Футбол
«Интер» объявил о трансфере ЛукакуГазета.Ru 11:20
Нападающий английского "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку переходит в итальянский "Интер", сообщает пресс-служба миланской команды. В твиттере "Интера" появилось видео с бельгийским форвардом в черно-синей экипировке.
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