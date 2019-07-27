Футбол

«Интер» обыграл «ПСЖ» в серии пенальти в товарищеском матчеSportbox.RU 10:17

Миланский «Интер» одержал победу над французским «ПСЖ» в товарищеском матче. Встреча, прошедшая в Монако, завершилась со счетом 1:1 в основное время. В серии пенальти точнее оказались футболисты итальянского клуба.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Интер» победил «ПСЖ» в серии пенальти в товарищеском матче

Sport24.ru09:52

«Интер» обыграл «ПСЖ» в серии пенальти в товарищеском матче

Матч ТВ10:17

«ПСЖ» уступил «Интеру» в серии пенальти в товарищеском матче

Чемпионат10:17

«Интер» обыграл «ПСЖ» в серии пенальти в товарищеском матче

Sportbox.RU10:17

«Интер» обыграл «ПСЖ» в контрольном матче

Евро-футбол.ру10:10

«Интер» в серии пенальти победил «ПСЖ» в товарищеском матче

РИА Новости10:09

«Интер» обыграл «ПСЖ». Для этого понадобилась серия пенальти

Спорт-Экспресс10:02
Показать все источники
Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 13:11, Вашингтон
Политика

Глава УПЦ КП Филарет пропустил заседание синода ПЦУ

Глава Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарет в очередной раз пропустил заседание синода Православной церкви Украины (ПЦУ), которое провел митрополит Епифаний.
Обновлено в 12:42
Происшествия

В Москве на митинге задержали 545 человек

Напомним, что ранее ГУ МВД по Москве и прокуратура Москвы предупреждали об ответственности за участие в незаконных массовых мероприятиях.
Обновлено в 10:30
Футбол

Хусаинов: судья правильно засчитал гол «Тамбова» в ворота «Спартака»

Судейская бригада под руководством Михаила Вилкова приняла правильное решение, засчитав мяч "Тамбова" в ворота "Спартака" в матче третьего тура чемпионата России по футболу.
Обновлено в 10:53
Экономика

Подписано соглашение о создании в Приамурье производства метанола

Производство метанола мощностью 1 миллион тонн в год появится в Амурской области.
Обновлено вчера в 21:40
Происшествия

В центре Москвы задержан журналист Илья Азар

В связи с акцией у мэрии Москвы задержан журналист «Новой газеты» и муниципальный депутат Илья Азар. Об этом сообщается в Twitter издания.
Обновлено в 11:07
Футбол

Фанаты «Спартака» провели акцию с пиджаками на матче с «Тамбовом»

Болельщики московского «Спартака» провели акцию с пиджаками на матче 3-го тура чемпионата России с «Тамбовом» (в данный момент счёт 0:0, идёт 1-й тайм).
Обновлено в 09:49
Шоу-бизнес

Валерия и Иосиф Пригожин распродают недвижимость за границей

Певица Валерия и продюсер Иосиф Пригожин решили продать свою зарубежную недвижимость — дом-дачу в Швейцарии и квартиру в Арабских Эмиратах.
Обновлено в 10:58
Политика

Глава Минкомсвязи не поддержал инициативу о «значимых ресурсах»

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константин Носков заявил, что категорически не поддерживает идею законопроекта о запрете иностранцам владеть «значимыми информационными ресурсами» в России.
Обновлено в 12:31
Политика

Путин спустился в батискафе к месту гибели подлодки

Президент Владимир Путин совершил погружение в батискафе на дно Финского залива, к месту гибели подводной лодки Щ-308 "Семга", затонувшей в годы Великой Отечественной войны, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 07:28
Армия и оружие

В ДНР рассказали о выводе полка «Азов» из Донбасса

Обновлено в 06:58
Политика

Зеленский потребовал уволить главу полиции Днепропетровской области

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал немедленного увольнения начальника полиции в Днепровской области Виталия Глуховерю, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:51
Технологии

Дисплей смешанной реальности от Adobe объединяет физические и цифровые объекты

Обновлено в 12:16
Армия и оружие

Празднование Дня ВМФ в Астрахани начнётся в 9 утра

Празднование Дня Военно-Морского Флота в Астрахани начнётся в 9:00. На набережной Волги гостей мероприятия ждёт торжественное построение.
Обновлено в 02:00
Происшествия

