Футбол

«Интер» обыграл «Кьево» и вернулся на третье местоSoccer.ru вчера в 16:53

«Интер» одержал победу над «Кьево» в матче 36-го тура чемпионата Италии. «Интер» (66 очков) располагается на третье месте, «Кьево» (15 очков) - последний.
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«Интер» победил «Кьево» в матче чемпионата Италии

РИА Новостивчера в 17:13

«Интер» обыграл «Кьево» в матче чемпионата Италии

Газета.Ruвчера в 17:01

«Интер» обыграл «Кьево» и вернулся на третье место

Soccer.ruвчера в 16:53

«Интер» дома обыграл «Кьево» и вернулся на третью строчку в серии А

Матч ТВвчера в 16:54

Голы Политано и Перишича принесли «Интеру» победу в матче с «Кьево»

Чемпионатвчера в 16:54

«Интер» обыграл «Кьево» и поднялся на третье место

Спорт-Экспрессвчера в 17:00

«Интер» — «Кьево» — 2:0. Видеообзор матча 36-го тура чемпионата Италии

Sport24.ruвчера в 18:32
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Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 05:02, Ашберн
Общество

Учитель музыки в Южно-Сахалинске обозвала школьников дебилами

Обновлено в 03:52
Авто

УАЗ пообещал, что новый «Патриот» будет только лучше

Первым, получившим переднюю панель в современном нынешнем представлении стал УАЗ-3160, известный нам всем как «Патриот».
Обновлено вчера в 11:23
Футбол

Полузащитник «Урала» Бумаль вызван в сборную Камеруна

Полузащитник «Урала» Петрус Бумаль вызван в сборную Камеруна.
Обновлено в 03:38
Гаджеты

Lenovo показала первый в мире ноутбук с гибким экраном

Обновлено в 03:59
Космос

В Швейцарии ученые составили каталог дальних галактик

В Швейцарии ученые из Женевского университета опубликовали каталог дальних галактик.
Обновлено в 03:27
Происшествия

В Москве у безработного отобрали пакет с 4 млн рублей

На северо-востоке Москвы неизвестный отобрал у мужчины пакет с крупной суммой денег. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.
Обновлено в 02:59
Игры

Days Gone третью неделю подряд удерживает лидерство в британской рознице

GamesIndustry.biz поделился подробностями о продажах в британской рознице на прошлой неделе: лидерство в чарте третью неделю подряд удерживает Days Gone, которая всё также не уступает Mortal Kombat 11, прочно закрепившейся на второй строчке.
Обновлено вчера в 07:56
Происшествия

Главный свидетель по делу Кокорина и Мамаева упала с балкона

Свидетель по делу футболистов Кокорина и Мамаева Екатерина Бобкова находится в коме в одной из больниц в городе Градец-Кралове.
Обновлено вчера в 21:27
Политика

Путин утвердил новую доктрину энергетической безопасности

Президент России Владимир Путин утвердил новую доктрину энергетической безопасности.
Обновлено в 04:51
Кино

BuzzFeed опроверг очередной ляп в свежей серии «Игры престолов»

Издание BuzzFeed.News опровергло новый ляп в пятой серии финального сезона «Игры престолов», о котором ранее сообщали поклонники сериала.
Обновлено в 04:56
Кино

Вышел трейлер фильма «Малефисента: Владычица тьмы»

В YouTube на канале Walt Disney Studios опубликован трейлер фильма Хоакима Роннинга «Малефисента: Владычица тьмы».
Обновлено в 02:26
Здоровье

Минпромторг предложил запретить пищевой спирт в корвалоле

Министерство промышленности и торговли предложило запретить использование спирта, полученного из пищевого сырья, для производства лекарств, в том числе настоек валерианы, пустырника, боярышника, а также корвалола и валокордина.
Обновлено в 01:00
Кино

В возрасте 97 лет скончалась голливудская певица и актриса Дорис Дэй

Причина смерти звезды не уточняется. В понедельник, 13 мая, скончалась популярная голливудская певица и актриса Дорис Дэй.
Обновлено вчера в 10:55
Шоу-бизнес

