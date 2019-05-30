Футбол

Спаллетти официально покинул «Интер»Нева Спорт 05:19

Пресс-служба футбольного клуба «Интер» сообщила, что главный тренер команды Лучано Спаллетти покинул свой пост. «Клуб благодарит тренера за проделанную работу и за путь, который мы прошли вместе», — гласит сообщение пресс-службы в «Твиттере» команды.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Президент «Интера» тепло попрощался со Спаллетти

Sport24.ru06:23

Спаллетти ушел с поста главного тренера «Интера»

Советский спорт04:51

«Интер» объявил об уходе Спаллетти с поста главного тренера

Спорт-Экспресс04:53

«Интер» объявил об уходе Спаллетти

Чемпионат04:42

Спаллетти покинул пост главного тренера «Интера»

РИА Новости04:39

Спаллетти покинул «Интер»

Матч ТВ04:47

Спаллетти покинул «Интер»

Sports.ru04:34
Показать все источники
Автоматически обработаны 7262 источника, обновлено в 15:02, Ашберн
Игры

Microsoft анонсировала Xbox Game Pass для ПК

Обновлено в 14:00
Политика

Зеленский пообещал купить квартиру семье погибшего шахтера

Президент Украины Владимир Зеленский во время общения с работниками шахты "Лесная" и представителями СМИ пообещал лично купить квартиру для семьи погибшего шахтера.
Обновлено в 09:40
Политика

Главы МИД Германии и Франции обсудили с Зеленским Минский процесс

Главы МИД ФРГ и Франции Хайко Маас и Жан-Ив Ле Дриан обсудили с президентом Украины Владимиром Зеленским вопрос о том, как можно "оживить" минский процесс, сообщается в четверг на официальной странице немецкого внешнеполитического ведомства в соцсети Twitter.
Обновлено в 13:50
Происшествия

В сети появилось видео столкновения двух судов на Дунае

В сети появилось видео столкновения теплохода с прогулочным катером, перевозившим южнокорейских туристов на Дунае.
Обновлено в 07:37
Культура

Роулинг опубликует четыре новые электронных книги о мире Гарри Поттера

Обновлено в 11:58
Общество

Путин наградил восемь многодетных семей орденами «Родительская слава»

Президент России Владимир Путин вручил восьми многодетным семьям ордена "Родительская слава".
Обновлено в 12:02
Финансы

Украина сократила золотовалютные резервы на $1,2 млрд

В мае 2019 года Украина сократила свои золотовалютные резервы с $20,5 млрд до $19,3 млрд, сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на председателя украинского Нацбанка Якова Смолия.
Обновлено в 01:36
Политика

Песков заявил, что в Кремле знают о падении доходов россиян

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал, что в Кремле внимательно наблюдают за падением доходов жителей России и трезво оценивают сложившуюся ситуацию.
Обновлено в 08:41
Политика

«Роскосмос» ответил Пентагону на запрет использования российских ракет

"Роскосмос" осудил решение Пентагона запретить использование российской техники при проведении космических пусков, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 13:16
Политика

Bloomberg узнал об отказе России продавать Ирану комплексы С-400

Российские власти отказались продавать Ирану зенитные ракетные комплексы С-400 из-за опасений, что это может усилить напряженность на Ближнем Востоке, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Обновлено в 14:50
Происшествия

Школьница скончалась на ЕГЭ по математике

В Чебоксарах выпускница скончалась на едином государственном экзамене (ЕГЭ) по математике. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 08:31
Происшествия

МАК может опубликовать отчет об авиакатастрофе в Шереметьево к 5 июня

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) может к 5 июня опубликовать предварительный отчет о катастрофе самолета SSJ-100 в аэропорту Шереметьево, произошедшей 5 мая.
Обновлено в 11:33
Авто

Компания Opel представила фургон O-Team Zafira Life

Немецкая автомобилестроительная компания Opel представила фургон Zafira Life O-Team.
Обновлено в 10:19
Происшествия

