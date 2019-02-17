Футбол

«Интер» обыграл «Сампдорию» благодаря голу НаингголанаSportbox.RU 14:06

Интер — Сампдория
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат Италии, сегодня
Стадион «Джузеппе Меацца»
Данило Д′Амброзио
17′
Иван Перишич
24′
28′
Кароль Линетти
Милан Шкриньяр
31′
Роберто Гальярдини
Жоау Мариу
59′
Маттео Политано
Антонио Кандрева
68′
Данило Д′Амброзио
73′
74′
Риккардо Сапонара
Маноло Габбьядини
75′
Маноло Габбьядини
Раджа Наингголан
78′
80′
Альбин Экдаль
Роналдо Виейра Нан
81′
Бартош Берешиньски
Якопо Сала
Раджа Наингголан
Матиас Весино
89′
В матче 24-го тура чемпионата Италии «Интер» обыграл «Сампдорию» благодаря голам Данило Д’Амброзио и Раджи Наингголана. Миланская команда открыла счет во втором тайме, но Маноло Габьядини отличился за «Сампдорию» через минуту после выхода на замену.
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