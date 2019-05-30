Футбол
«Интер» объявил об уходе СпаллеттиЧемпионат 04:42
Главный тренер миланского «Интера» Лучано Спаллетти покинул свой пост, сообщается в официальном «твиттере» клуба. «Клуб благодарит тренера за проделанную работу и за путь, который мы прошли вместе», — говорится в сообщении нерадзурри.
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Автоматически обработаны 7262 источника, обновлено в 13:29, Ашберн
Спорт
Оппонент Друзя назвал его извинения неискренними
Илья Бер назвал извинения Александра Друзя, которого он уличал в попытке подкупа за выигрыш, неискренними.
Обновлено в 10:43
Космос
NASA предупреждает о мощнейшей геомагнитной буре
К Земле снова приближается магнитная буря, вызванная новой вспышкой и выбросом частиц на Солнце.
Обновлено в 11:33
Происшествия
МАК может опубликовать отчет об авиакатастрофе в Шереметьево к 5 июня
Межгосударственный авиационный комитет (МАК) может к 5 июня опубликовать предварительный отчет о катастрофе самолета SSJ-100 в аэропорту Шереметьево, произошедшей 5 мая.
Обновлено в 11:33
Политика
Зеленский заявил, что Украина ведёт «две войны»
Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с сенатором США Робертом Портманом заявил, что Украина ведёт «две войны».
Обновлено в 12:28
Футбол
Азар признан лучшим футболистом недели в Лиге Европы
Полузащитник лондонского "Челси" Эден Азар признан лучшим футболистом недели в Лиге Европы по итогам финального матча, сообщается на странице УЕФА в Twitter.
Обновлено в 12:24
Общество
Мэр Анапы запретил тратить бюджетные деньги на концерт Волочковой
Мэр Анапы Юрий Поляков дал поручение отменить электронные торги на услугу «по показу концертной программы артистки Анастасии Волочковой».
Обновлено в 12:28
Авто
Kia Seltos: первые фото серийного кроссовера для России
Благодаря фото, опубликованным Autoblog.com, некоторые секреты были раскрыты.
Обновлено в 05:00
Наука
Физики впервые получили механический солитонный газ
Результаты опытов хорошо согласуются с теорией и компьютерными симуляциями, что говорит об обоснованности применяемого во многих областях физики приближения, в котором решениями уравнений являются солитоны, пишут авторы в журнале Physical Review Letters.
Обновлено в 11:34
Политика
ВЦИОМ объяснил Кремлю падение рейтинга доверия Путину
Накануне ВЦИОМ опубликовал результаты опроса россиян, показавшие снижение личного рейтинга доверия к Владимиру Путину до исторически минимального значения — 31,7%. При этом деятельность президента России как института государственной власти одобряют 65,8% опрошенных.
Обновлено в 08:43
Наука
Найден способ восстанавливать наноструктуры на основе ДНК
Если обычная ДНК-наноструктура разлагается в сыворотке крови под воздействием расщепляющих ферментов за 24 часа, то срок жизни самовосстанавливающейся структуры оказался в четыре раза выше, так как «ремонтные» молекулы ДНК вставали на место разрушенных.
Обновлено вчера в 16:00
Политика
Украина подготовила санкции против России из-за раскопок в Крыму
Министерство по вопросам "временно оккупированных" территорий и внутренне перемещенных лиц Украины подготовило санкции против России из-за археологических раскопок в Крыму.
Обновлено в 12:08
Общество
«Ростех» ответил на сообщения о жалобе Путину от сотрудников НИИ
Ранее CNews писал, что сотрудники Центрального НИИ экономики, информатики и систем управления пожаловались президенту России Владимиру Путину на задержки зарплаты и попросили недопустить банкротство института.
Обновлено в 13:09
Кино
Вышел первый трейлер фильма «Рэмбо: Последняя кровь»
Обновлено в 11:00
Политика
Пентагон запретит работать с Россией при космических пусках
Обновлено в 09:53
Футбол
«Уфа» обыграла «Томь» в первом матче за место в РПЛ
Обновлено в 11:50
Политика
СМИ сообщили о намерении Порошенко покинуть Украину
По данным информаторов, намерение Порошенко покинуть страну якобы связано со здоровьем.
Обновлено в 10:40
Здоровье
В США выходили самого маленького в истории новорожденного
Стоит отметить, что на сегодняшний день это самый маленький ребенок, которого врачам удалось выходить.
Обновлено в 09:38
Экономика
Силуанов предложил уравнять ставки НДФЛ для россиян и иностранцев
Правительство рассматривает вопрос об уравнивании ставок налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для иностранных граждан и россиян.
Обновлено в 03:30
Общество
Макаревич назвал своих критиков «людьми с запудренными мозгами»
Лидер «Машины времени» Андрей Макаревич высказался по поводу критики из-за участия музыкальной группы в концерте, приуроченном к празднованию Дня России.
Обновлено в 12:23
Политика
«Поэтки» и «критикессы» официально появятся на Украине с 3 июня
В качестве примеров в релизе приводятся такие слова, как «поэтка», «членкиня» и «критикесса».
Обновлено в 13:09
Политика
Зеленский устроил скандал с журналисткой из-за квартиры
Украинский лидер Владимир Зеленский устроил скандал с журналисткой телеканала «Прямой».
Обновлено в 10:30
Экономика
Власти Китая приостановили закупки сои в США
Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, государственные китайские компании, занимающиеся закупками сои, не получают новых заказов на её приобретение в США и не ожидают, что ситуация изменится в ближайшее время из-за торговых противоречий двух стран.
Обновлено в 07:29
Общество
На Жигулевской ГЭС объяснили причины маловодья на Волге
К 12 мая 2019 года для обеспечения установленного Росводресурсами графика пропуска воды уровень Куйбышевского водохранилища был снижен до отметки 49,86 метра, после чего начался процесс заполнения водохранилища.
Обновлено в 09:43
Авто
Lada Granta превратили в самый дешевый «дом на колесах»
Lada Granta стала базой для автодома. Одна из столичных компаний собрала выставочный образец такого автокемпера.
Обновлено в 09:04
Теннис
Блинкова вышла в третий круг Roland Garros
Обновлено в 12:08
Кино
Крымские власти ликвидируют ялтинскую киностудию
Совет министров Крыма распорядился ликвидировать ялтинскую киностудию. Такое распоряжение размещено на сайте правительства республики.
Обновлено в 10:43
Культура
Джоан Роулинг опубликует новые книги по вселенной Гарри Поттера
Писатель Джоан Роулинг в ближайшее время издаст четыре новых рассказа по вселенной Гарри Поттера.
Обновлено в 10:05
Авто
Депутаты хотят разрешить тратить маткапитал на покупку автомобиля
«Справедливая Россия» внесла в Государственную думу законопроект, разрешающий тратить материнский капитал на покупку автомобиля, сообщила пресс-служба фракции.
Обновлено в 07:19
Транспорт
Автомобильный тоннель в Кучино затопило из-за сильного дождя
Автомобильный тоннель по Леоновскому шоссе в микрорайоне Кучино городского округа Балашиха Московской области, проходящий под железнодорожными путями Горьковского направления, подтопило в результате сильного дождя.
Обновлено в 12:06