Футбол
«Интер» объявил о трансфере ЛукакуСпорт-Экспресс 10:52
"Интер" на своем официальном сайте объявил о трансфере нападающего Ромелу Лукаку. По информации СМИ, бельгийский футболист обошелся итальянской команде в 65 миллионов евро, плюс 13 миллионов будет выплачено в качестве бонусов.
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 15:20, Вашингтон
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После взрыва реактивного двигателя ракеты на полигоне в Неноксе под Северодвинском в городе повысился радиационный фон.
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"Роскосмос" огласил данные по зарплатам российских космонавтов.
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Дубль Бакаева помог «Спартаку» обыграть «Тун» в Лиге Европы
В первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы московский "Спартак" на выезде обыграл швейцарский "Тун" – 3:2.
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Политика
Госдеп призвал Россию отменить решение о признании Абхазии и Южной Осетии
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Чалов и Дзюба не перейдут в АПЛ, в Англии закрылось трансферное окно
В Англии официально закрылось летнее трансферное окно.
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Происшествия
Крымскими фотографами-драчунами заинтересовалась полиция
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«По данным сирийских органов безопасности, в результате обстрела террористов погибли два местных жителя, ещё четыре человека получили ранения», — говорится в сообщении министерства.
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Президент Украины Владимир Зеленский отказался подписывать совместное заявление со Вселенским патриархом Варфоломеем по итогам встречи в Стамбуле.
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в очередной раз заявил, что его страна не признает возвращение Крыма в состав Российской Федерации.
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Происшествия
Подозреваемый в убийстве Михаила Круга сознался в содеянном
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Выяснилось, что в августе все комплектации седана Datsun on-DO и хэтчбека Datsun mi-DO прибавили в цене 5000 рублей, т.е. на 0,7-1% от прежнего прайса.
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Подрядчики Microsoft рассказали о прослушке разговоров в Skype
Подрядчики (название организации не разглашается) рассказали, что система автоматического перевода слов, встроенная в Skype, работает с помощью искусственного интеллекта.
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Банки РФ обменяются номерами телефонов клиентов
ЦБ РФ в четверг, 8 августа, порекомендовал расширить перечень сведений, которыми банки обмениваются в рамках борьбы с переводами денег без согласия клиента, включив сведения о номере карты получателя средств и мобильный телефон.
Обновлено в 08:40
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Число больных раком детей в России достигло исторического максимума
Число детей со злокачественными образованиями под диспансерным наблюдением в 2018 году составило 26 955 человек, следует из данных Росстата, которые приводит Rambler News Service.
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Матч «Тамбов» – «Краснодар» перенесен
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Студия «Квартал 95» нашла комика на роль Зеленского
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Названы самые популярные внедорожники дороже 5 млн рублей
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В МИД Финляндии восхитились спокойствием россиян в очередях за визами
В МИД Финляндии восхитились спокойным и порядочным поведением россиян, которые стоят в очередях на получение финской визы.
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«Краснодар» отказал итальянскому клубу в трансфере Сулейманова
Как пишет «Чемпионат», «быки» отказались продавать Сулейманова итальянскому клубу.
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Происшествия
Пожилая россиянка сутки отпугивала медведя рычанием
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Энергетика
Нефть растет в ожидании новых сокращений ОПЕК
Мировые цены на нефть растут на фоне заявлений Саудовской Аравии о возможном новом сокращении добычи для поддержки рынка, 8 августа передает агентство Reuters.
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