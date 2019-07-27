Футбол

«Интер» обыграл «ПСЖ» в серии пенальти в товарищеском матчеМатч ТВ 10:17

Миланский «Интер» одержал победу над французским «ПСЖ» в товарищеском матче. Встреча, прошедшая в Монако, завершилась со счетом 1:1 в основное время. В серии пенальти точнее оказались футболисты итальянского клуба.
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«Интер» победил «ПСЖ» в серии пенальти в товарищеском матче

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«Интер» обыграл «ПСЖ» в серии пенальти в товарищеском матче

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«Интер» обыграл «ПСЖ» в серии пенальти в товарищеском матче

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«Интер» в серии пенальти победил «ПСЖ» в товарищеском матче

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«Интер» обыграл «ПСЖ». Для этого понадобилась серия пенальти

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