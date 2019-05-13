Футбол
«Интер» обыграл «Кьево» и поднялся на третье местоСпорт-Экспресс вчера в 17:00
"Интер" победил "Кьево" в матче 26-го тура чемпионата Италии (2:0). Голами отметились нападающие Маттео Политано и Иван Перишич. "Интер" набрал 66 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице. "Кьево" с 15 баллами располагается на последней строчке.
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Происшествия
Рейс SSJ 100 из Новосибирска в Ростов-на-Дону отменили
Обновлено вчера в 23:17
Политика
Кравчук рассказал, как его едва не расстреляли бандеровцы
Первый президент Украины Леонид Кравчук в эфире телеканала "Наш" рассказал, что бандеровцы едва не расстреляли его вместе с родителями.
Обновлено вчера в 14:52
Футбол
УЕФА может отстранить «Манчестер Сити» от еврокубков
Следственная палата Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по финансовому контролю намерено отстранить "Манчестер Сити" от участия в еврокубках на один сезон, передает New York Times.
Обновлено вчера в 15:40
Футбол
Кокорина и Мамаева могут отправить в Ярославль
Обновлено вчера в 09:29
Происшествия
Свидетель по делу Кокорина и Мамаева выпала из окна
Обновлено вчера в 15:17
Экономика
Неисполнительный директор UC Rusal Валиев покинул свой пост
В совет директоров UC Rusal Валиев входил с начала 2019 г. После его ухода в совете останутся исполнительные директора Евгений Никитин, Евгений Вавилов и Евгений Курьянов, неисполнительные – Марсо Мусетти и Вячеслав Соломин, а также независимые неисполнительные Элси Льюнг, Дмитрий Васильев, Бернард Зонневельд, Максим Полетаев, Рэндольф Рейнольдс, Кевин Паркер, Кристофер Бернхэм и Ник Джордан.
Обновлено вчера в 23:34
Футбол
В «Атлетико» полагают, что Гризманн перейдет в «Барселону»
Форвард «Атлетико» Антуан Гризманн может перебраться в «Барселону» в ближайшее трансферное окно.
Обновлено вчера в 09:24
Здоровье
Подписан документ о сотрудничестве с Национальным мониторинговым центром помощи пропавшим и пострадавшим детям
Главой Забайкальского края Александром Осиповым подписано соглашение о сотрудничестве между правительством региона и Национальным мониторинговым центром помощи пропавшим и пострадавшим детям.
Обновлено вчера в 23:58
Кино
ВЦИОМ назвал любимых героев сериала «Игра престолов» у россиян
Самыми любимыми героями «Игры престолов» стали Дейенерис Таргариен и Тирион Ланнистер, за которых проголосовало 24% опрошенных, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 20:41
Армия и оружие
Пентагон подготовил план отправки 120 тысяч военных, чтобы противодействовать Ирану
Патрик Шанахан, исполняющий обязанности министра обороны Соединенных Штатов Америки, представил обновленный военный план, который предусматривает отправку до 120 тысяч военнослужащих на Ближний Восток в случае, если Иран атакует американских военных или ускорит разработку ядерного оружия.
Обновлено вчера в 23:20
Общество
CNN: актриса Фелисити Хаффман признала вину в попытке мошенничества
Обновлено вчера в 16:01
Политика
Оператор «Северного потока-2» ответил на угрозу санкций США
Проект газопровода «Северный поток-2» полностью соответствует закону и не нуждается в плане Б на случай введения санкций США.
Обновлено вчера в 11:25
Кино
Появился тизер заключительной серии «Игры престолов»
Телеканал HBO опубликовал тизер заключительной серии последнего сезона сериала "Игра престолов". Видео было опубликовано на YouTube.
Обновлено вчера в 02:40
Политика
Климкин выдвинул ультиматум Евросоюзу из-за санкций против России
Киев откажется от соблюдения Минских соглашений, если Евросоюз ослабит санкции в отношении Москвы, заявил глава МИД Украины Павел Климкин.
Обновлено вчера в 09:57
Шоу-бизнес
Лазукин опубликовал откровенное фото Туктамышевой
Российский фигурист Андрей Лазукин, являющийся молодым человеком Елизаветы Туктамышевой, опубликовал в своём Instagram её откровенное фото с отдыха на Кипре.
Обновлено вчера в 03:11
Кино
В промо-кадре «Игры престолов» нашли новый ляп
Поклонники сериала «Игра престолов» обнаружили новый ляп в одном из промо-кадров восьмого сезона.
Обновлено вчера в 13:36
Экономика
Банк России перестал чеканить монеты номиналом ниже рубля
Центробанк (ЦБ) РФ в 2018 году не чеканил монеты номиналом ниже рубля, сообщили СМИ.
Обновлено 12 мая в 23:00
Общество
Россиянам упростят порядок назначения пенсий
Уезжающим жить за границу россиянам или уже живущим за рубежом гражданам станет проще оформить пенсию в России.
Обновлено вчера в 00:19
Происшествия
В Петербурге иномарка протаранила мотоцикл с двумя байкерами
Обновлено вчера в 18:21
Энергетика
Венгрия возобновила прием российской нефти по трубопроводу «Дружба»
Венгерская компания MOL в тестовом режиме возобновила прием российской нефти по трубопроводу "Дружба".
Обновлено вчера в 07:25
Общество
Прокурор обнаружил нарушения в работе департамента Глацких
В документе говорится о многочисленных нарушениях законодательства в работе областного департамента молодежной политики, которым руководила скандально известная экс-чиновница Ольга Глацких, и фонда «Золотое сечение».
Обновлено вчера в 13:19
Политика
Дед погибшей девочки из ЛНР: народ окончательно разъединился
Обновлено вчера в 17:07
Происшествия
Официант в Нью-Йорке вернул посетительнице чек на 424 тысячи долларов
Обновлено вчера в 22:32
Происшествия
Свыше 100 человек эвакуировали из иркутского колледжа из-за пожара
Обновлено вчера в 23:39
Политика
Новая лунная программа США получила название «Артемида»
В своем Twitter ведомство пояснило, что древнегреческая богиня Артемида была сестрой бога Аполлона, имя которого носила первая лунная программа США 1960-70-х годов.
Обновлено вчера в 23:09
Общество
В центре Екатеринбурга началось строительство собора святой Екатерины
Строители начали работы на месте возведения собора святой Екатерины в центре Екатеринбурга.
Обновлено вчера в 02:55
Шоу-бизнес
Размер назначенной пенсии приятно удивил певицу Лолиту
Певица Лолита Милявская рассказала своим поклонникам, что была приятно удивлена размером назначенной ей пенсии.
Обновлено вчера в 16:49
Политика
Последствия разрыва отношений с Россией оценили в Раде
Депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил, что Украина останется без "помощи Востока" в случае разрыва отношений с Россией.
Обновлено вчера в 23:55
Происшествия
На Аляске пять человек погибли в результате крушения двух самолетов
Пять человек погибли, один числится пропавшим без вести в результате крушения двух гидросамолетов в американском штате Аляска, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на круизную компанию Princess Cruises.
Обновлено вчера в 22:46
Общество
Зверев отреагировал на штраф из-за пикета у стен Кремля
Обновлено вчера в 07:59