Футбол
«Интер» обыграл «ПСЖ» в серии пенальти в товарищеском матчеSportbox.RU 10:17
Миланский «Интер» одержал победу над французским «ПСЖ» в товарищеском матче. Встреча, прошедшая в Монако, завершилась со счетом 1:1 в основное время. В серии пенальти точнее оказались футболисты итальянского клуба.
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 13:11, Вашингтон
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