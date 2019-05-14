Футбол
«Интер» обыграл «Кьево» и вернулся на третье местоSoccer.ru вчера в 16:53
«Интер» одержал победу над «Кьево» в матче 36-го тура чемпионата Италии. «Интер» (66 очков) располагается на третье месте, «Кьево» (15 очков) - последний.
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Авто
УАЗ пообещал, что новый «Патриот» будет только лучше
Первым, получившим переднюю панель в современном нынешнем представлении стал УАЗ-3160, известный нам всем как «Патриот».
Обновлено вчера в 11:23
Футбол
Полузащитник «Урала» Бумаль вызван в сборную Камеруна
Полузащитник «Урала» Петрус Бумаль вызван в сборную Камеруна.
Обновлено в 03:38
Гаджеты
Lenovo показала первый в мире ноутбук с гибким экраном
Обновлено в 03:59
Космос
В Швейцарии ученые составили каталог дальних галактик
В Швейцарии ученые из Женевского университета опубликовали каталог дальних галактик.
Обновлено в 03:27
Происшествия
В Москве у безработного отобрали пакет с 4 млн рублей
На северо-востоке Москвы неизвестный отобрал у мужчины пакет с крупной суммой денег. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.
Обновлено в 02:59
Игры
Days Gone третью неделю подряд удерживает лидерство в британской рознице
GamesIndustry.biz поделился подробностями о продажах в британской рознице на прошлой неделе: лидерство в чарте третью неделю подряд удерживает Days Gone, которая всё также не уступает Mortal Kombat 11, прочно закрепившейся на второй строчке.
Обновлено вчера в 07:56
Происшествия
Главный свидетель по делу Кокорина и Мамаева упала с балкона
Свидетель по делу футболистов Кокорина и Мамаева Екатерина Бобкова находится в коме в одной из больниц в городе Градец-Кралове.
Обновлено вчера в 21:27
Политика
Путин утвердил новую доктрину энергетической безопасности
Президент России Владимир Путин утвердил новую доктрину энергетической безопасности.
Обновлено в 04:51
Кино
BuzzFeed опроверг очередной ляп в свежей серии «Игры престолов»
Издание BuzzFeed.News опровергло новый ляп в пятой серии финального сезона «Игры престолов», о котором ранее сообщали поклонники сериала.
Обновлено в 04:56
Кино
Вышел трейлер фильма «Малефисента: Владычица тьмы»
В YouTube на канале Walt Disney Studios опубликован трейлер фильма Хоакима Роннинга «Малефисента: Владычица тьмы».
Обновлено в 02:26
Здоровье
Минпромторг предложил запретить пищевой спирт в корвалоле
Министерство промышленности и торговли предложило запретить использование спирта, полученного из пищевого сырья, для производства лекарств, в том числе настоек валерианы, пустырника, боярышника, а также корвалола и валокордина.
Обновлено в 01:00
Кино
В возрасте 97 лет скончалась голливудская певица и актриса Дорис Дэй
Причина смерти звезды не уточняется. В понедельник, 13 мая, скончалась популярная голливудская певица и актриса Дорис Дэй.
Обновлено вчера в 10:55
Шоу-бизнес
Бритни Спирс насильно удерживали в психиатрической больнице
Американская поп-певица Бритни Спирс заявила, что ее насильно удерживали в психиатрической больнице.
Обновлено в 03:38
Общество
В Госдуме предложили продлить «дачную амнистию» до 2022 года
Глава думского комитета по госстроительству и законодательству внес на рассмотрение нижней палаты законопроект о продлении «дачной амнистии» до 1 марта 2022 года и расширении ее действия.
Обновлено в 04:42
Политика
Сити-менеджер Читы Олег Кузнецов подал в отставку
Глава администрации Читы Олег Кузнецов подал заявление об уходе с должности по собственному желанию с 15 мая 2019 года.
Обновлено в 04:55
Армия и оружие
В МИД заявили о подготовке США к применению ядерного оружия в Европе
Директор департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД России Владимир Ермаков заявил, что размещение американскими властями ядерного вооружения в Европе является подготовкой к его применению.
Обновлено вчера в 21:17
Общество
Самое лучшее молоко назвал Росконтроль
Под пристальное внимание Экспертного центра Всероссийского союза потребителей попали семь марок молока, протестированных более чем по 50 показателям – «Дмитровский молочный завод», «Красная цена», «Честное молоко», «Простоквашино», «Агуша», «36 копеек» и «Село Зеленое».
Обновлено в 02:52
Общество
Названы главные признаки рака кожи
Зарубежные медики назвали основные признаки развития рака кожи.
Обновлено в 04:32
Политика
В кабмине поддержали поправки о демонстрации свастики в кино
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала проект закона, который допускает использование нацистской символики в учебно-просветительских целях.
Обновлено в 02:41
Общество
Роскачество проверило плавленые сыры
Обновлено в 01:28
Религия
В Екатеринбурге протестуют против строительства храма. О чем речь
Сегодня ночью губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев впервые прокомментировал ситуацию вокруг строительства храма святой Екатерины в центре Екатеринбурга, против которого выступают многие жители города.
Обновлено в 04:55
Футбол
Дзюба стал лучшим игроком 28-го тура РПЛ
Обновлено в 02:44
Политика
Российский бизнесмен с женой попросил убежища на Украине
Задержанные оказались мужем и женой, которые «сразу» признались, что «бегут из России» из-за «преследования» и намерены получить на Украине политическое убежище.
Обновлено вчера в 22:44
Транспорт
Названы самые частые ошибки при сдаче экзаменов на права
В пресс-службе МВД рассказали RT о самых распространенных ошибках во время сдачи экзамена на водительские права на "площадке" и в "городе".
Обновлено в 02:20
Шоу-бизнес
Наташа Королева разделась до бикини и подтвердила титул «ягодки»
В конце мая певица отпразднует 46-летие, но, похоже, оставит за собой титул «ягодки».
Обновлено в 01:00
Экономика
Минэкономразвития спрогнозировало дефляцию в связи с урожаем
В августе цены пойдут на спад из-за урожая. Об этом сообщили «Известиям» в Минэкономразвития.
Обновлено вчера в 18:11
Политика
Штаб Зеленского: Главы МИД и МВД покинут свои посты
Как сообщало EADaily, ранее она заявила, что сама готова занять этот пост, если таково будет желание нового президента.
Обновлено в 00:43