В редакцию телеканала «Дождь» пришла полиция

Сотрудники полиции пришли в редакцию телеканала «Дождь». Об этом сообщили в эфире телеканала.
Обновлено в 10:54
Армия и оружие

Пьяные бойцы ВСУ обстреляли жилые дома в Донбассе, заявили в ЛНР

Военнослужащие украинской армии в состоянии алкогольного опьянения обстреляли из минометов жилые дома в Донбассе.
Обновлено в 12:04
Происшествия

На Алтае УАЗ упал в горную реку, погибли женщина и ее трехлетняя дочь

Обновлено в 11:58
Политика

Зеленский опубликовал фото с главой своего офиса на пляже

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в Facebook фотографию отдыха на пляже Одессы в компании главы своего офиса Андрея Богдана.
Обновлено в 11:07
Происшествия

Легкомоторный самолет разбился в Подмосковье

Легкомоторный самолет разбился в районе Серпухова Московской области. Об этом 27 июля сообщается на сайте регионального главка МЧС.
Обновлено в 07:36
Футбол

Божович: «Бурлак травмировался на тренировке два дня назад»

Главный тренер "Крыльев Советов" Миодраг Божович в эфире телеканала "Матч Премьер" рассказал, что защитник Тарас Бурлак получил травму.
Обновлено в 08:03
Игры

Bethesda выпустила игры Doom и Doom 2 для смартфонов

Обновлено в 06:48
Футбол

Агент: «Лукаку является одним из трех-четырех лучших нападающих в мире»

Ромелу является одним из трех-четырех лучших нападающих в мире.
Обновлено в 09:07
Происшествия

Двое бойцов Росгвардии пострадали в ходе незаконной акции в Москве

Обновлено в 13:08
Происшествия

В Санкт-Петербурге нашли тело видеоблогера из Белоруссии

В Санкт-Петербурге в канализационном коллекторе погибли видеоблогер из Белоруссии и сопровождавший его диггер.
Обновлено в 12:09
Политика

В Афганистане объявили о скором начале прямых переговоров с талибами

Афганский министр по вопросам мира Абдул Салам Рахими заявил, что в ближайшие две недели власти начнут прямые переговоры с представителями радикального движения «Талибан»*, сообщает телеканал 1TV.
Обновлено в 11:51
Космос

Космический грузовик Dragon прибыл на МКС

Космический корабль Dragon прибыл на Международную космическую станцию (МКС). NASA ведет прямую трансляцию на своем сайте.
Обновлено в 11:35
Кино

На Аляске погибла актриса из «Брестской крепости» Вероника Никонова

Белорусская актриса Вероника Никонова погибла на Аляске.
Обновлено в 07:34
Футбол

Кононов подтвердил, что Мельгарехо уйдет из «Спартака»

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов на пресс-конференции после поражения от «Тамбова» (0:2) в гостевом матче 3-го тура российской Премьер-лиги подтвердил, что команду покинет полузащитник Лоренсо Мельгарехо, как об этом ранее сообщали некоторые СМИ.
Обновлено в 12:41
Происшествия

Смерть Ильи Обихода: на Украине нашли труп «врага» Пашинского со следами пыток

На теле погибшего обнаружены следы пыток. Перед смертью убийцы натянули на голову мужчины пластиковый мешок.
Обновлено в 12:37
Происшествия

В Южной Корее на участников ЧМ рухнул балкон ночного клуба

Как сообщает ABC, два гражданина Южной Кореи погибли, более 13 были травмированы, в результате обрушения внутреннего балкона в ночном клубе Coyote Ugly.
Обновлено в 00:52
Происшествия

В Дагестане трое детей погибли в Каспийском море

Дети 12, 13 и 14 лет пропали после купания в Каспийском море. В последний раз их видели живыми, плавающими на надувном матрасе.
Обновлено в 07:27
Чемпионат Италии по футболуБольше новостей по теме
Главное