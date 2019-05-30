Футбол
«Интер» объявил об уходе СпаллеттиБомбардир.ру 04:56
Лучано Спаллетти покинул пост главного тренера «Интера», сообщает официальный твиттер клуба. «Интер» поблагодарил 60-летнего специалиста за проделанную работу. Ожидается, что преемником Спаллетти станет Антонио Конте.
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Здоровье
Самого маленького в истории новорожденного выходили в США
Обновлено в 03:16
Происшествия
Пропавшая без вести Наталья Платунова найдена убитой
Обновлено в 07:00
Авто
Представлен обновленный кроссовер Lexus RX
Компания Lexus представила кроссовер RX 2020 модельного года, который после обновления изменился минимально.
Обновлено вчера в 23:46
Религия
Икону «Вознесение Господне» представят в Приморской картинной галерее
Икона "Вознесение Господне" будет представлена в зале древнерусского искусства Главных анфилад (0+) Приморской картинной галереи (ул. Алеутская, 12) в рамках постоянной экспозиции "Русское искусство XVI – начала XX веков" (0+).
Обновлено 28 мая в 22:53
Политика
В Кремле обеспокоены сообщениями о падении доходов россиян
В Кремле обращают внимание на исследования, свидетельствующие о падении доходов населения, этот процесс вызывает обеспокоенность, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».
Обновлено в 05:52
Шоу-бизнес
Шпагат Анастасии Волочковой попал в Книгу рекордов России
Поперечный шпагат заслуженной артистки России Анастасии Волочковой внесен в Книгу рекордов России.
Обновлено в 05:38
Происшествия
В Башкирии объявлена в розыск кассир, укравшая из банка 23 млн рублей
По версии правоохранителей, 35-летняя кассир из Салавата Луиза Хайруллина украла из кассы "Россельхозбанка" 23 млн рублей.
Обновлено в 03:56
Общество
IKEA продает гостиные из «Друзей» и «Симпсонов»
IKEA представила рекламную кампанию, в которой построила гостиные, представляющие собой точные копии комнат из "Друзей", "Симпсонов" и "Очень странных дел".
Обновлено в 04:27
Происшествия
Погибшей на ЕГЭ школьнице советовали не сдавать экзамен
Выпускнице, скончавшейся на едином государственном экзамене по математике в Чебоксарах, настоятельно советовали не сдавать ЕГЭ.
Обновлено вчера в 10:16
Происшествия
«Люди падали и по ним бежали»: со дня страшной трагедии в Белоруссии прошло 20 лет
В Белоруссии вспоминают трагедию, которая произошла 20 лет назад.
Обновлено вчера в 15:39
Происшествия
На пассажирах перевернувшегося на Дунае катера не было жилетов
Спасательных жилетов не было на пассажирах прогулочного катера, который перевернулся на Дунае в центре Будапешта.
Обновлено в 04:28
Политика
Лавров прокомментировал военную активность России на Курилах
Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя озабоченность Японии в связи с военной активностью России на Южных Курилах, напомнил, что российские вооруженные силы работают на своей территории.
Обновлено в 06:29
Кино
Сериал «Чернобыль» опередил по популярности «Игру престолов»
Обновлено в 06:46
Шоу-бизнес
Собчак заявила о неприязни дизайнеров к Бузовой
Телеведущая Ксения Собчак рассказала о том, что известные дизайнерские бренды не хотят, чтобы певица Ольга Бузова носила их вещи, передает ФАН.
Обновлено в 07:11
Происшествия
В ДТП под Саратовом пострадали восемь человек
Минивэн и легковой автомобиль столкнулись в четверг на трассе в окрестностях Саратова, в результате пострадали, предварительно, восемь человек, сообщили РИА Новости в службе спасения региона.
Обновлено в 06:35
Общество
В ВШЭ закрыли студенческое ток-шоу перед программой с Любовью Соболь
Руководитель проекта, основатель «Эха Москвы» и профессор ВШЭ Сергей Корзун, заявил студенческой газете The Vyshka, что закрытие проекта связано с окончанием его заранее определенных сроков.
Обновлено вчера в 17:09
Общество
Срывом ЕГЭ в Иванове заинтересовалась прокуратура
Позором на всю Ивановскую область обернулась накануне сдача ЕГЭ по математике в двух школах г. Иваново: № 8 и № 22.
Обновлено в 04:47
Авто
В России появилась лимитированная серия кроссовера Suzuki SX4
В российском подразделении японского бренда Suzuki объявили о начале продаж лимитированной модификации кроссовера Suzuki SX4.
Обновлено в 05:54
Общество
Владельцев арендного жилья предложено учесть для налогообложения
Собственников жилья, сдаваемого в краткосрочную аренду на срок до 30 дней, могут обязать получать идентификаторы.
Обновлено вчера в 18:44
Происшествия
Пожарные в «Зимней вишне» отказались от помощи клоуна
Обновлено в 06:31
Армия и оружие
Россия модернизирует «самолеты Судного дня» Ил-80 и Ил-82
Опытно-конструкторская работа по модернизации воздушных командных пунктов (ВКП) на базе самолетов Ил-80 и Ил-82 завершена, сообщил замминистра обороны Алексей Криворучко в ходе посещения нижегородского НПП "Полет".
Обновлено в 06:45
Авто
Новый пикап Jeep Gladiator получил 1000-сильную установку
С учетом всех полученных изменений теперь внедорожная модель пикапа получила имя Maximus 1000, по которому можно судить о полученной мощности данной машины.
Обновлено в 03:18
Финансы
Правительство предлагает выделить 4 млрд рублей на доплаты к пенсиям
В целом предлагается выделить дополнительные 4,7 млрд рублей на госпрограмму "Социальная поддержка граждан" в 2019 году, из которых 4,3 млрд уйдут на "софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации по осуществлению региональной социальной доплаты к пенсии".
Обновлено в 05:31
Футбол
ВТБ в апреле стал владельцем почти 100% акций «Динамо»
ВТБ в апреле стал владельцем 99,9961% акций футбольного клуба "Динамо", следует из отчета группы по МСФО.
Обновлено в 04:56
Армия и оружие
Названы возможные причины крушения Ми-8 на Украине
Начальник управления украинской военной прокуратуры Западного региона Юрий Табака назвал основные версии авиакатастрофы с Ми-8 в Ровенской области.
Обновлено в 06:56
Политика
Рада отказалась отправить Гройсмана в отставку
Проект постановления об отставке Гройсмана был внесен в парламент 29 мая, после того как его одобрил комитет правовой политики и правосудия.
Обновлено в 06:29
Здоровье
Сколько нужно пить воды в жару?
Дети от четырех до шести лет должны выпивать в жаркую погоду не менее двух литров воды в день, а старше шести лет — два с половиной-три литра, считает диетолог, врач общей практики Оксана Владимирова.
Обновлено в 05:30
Политика
Путин внес в Госдуму проект о приостановлении действия ДРСМД
Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в нижнюю палату внесен президентский проект о приостановлении действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 04:56
Общество
Путин разрешил усыновлять детей людям с ВИЧ и гепатитом С
Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий людям с ВИЧ и гепатитом С усыновлять проживающих с ними детей по решению суда.
Обновлено вчера в 23:50