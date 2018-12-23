Футбол

«Интер» объявил об отстранении Наингголана
Евро-футбол.ру
08:27

Полузащитник "Интера" Раджа Наингголан отстранён от футбольной деятельности по дисциплинарным причинам. Об этом сообщает пресс-служба миланского клуба. Итальянские СМИ информируют, что Наингголан опоздал на воскресную тренировку.
Евро-футбол.ру08:27

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«Интер» отстранил Наингголана от работы с командой

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«Интер» отстранил Наингголана за плохое поведение

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«Интер» отстранил Наингголана за плохое поведение

Sportbox.RU08:38

«Интер» отстранил Наингголана от игр: он проспал тренировку

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«Интер» временно отстранил Найнгголана от футбола по дисциплинарным причинам

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Наиннголан отстранен от команды за опоздание на тренировку

Soccer.ru09:00

«Интер» временно отстранил Наингголана по дисциплинарным причинам. Он не сыграет с «Наполи»

Sports.ru08:37
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