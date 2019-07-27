Футбол
«Интер» обыграл «ПСЖ» в товарищеском матчеГазета.Ru вчера в 10:54
Футболисты миланского "Интера" могли обыграть французский "Пари Сен-Жермен" в товарищеском матче. Встреча команд проходила в японском Макао и завершилась со счетом 1:1 в основное время. В серии пенальти победу одержали итальянцы со счетом 5:6.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7260 источников, обновлено вчера в 23:55, Ашберн
Футбол
Британская пресса узнала об 11 положительных допинг-пробах в АПЛ
Одиннадцать игроков английской футбольной премьер-лиги получили разрешение выступать, несмотря на положительные допинг-тесты, сообщает Mirror.
Обновлено вчера в 18:58
Происшествия
Полиция сообщила о 3,5 тыс. участников митинга в Москве
«В несогласованном мероприятии в центре Москвы участвуют порядка 3,5 тыс. человек, из которых около 700 журналистов и блогеров, проинформировавших ранее о своем участии в освещении акции», — говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 09:09
Кино
Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали ее гибели
Мужчина рассказал, что свадебное путешествие они провели на Аляске, где посетили автобус, в котором жил прототип главного героя американского фильма "В диких условиях" Кристофер Маккэндлесс.
Обновлено вчера в 10:07
Происшествия
Власти КНДР отпустили задержанное российское судно
Северокорейские власти отпустили российское рыболовецкое судно «Сянхайлинь-8», которое было задержано в середине июля, сообщило в своем Twitter российское посольство в Пхеньяне.
Обновлено вчера в 21:33
Политика
Рябков назвал условие спасения ядерной сделки
Заместитель главы МИД России Сергей Рябков рассказал, что может повысить шанс на спасение Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).
Обновлено вчера в 13:21
Происшествия
Три человека погибли в ДТП на Ставрополье
Еще два человека, находившиеся в автомобиле Lada, доставлены в больницу - водитель и 12-летняя девочка.
Обновлено вчера в 13:44
Общество
Девушка станцевала на шесте у крыльца мэрии
В города Березники Пермского края девушка станцевала на шесте на крыльце мэрии. Соответствующее видео появилось в "ВКонтакте".
Обновлено вчера в 19:37
Гаджеты
Бывший инженер Nokia раскрыл причины провала Windows Phone
Бывший инженер Nokia, работавший над смартфонами на базе Windows Phone, рассказал свою версию, почему платформа не стала популярной, а устройства с ней исчезли с прилавков магазинов.
Обновлено вчера в 12:35
Авто
Составлен рейтинг топ-10 самых экологичных марок машин в России
В десятке лидеров оказались: Land Rover (10,6 тыс. ед.), Jaguar (5,4 тыс. ед.), Nissan (2,8 тыс. ед.), Mitsubishi (2,8 тыс. ед.) и Smart (2 тыс. ед.).
Обновлено вчера в 14:30
Экономика
Губернатор Александр Богомаз рассказал о достижениях Брянской области
Губернатор Александр Богомаз отметил, что Стародубский район сегодня – один из лучших в Брянской области.
Обновлено вчера в 22:57
Музыка
Бузова разбила ногу до крови во время выступления в Баку
Певица Ольга Бузова разбила ногу до крови во время своего выступления в Баку. Певица надеется, что этого никто из зрителей не заметил.
Обновлено 25 июля в 23:33
Армия и оружие
В Ливии уничтожили два украинских Ил-76
В Ливии в ходе ракетного обстрела уничтожены два украинских военно-транспортных самолета Ил-76. Об этом сообщает портал avia.pro.
Обновлено вчера в 20:08
Происшествия
Тело зарезанной девушки-блогера нашли в чемодане в Москве
В Москве на улице Пырьева в квартире было обнаружено тело голой девушки, которое лежало в чемодане. Об этом 27 июля сообщает РЕН ТВ.
