «Интеру» победу над «Сампдорией» в чемпионате Италии

РИА Новости14:04

«Интер» обыграл «Сампдорию» благодаря голу Наингголана

Спорт-Экспресс14:00

Три гола за 5 минут — в обзоре матча «Интер» — «Сампдория»

Чемпионат14:51

«Интер» без Икарди переиграл «Сампдорию»

Евро-футбол.ру14:04

«Интер» обыграл «Сампдорию» благодаря голу Наингголана

Матч ТВ14:06
Показать все источники
Автоматически обработаны 7233 источника, обновлено в 18:58, Ашберн
Политика

СМИ Испании героизировали осаждавшую Ленинград дивизию

Одна из крупнейших газет Испании ABC опубликовала статью, в которой рассказывает о "героических" подвигах испанской "Голубой дивизии", воевавшей в составе вермахта в годы Второй мировой войны.
Обновлено в 18:41
Политика

Посольство прокомментировало сообщения об ухудшении здоровья Скрипаля

Посольство России в Лондоне прокомментировало сообщения СМИ об ухудшении здоровья бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.
Обновлено в 18:46
Политика

Крымские татары потребовали изъять из школ учебник по истории Крыма

Обновлено в 10:09
Спорт

Биатлонист Гараничев не примет участия в смешанной эстафете

Обновлено в 12:27
Происшествия

В драке в центре Москвы погиб чемпион России по рукопашному бою

Обновлено в 11:38
Политика

Глава ОБСЕ выразил обеспокоенность героизацией Бандеры

«В разговоре с главой МИД Украины Павлом Климкиным руководитель словацкого дипведомства Мирослав Лайчак выразил обеспокоенность словацкой общественности в связи с нарастанием национализма на Украине, связанного, кроме прочего, с героизацией Степана Бандеры», — заявил Гандел.
Обновлено в 16:55
Общество

Отправивший подростку свои интимные фото экс-конгрессмен досрочно освободился

Осенью 2017 года сообщалось, что Винера приговорили к 21 месяцу тюрьмы и штрафу в размере $10 тыс. за отправку интимных фото 15-летней девушке.
Обновлено в 17:46
Экономика

PDVSA опровергла сообщения о заморозке ее счетов в Газпромбанке

Ранее в воскресенье агентство Reuters со ссылкой на источник в российском банке сообщило, что Газпромбанк решил заморозить счета PDVSA из-за опасения американских санкций в отношении венесуэльской компании.
Обновлено в 17:12
Происшествия

Военный суд в Москве начнет слушания по делу банды Гагиева

Московский окружной военный суд в понедельник проведет предварительные слушания по делу главаря банды Аслана Гагиева и еще 11 ее участников, на счету которых более 60 убийств.
Обновлено в 16:22
Общество

Эксперты назвали регионы с самым высоким качеством жизни

Эксперты в рамках седьмого по счету исследования назвали самые лучшие для жизни регионы России в 2018 году.
Обновлено в 17:40
Общество

Москвичей предупредили о заморозках

Жителей Москвы предупредили о заморозках в ночь на понедельник, 18 февраля, передает РИА "Новости".
Обновлено в 14:55
Политика

Премьер Польши отменил поездку в Израиль из-за скандала с Нетаньяху

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий отказался ехать в Иерусалим после слов премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о "сотрудничестве" поляков с нацистами в годы Второй мировой войны.
Обновлено в 14:15
Происшествия

Участница «Голоса» Юлия Райнер насмерть сбила таксиста

Певица Юлия Райнер сбила насмерть водителя такси, который вышел из своего автомобиля на проезжую часть Ленинградского шоссе в Москве.
Обновлено в 10:38
Общество

Источник: в Роскосмосе ожидаются увольнения в связи с ситуацией на УКВЗ

По словам собеседника, "совещание может привести к отставкам в госкорпорации в связи с недовольством гендиректора результатами исполнения поручений по выделению УКВЗ в самостоятельное юридическое лицо из Центра Хруничева, находящегося под санацией со стороны Роскосмоса".
Обновлено в 17:19
Хоккей

