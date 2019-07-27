Футбол
«Интер» обыграл «ПСЖ» в серии пенальти в товарищеском матчеSportbox.RU 10:17
Миланский «Интер» одержал победу над французским «ПСЖ» в товарищеском матче. Встреча, прошедшая в Монако, завершилась со счетом 1:1 в основное время. В серии пенальти точнее оказались футболисты итальянского клуба.
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Бывший инженер Nokia раскрыл причины провала Windows Phone
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«Газпром» может продлить контракт на транзит газа с Украиной
«Газпром» намерен продлить на небольшой срок контракт на транзит газа с Украиной, чтобы выиграть время для завершения строительства обходных маршрутов поставок.
Обновлено вчера в 04:23
Политика
ЦАР отозвала признание независимости Косова
Центрально-африканская республика (ЦАР) отозвала свое признание самопровозглашенной республики Косово, заявил первый вице-премьер и глава МИД Сербии Ивица Дачич в эфире национального телевидения, передает РИА "Новости".
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Происшествия
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Глава отдела краткосрочных прогнозов и опасных явлений Гидрометцентра Александр Голубев отметил, что последние дни июля считаются в Москве самыми теплыми днями лета по климатическим меркам, но в этом году всё будет наоборот.
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Турция может отказаться от покупки самолетов Boeing – Эрдоган
Турции придется «переосмыслить» существующие заказы на самолеты Boeing, если Вашингтон продолжит своё давление на Анкару из-за отказа от покупки американских ЗРС Patriot в пользу российских С-400, сообщает ТГ-канал " Карточный Домик".
Обновлено вчера в 15:30
Происшествия
Протестующие в Москве перекрыли движение на участке Садового кольца
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Обновлено в 11:49
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В США правозащитники оспорили «маленький» штраф для Facebook в $5 млрд
Американская правозащитная организация "Центр электронной частной информации" (EPIC) обратилась в суд с требованием пересмотреть в сторону увеличения сумму штрафа для Facebook в размере $5 миллиардов.
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В Санкт-Петербурге нашли тело видеоблогера из Белоруссии
В Санкт-Петербурге в канализационном коллекторе погибли видеоблогер из Белоруссии и сопровождавший его диггер.
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Минстрой рассматривает возможность создания генплана агломерации
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Обновлено вчера в 13:25
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В ДНР рассказали о выводе полка «Азов» из Донбасса
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«Тамбов» обыграл «Спартак» в матче третьего тура РПЛ
Обновлено в 12:06
Происшествия
В загородном доме футболиста «Арсенала» обнаружили труп
В загородном доме полузащитника "Арсенала" Мохамеда Эльнени обнаружен труп, сообщает 24.ae.
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Певица Согдиана в третий раз стала мамой
Оксана Нечитайло более известная как певица Согдиана в третий раз стала мамой.
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