Миланский «Интер» одержал победу над французским «ПСЖ» в товарищеском матче. Встреча, прошедшая в Монако, завершилась со счетом 1:1 в основное время. В серии пенальти точнее оказались футболисты итальянского клуба.

«Интер» обыграл «ПСЖ» в серии пенальти в товарищеском матче

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