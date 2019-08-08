"Интер" на своем официальном сайте объявил о трансфере нападающего Ромелу Лукаку. По информации СМИ, бельгийский футболист обошелся итальянской команде в 65 миллионов евро, плюс 13 миллионов будет выплачено в качестве бонусов.

Здоровье Перечислены продукты, помогающие сохранить зрение Профессор и доктор медицинских наук Елена Гришина рассказала о продуктах, сохраняющих зрение человека.

Происшествия После взрыва в Северодвинске кратковременно повысился радиационный фон После взрыва реактивного двигателя ракеты на полигоне в Неноксе под Северодвинском в городе повысился радиационный фон.

Общество Стала известна зарплата российских космонавтов "Роскосмос" огласил данные по зарплатам российских космонавтов.

Футбол Дубль Бакаева помог «Спартаку» обыграть «Тун» в Лиге Европы В первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы московский "Спартак" на выезде обыграл швейцарский "Тун" – 3:2.

Политика Госдеп призвал Россию отменить решение о признании Абхазии и Южной Осетии В годовщину начала нападения Грузии на Южную Осетию госдепартамент США призвал Россию отменить решение о признании независимости этой республики, а также Абхазии.

Происшествия В СК рассказали об обысках в ФБК Ряд сотрудников Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) вызван в Следственный комитет России для допроса по уголовному делу об отмывании денег, сообщили в пресс-службе ведомства.

Армия и оружие При обстреле района авиабазы Хмеймим погибли два сирийца «По данным сирийских органов безопасности, в результате обстрела террористов погибли два местных жителя, ещё четыре человека получили ранения», — говорится в сообщении министерства.

Политика Зеленский отказался подписывать совместное заявление с Варфоломеем Президент Украины Владимир Зеленский отказался подписывать совместное заявление со Вселенским патриархом Варфоломеем по итогам встречи в Стамбуле.

Политика В Кремле уточнили, что Путин сказал Зеленскому В Кремле официально подтвердили, что состоялся телефонный разговор между президентом РФ Владимиром Путиным и Украины — Владимиром Зеленским.

Политика Эрдоган: Турция не признает возвращение Крыма в состав России Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в очередной раз заявил, что его страна не признает возвращение Крыма в состав Российской Федерации.

Авто В России подорожали автомобили Datsun Выяснилось, что в августе все комплектации седана Datsun on-DO и хэтчбека Datsun mi-DO прибавили в цене 5000 рублей, т.е. на 0,7-1% от прежнего прайса.

Интернет Подрядчики Microsoft рассказали о прослушке разговоров в Skype Подрядчики (название организации не разглашается) рассказали, что система автоматического перевода слов, встроенная в Skype, работает с помощью искусственного интеллекта.

Экономика Банки РФ обменяются номерами телефонов клиентов ЦБ РФ в четверг, 8 августа, порекомендовал расширить перечень сведений, которыми банки обмениваются в рамках борьбы с переводами денег без согласия клиента, включив сведения о номере карты получателя средств и мобильный телефон.

Здоровье Число больных раком детей в России достигло исторического максимума Число детей со злокачественными образованиями под диспансерным наблюдением в 2018 году составило 26 955 человек, следует из данных Росстата, которые приводит Rambler News Service.

Общество В МИД Финляндии восхитились спокойствием россиян в очередях за визами В МИД Финляндии восхитились спокойным и порядочным поведением россиян, которые стоят в очередях на получение финской визы.