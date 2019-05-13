Футбол
«Интер» обыграл «Кьево» и поднялся на третье местоСпорт-Экспресс вчера в 17:00
"Интер" победил "Кьево" в матче 26-го тура чемпионата Италии (2:0). Голами отметились нападающие Маттео Политано и Иван Перишич. "Интер" набрал 66 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице. "Кьево" с 15 баллами располагается на последней строчке.
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