«Интер» обыграл «Кьево» и вернулся на третье местоSoccer.ru 16:53

«Интер» одержал победу над «Кьево» в матче 36-го тура чемпионата Италии. «Интер» (66 очков) располагается на третье месте, «Кьево» (15 очков) - последний.

«Интер» обыграл «Кьево» и вернулся на третье место

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