Сидни Кросби догнал Овечкина по количеству очков в НХЛ за карьеру

Обновлено в 15:38
Хоккей

Три очка Тарасенко помогли «Сент-Луису» обыграть «Миннесоту»

Обновлено в 17:51
Здоровье

Названы шесть продуктов для избавления от жира на животе

Обновлено в 17:19
Наука

Назван продукт, резко увеличивающий риск развития рака

Ученые Онкологического центра имени М. Д. Андерсона в США обнаружили, что чрезмерное употребление сахара увеличивает риск возникновения рака.
Обновлено в 08:47
Политика

В Белом доме заявили о готовности Трампа применить вето при споре о ЧП

«Очевидно, что президент гарантированно собирается защитить свою национальную декларацию [о чрезвычайном положении]», — сообщил в интервью телеканалу Миллер, заверив, что в случае, если конгресс не одобрит этот документ, Трамп наложит на это решение право вето.
Обновлено в 15:02
Политика

Муж Скабеевой поиздевался над провокаторами

Украинские журналисты Петр Залмаев и Тарас Березовец настойчиво провоцировали своего российского коллегу, видимо, ожидая, что тот "взорвется".
Обновлено вчера в 18:54
Политика

Названа дата возможного визита Трампа в Японию

Стало известно, когда президент США Дональд Трамп прибудет в Японию с официальным визитом. Информацию предоставила японская газета "Санкэй".
Обновлено в 18:48
Происшествия

«Кардифф» может подать в суд на «Нант» из-за смерти Салы

Руководство «Кардиффа» намерено обратиться в суд из гибели аргентинского футболиста Эмилиано Салы, самолет с которым на борту потерпел крушение над Ла-Маншем.
Обновлено в 18:36
Армия и оружие

В столкновениях на границе с сектором Газа ранен израильский солдат

Обновлено в 14:48
Политика

Саакашвили сдал анализ на «негрузинскую кровь»

Обновлено в 12:09
Общество

Умер народный артист России и Башкортостана Загир Валитов

Народный артист России и Башкортостана, актер Башкирского академического театра драмы имени Мажита Гафури Загир Валитов умер в Уфе.
Обновлено в 13:14
Армия и оружие

«Калашников» показал самовзрывающийся беспилотник

Концерн «Калашников» представил на международной оборонной выставке IDEX 2019 в Абу-Даби самовзрывающийся беспилотный летательный аппарат KYB, сообщает ТАСС.
Обновлено в 04:37
Политика

Германия откажется от экстрадиции граждан в Британию после Brexit

Как пишет The Financial Times со ссылкой на текст официального уведомления, в Германии сомневаются, сможет ли Великобритания поддерживать сотрудничество с Евросоюзом в сфере безопасности на текущем уровне после того, как покинет объединение.
Обновлено в 17:10
Армия и оружие

Боевой опыт в Сирии получили около 60% военнослужащих военной полиции

Около 60% военнослужащих военной полиции получили боевой опыт в ходе операции в Сирии.
Обновлено в 18:10
Армия и оружие

ВАЖНО: На Донбассе произошёл бой, разведчик ЛДНР взят в плен, — штаб ООС

Обновлено в 17:44
Экономика

Российским авиакомпаниям грозят убытки из-за промедления правительства

Речь идет о создании национальной системы мониторинга авиационных выбросов.
Обновлено в 18:04
ещё по теме
Раджа Наингголан
Бельгийский футболист
Бельгийский футболист, центральный полузащитник клуба «Интернационале». Выступал за сборную Бельгии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Сампдория
Итальянский футбольный клуб
Итальянский футбольный клуб из города Генуя. Клуб был создан в 1946 году путём объединения двух футбольных команд: «Андреа Дориа» и «Сампьердаренезе», первая из которых была создана в 1927 году, а вторая появилась в 1891 году. В настоящее время «Сампдория» выступает в итальянской Серии А. Клубные цвета - голубой, белый, красный и чёрный. Домашний стадион клуба - «Луиджи Феррарис» - вмещает 35 536 зрителей. На этом стадионе выступает и другой генуэзский клуб, «Дженоа». Встречи между этими двумя командами получили название «Фонарное дерби», название которого произошло от генуэзского маяка.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное