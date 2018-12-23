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«Интер» объявил об отстранении Наингголана
«Интер» объявил об отстранении НаингголанаЕвро-футбол.ру08:27
Полузащитник "Интера" Раджа Наингголан отстранён от футбольной деятельности по дисциплинарным причинам. Об этом сообщает пресс-служба миланского клуба. Итальянские СМИ информируют, что Наингголан опоздал на воскресную тренировку.
Евро-футбол.ру08:27
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