Бритни Спирс насильно удерживали в психиатрической больнице

Американская поп-певица Бритни Спирс заявила, что ее насильно удерживали в психиатрической больнице.
Обновлено в 03:38
Общество

В Госдуме предложили продлить «дачную амнистию» до 2022 года

Глава думского комитета по госстроительству и законодательству внес на рассмотрение нижней палаты законопроект о продлении «дачной амнистии» до 1 марта 2022 года и расширении ее действия.
Обновлено в 04:42
Политика

Сити-менеджер Читы Олег Кузнецов подал в отставку

Глава администрации Читы Олег Кузнецов подал заявление об уходе с должности по собственному желанию с 15 мая 2019 года.
Обновлено в 04:55
Армия и оружие

В МИД заявили о подготовке США к применению ядерного оружия в Европе

Директор департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД России Владимир Ермаков заявил, что размещение американскими властями ядерного вооружения в Европе является подготовкой к его применению.
Обновлено вчера в 21:17
Политика

Правительство Японии осудило слова депутата о «войне» за Курилы

Обновлено в 01:11
Общество

Самое лучшее молоко назвал Росконтроль

Под пристальное внимание Экспертного центра Всероссийского союза потребителей попали семь марок молока, протестированных более чем по 50 показателям – «Дмитровский молочный завод», «Красная цена», «Честное молоко», «Простоквашино», «Агуша», «36 копеек» и «Село Зеленое».
Обновлено в 02:52
Общество

Названы главные признаки рака кожи

Зарубежные медики назвали основные признаки развития рака кожи.
Обновлено в 04:32
Политика

В кабмине поддержали поправки о демонстрации свастики в кино

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала проект закона, который допускает использование нацистской символики в учебно-просветительских целях.
Обновлено в 02:41
Общество

Роскачество проверило плавленые сыры

Обновлено в 01:28
Религия

В Екатеринбурге протестуют против строительства храма. О чем речь

Сегодня ночью губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев впервые прокомментировал ситуацию вокруг строительства храма святой Екатерины в центре Екатеринбурга, против которого выступают многие жители города.
Обновлено в 04:55
Футбол

Дзюба стал лучшим игроком 28-го тура РПЛ

Обновлено в 02:44
Происшествия

Отложенный на сутки из-за поломки SSJ100 рейс из Новосибирска отменили

Обновлено в 00:42
Политика

Российский бизнесмен с женой попросил убежища на Украине

Задержанные оказались мужем и женой, которые «сразу» признались, что «бегут из России» из-за «преследования» и намерены получить на Украине политическое убежище.
Обновлено вчера в 22:44
Транспорт

Названы самые частые ошибки при сдаче экзаменов на права

В пресс-службе МВД рассказали RT о самых распространенных ошибках во время сдачи экзамена на водительские права на "площадке" и в "городе".
Обновлено в 02:20
Шоу-бизнес

Наташа Королева разделась до бикини и подтвердила титул «ягодки»

В конце мая певица отпразднует 46-летие, но, похоже, оставит за собой титул «ягодки».
Обновлено в 01:00
Экономика

Минэкономразвития спрогнозировало дефляцию в связи с урожаем

В августе цены пойдут на спад из-за урожая. Об этом сообщили «Известиям» в Минэкономразвития.
Обновлено вчера в 18:11
Политика

Штаб Зеленского: Главы МИД и МВД покинут свои посты

Как сообщало EADaily, ранее она заявила, что сама готова занять этот пост, если таково будет желание нового президента.
Обновлено в 00:43
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Иван Перишич
Хорватский футболист
Хорватский футболист, полузащитник клуба «Интернационале» и национальной сборной Хорватии. Участник чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов, а также чемпионата мира 2014 года. Серебряный призёр чемпионата мира 2018 года.
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Маттео Политано
Итальянский футболист
Итальянский футболист, вингер клуба «Интер» и сборной Италии.
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