Обновлено вчера в 15:13
Армия и оружие
Минобороны опубликовало уникальные фотографии известных флотоводцев
Обновлено вчера в 17:14
Политика
ЦАР отозвала признание независимости Косова
Центральноафриканская республика отозвала признание самопровозглашенной республики Косово, заявил первый вице-премьер и глава МИД Сербии Ивица Дачич в эфире национального телевидения, продемонстрировав соответствующую дипломатическую ноту из ЦАР.
Обновлено вчера в 06:15
Происшествия
В Киеве пьяный прокурор прятался от правоохранителей в кустах
В Киеве нетрезвый прокурор Ярослав Леляк пытался спрятаться от патрульных полицейских в кустах, когда они остановили его автомобиль.
Обновлено вчера в 19:41
Экономика
Назван уровень разрыва между богатыми и бедными в России
Завлабораторией количественных методов исследования регионального развития РЭА имени Плеханова Елена Егорова дала оценку уровню разрыва между богатыми и бедными россиянами.
Обновлено вчера в 23:27
Общество
Ученая объяснила жару в Европе и холод в России
Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова объяснила в беседе с "КП", почему в Европе установилась рекордная жара, а в России наступает резкое похолодание.
Обновлено вчера в 19:25
Происшествия
Легкомоторный самолет разбился в Подмосковье
В Подмосковье разбился легкомоторный самолет. По предварительным данным, погибли два человека, сообщил источник в экстренных службах.
Обновлено вчера в 07:01
Футбол
Эксперт оценил шансы «Зенита» в матче с «Оренбургом»
Бывший футболист и тренер «Зенита» Алексей Стрепетов рассказал корреспонденту Федерального агентства новостей о шансах на победу «Зенита» против «Оренбурга» в матче третьего тура чемпионата России.
Обновлено вчера в 05:36
Происшествия
В Москве второй раз за день задержали сотрудников ФБК Соболь и Жданова
На Трубной задержали также директора Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова и юриста ФБК Любовь Соболь.
Обновлено вчера в 13:14
Происшествия
Сильный пожар снова произошел в Подмосковье
В подмосковном Сергиевом Посаде произошел сильный пожар.
Обновлено вчера в 18:25
Шоу-бизнес
Максим Галкин поделился романтическим снимком с Пугачевой из Юрмалы
Знаменитый российский шоумен Максим Галкин порадовал поклонников личной фотографией со своей любимой супругой Аллой Пугачевой из отпуска в Юрмале.
Обновлено 26 июля в 09:09
Политика
Лексус и Вован разыграли генерала полиции, которого потребовал уволить Зеленский
Пранкеры Вован и Лексус (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) поговорили с главой полиции Днепропетровской области, генералом Виталием Глуховеря от имени украинского президента Владимира Зеленского, призвавшего главу МВД Украины Арсена Авакова уволить его.
Обновлено вчера в 18:36
Общество
Лас-Вегас оккупировали кузнечики
В США по городу Лас-Вегас массово распространились кузнечики. Об этом сообщает телеканал NBC.
Обновлено вчера в 19:36
Общество
В Тулуне из-за дождей вновь подтопило дома и участки
Из-за сильных и продолжительных дождей сегодня были вновь подтоплены дома и участки, в частности, в Нижнеудинске и Тулуне.
Обновлено вчера в 20:37
Происшествия
На юге Чили разлилось около 40 тысяч литров нефтепродуктов
Обновлено вчера в 22:19
Происшествия
Клоун на круизном судне подрался с моряками
Пассажир, одетый в костюм клоуна, устроил массовую драку на круизном судне, сообщает AP.
Обновлено вчера в 14:25
Шоу-бизнес
Бари Алибасов рассказал о самочувствии на фестивале «Жара»
Обновлено вчера в 15:00
Общество
Из Мазановского района Приамурья эвакуировали более тысячи человек
Более тысячи человек эвакуированы из сел Мазановского района Амурской области из-за паводков, подтоплены 232 дома, сообщает областное правительство.
Обновлено вчера в 23:02