"Интер" на своем официальном сайте объявил о трансфере нападающего Ромелу Лукаку. По информации СМИ, бельгийский футболист обошелся итальянской команде в 65 миллионов евро, плюс 13 миллионов будет выплачено в качестве бонусов.

Политика Трамп назначил нового исполняющего обязанности главы Нацразведки США Американский президент Дональд Трамп объявил о назначении главы Национального центра по борьбе с терроризмом Джозефа Магуайра исполняющим обязанности директора Национальной разведки США.

Шоу-бизнес Рики Мартин впервые показал дочь, рожденную в браке с Джваном Йосефом Долгие месяцы певец оберегал малышку от повышенного внимания общественности, а 8 августа все же решил показать ее лицо.

Экономика Власти рекомендовали Utair ограничить рост продаж билетов Почему Utair опасен быстрый рост Министр транспорта Евгений Дитрих рекомендовал авиакомпании Utair не планировать значительный рост перевозки пассажиров, в том числе за счет демпинговых цен на билеты.

Общество В России впервые заметили сельдяного короля В России ремень-рыбу ранее не встречали, но в феврале СМИ писали, что несколько сельдяных королей обнаружили у берегов японской префектуры Тояма.

Здоровье Кардиохирург опроверг мнение о пользе красного вина для сердца Употребление бокала красного вина в день не снизит риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, сообщил РИА Новости завотделением кардиохирургии НМИЦ хирургии им. Вишневского Вадим Попов.

Шоу-бизнес Фадеев расторг контракт с Наргиз Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA направил певице Наргиз официальный документ о расторжении контракта о сотрудничестве с лейблом, сообщила РИА Новости представитель певицы.

Происшествия Расследование против ФБК возглавил следователь из дела Серебренникова Следователь из дел Белых и Серебренникова Старший следователь по особо важным делам при председателе СКР полковник юстиции Александр Лавров ведет дело об отмывании денег в Фонде борьбы с коррупцией (ФБК).

Политика Украина впустила российский самолет в свое воздушное пространство Как сообщало ИА REGNUM, Украина запретила полеты российских самолетов над своей территорией в конце 2015 года.

Футбол Ибрагимович раскритиковал регламент MLS Шведский футболист Златан Ибрагимович, выступающий за «Лос-Анджелес Гэлакси» в Высшей лиге футбола (MLS), раскритиковал регламент соревнований в американской лиге.

Политика Зеленский отказался подписывать совместное заявление с Варфоломеем Президент Украины Владимир Зеленский отказался подписывать совместное заявление со Вселенским патриархом Варфоломеем по итогам встречи в Стамбуле.

Политика В Совфеде заявили о попытках США повлиять на выборы в Мосгордуму Совет Федерации обнаружил факты иностранного вмешательства в подготовку к выборам в Мосгордуму.

Политика Сотни писателей, журналистов и деятелей искусства требуют прекратить дело о «массовых беспорядках» Сотни писателей, журналистов и деятелей искусства требуют прекратить уголовное дело о так называемых «массовых беспорядках» на акции за честные выборы в Москве.

Политика Депутат Рады назвал Россию воюющей стороной из-за Крыма Избранный депутат Верховной рады от партии "Оппозиционный блок - За жизнь", политолог-международник Олег Волошин назвал Россию "воюющей стороной" в том, что касается Крымского полуострова.

Шоу-бизнес Бывший муж Ани Лорак показал новую возлюбленную Экс-супруг популярной певицы Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу закрутил новый роман. Фото с возлюбленной бизнесмен впервые выложил в Instagram.

Происшествия Комплекс С-300 попал в ДТП в Белоруссии В Белоруссии при движении военной колонны тягач с зенитно-ракетным комплексом С-300 съехал с дороги в кювет.

Происшествия ФСБ провела обыски в управлении МВД по Красноярскому краю Источник проинформировал об обысках, которые в управлении экономической безопасности и противодействия коррупции Красноярского края главка МВД провели сотрудники ФСБ.

Здоровье Опасные сорта сыра назвали врачи Диетолог клиники института питания РАМН Юлия Панова рассказала о том, какие сыры являются опасными для здоровья человека.

Происшествия Посольство РФ в Киргизии рассказало об обстановке в Бишкеке Посольство РФ в Киргизии сообщило, что на утро пятницы обстановка в столице Киргизии спокойная, передает корреспондент The Moscow Post.

Общество Дым от лесных пожаров окутал север Иркутской области В МЧС Иркутской области сообщили, что дым от лесных пожаров окутал северную часть региона. Об этом говорится на сайте ведомства.

Экономика «Ведомости» сообщили о проблемах у российских мусорных операторов Региональные операторы, отвечающие за переработку коммунальных отходов, сталкиваются с целым рядом проблем, которые приводят к финансовой неустойчивости компаний и ставят под угрозу мусорную реформу.