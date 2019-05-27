«Интер» обыграл «Эмполи» и обеспечил себе участие в Лиге чемпионовSoccer.ru 16:34

«Интер» одержал победу над «Эмполи» в заключительном туре чемпионата Италии. Таким образом, миланский клуб занял четвертое место, дающее право сыграть в Лиге чемпионов в следующем сезоне. «Эмполи» покидает элитный дивизион.

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«Интер» обыграл «Эмполи» и обеспечил себе участие в Лиге чемпионов

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