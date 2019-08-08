Футбол

«Интер» объявил о трансфере ЛукакуСпорт-Экспресс 10:52

"Интер" на своем официальном сайте объявил о трансфере нападающего Ромелу Лукаку. По информации СМИ, бельгийский футболист обошелся итальянской команде в 65 миллионов евро, плюс 13 миллионов будет выплачено в качестве бонусов.
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