Эштон Кутчер дал показания по делу об убийстве бывшей девушки

Обновлено в 07:52
Общество

Автомобильный тоннель в Кучино затопило из-за сильного дождя

Автомобильный тоннель по Леоновскому шоссе в микрорайоне Кучино городского округа Балашиха Московской области, проходящий под железнодорожными путями Горьковского направления, подтопило в результате сильного дождя.
Обновлено в 12:06
Финансы

Россияне начали массово скупать валюту

В обменниках россияне обменяли на 25% больше, купив валюты на $2,5 млрд, а еще $2 млрд сняли с валютных счетов.
Обновлено в 10:40
Экономика

Силуанов предложил уравнять ставки НДФЛ для россиян и иностранцев

Правительство рассматривает вопрос об уравнивании ставок налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для иностранных граждан и россиян.
Обновлено в 03:30
Шоу-бизнес

Жена Овечкина пожаловалась на выдуманное журналом Story интервью

Супруга российского хоккеиста Александра Овечкина возмутилась интервью, которое она увидела в журнале Story.
Обновлено в 11:36
Шоу-бизнес

Филипп Киркоров впервые рассказал о скрываемой дочери Сергея Лазарева

Обновлено в 09:28
Кино

В Норвегии начались съемки фильма «Черная вдова»

Обновлено в 09:24
Происшествия

В Калуге арестант утопил сокамерника в тазу

Суд приговорил к 13 годам колонии жителя Санкт-Петербурга, который в СИЗО Калуги избил сокамерника и утопил его в тазу, сообщает в четверг управление СК России по Калужской области.
Обновлено в 13:02
Общество

В ВШЭ закрыли студенческое ток-шоу перед программой с Любовью Соболь

Руководитель проекта, основатель «Эха Москвы» и профессор ВШЭ Сергей Корзун, заявил студенческой газете The Vyshka, что закрытие проекта связано с окончанием его заранее определенных сроков.
Обновлено вчера в 17:09
Футбол

Сборная Норвегии забила 12 мячей в ворота соперников из Гондураса

В группе С чемпионата мира до 20 лет завершились матчи третьего тура. Сборная Уругвая обыграла другого лидера - Новую Зеландию (2:0).
Обновлено в 14:05
Политика

В администрации Зеленского не исключили телефонный разговор с Путиным

Заместитель главы администрации президента Украины Вадим Пристайко не исключает, что в ближайшее время может состояться телефонный разговор Владимира Зеленского с президентом РФ Владимиром Путиным.
Обновлено в 14:38
Экономика

Власти Китая приостановили закупки сои в США

Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, государственные китайские компании, занимающиеся закупками сои, не получают новых заказов на её приобретение в США и не ожидают, что ситуация изменится в ближайшее время из-за торговых противоречий двух стран.
Обновлено в 07:29
Общество

Вопрос изменения границ «Лосиного острова» находится в проработке

Вопрос об изменении границ национального парка "Лосиный остров" в Москве для строительства пятого участка московского центрального диаметра (МЦД, транспортный проект наземного метро) находится в проработке.
Обновлено в 14:48
Футбол

Тухель: Мбаппе считает свои голы даже на тренировках

Знаете, он считает свои голы даже на тренировках. Однажды он купил себе футболку с надписью «100 голов на тренировках».
Обновлено в 14:06
Шоу-бизнес

Сын Софии Ротару показал, как выглядит певица в 71 год

Сын Софии Ротару Руслан Евдокименко опубликовал фотографию 71-летней матери во время отдыха в Великобритании, куда семья недавно улетела, сообщает независимое интернет-издание «Дни24».
Обновлено в 04:35
Общество

МЧС предупредило москвичей о дожде с грозой и градом

Обновлено в 08:58
Происшествия

Жительница Ростова-на-Дону осуждена за смерть собственной дочери

20-летнюю женщину осудили по статье «Причинение смерти по неосторожности». Жертвой преступления стала маленькая дочь осужденной.
Обновлено в 11:12
Как работают Яндекс.Новости?
Лига чемпионов УЕФАБольше новостей по теме
Главное