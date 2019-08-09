Футбол
«Интер» объявил о трансфере ЛукакуСпорт-Экспресс вчера в 10:52
"Интер" на своем официальном сайте объявил о трансфере нападающего Ромелу Лукаку. По информации СМИ, бельгийский футболист обошелся итальянской команде в 65 миллионов евро, плюс 13 миллионов будет выплачено в качестве бонусов.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Продажа Лукаку — на 2-м месте в списке самых дорогих в истории «Манчестер Юнайтед»
Sport24.ruвчера в 18:44
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 03:37, Вашингтон
Футбол
Шарль Каборе: Надеюсь, «Динамо» покажет хороший результат в матче с «Зенитом»
Полузащитник Динамо Шарль Каборе прокомментировал предстоящий матч пятого тура премьер-лиги с Зенитом.
Обновлено в 02:36
Авто
Составлен рейтинг самых незащищенных от угона автомобилей
Обновлено вчера в 04:25
Космос
При крушении лунного зонда «Берешит» могли остаться выжившие
Обновлено 07 августа в 04:30
Политика
Трамп назначил нового исполняющего обязанности главы Нацразведки США
Американский президент Дональд Трамп объявил о назначении главы Национального центра по борьбе с терроризмом Джозефа Магуайра исполняющим обязанности директора Национальной разведки США.
Обновлено вчера в 19:31
Шоу-бизнес
Рики Мартин впервые показал дочь, рожденную в браке с Джваном Йосефом
Долгие месяцы певец оберегал малышку от повышенного внимания общественности, а 8 августа все же решил показать ее лицо.
Обновлено в 01:59
Происшествия
Атамбаеву предъявили обвинение и отправили в СИЗО
Обновлено в 02:39
Происшествия
Ещё одному активисту предъявлено обвинение в участии в массовых беспорядках 27 июля
Обновлено в 03:17
Экономика
Власти рекомендовали Utair ограничить рост продаж билетов
Почему Utair опасен быстрый рост Министр транспорта Евгений Дитрих рекомендовал авиакомпании Utair не планировать значительный рост перевозки пассажиров, в том числе за счет демпинговых цен на билеты.
Обновлено в 03:01
Общество
В России впервые заметили сельдяного короля
В России ремень-рыбу ранее не встречали, но в феврале СМИ писали, что несколько сельдяных королей обнаружили у берегов японской префектуры Тояма.
Обновлено вчера в 06:30
Здоровье
Кардиохирург опроверг мнение о пользе красного вина для сердца
Употребление бокала красного вина в день не снизит риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, сообщил РИА Новости завотделением кардиохирургии НМИЦ хирургии им. Вишневского Вадим Попов.
Обновлено в 02:43
Шоу-бизнес
Фадеев расторг контракт с Наргиз
Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA направил певице Наргиз официальный документ о расторжении контракта о сотрудничестве с лейблом, сообщила РИА Новости представитель певицы.
Обновлено вчера в 03:41
Происшествия
Расследование против ФБК возглавил следователь из дела Серебренникова
Следователь из дел Белых и Серебренникова Старший следователь по особо важным делам при председателе СКР полковник юстиции Александр Лавров ведет дело об отмывании денег в Фонде борьбы с коррупцией (ФБК).
Обновлено вчера в 15:17
Политика
Украина впустила российский самолет в свое воздушное пространство
Как сообщало ИА REGNUM, Украина запретила полеты российских самолетов над своей территорией в конце 2015 года.
Обновлено в 02:54
Футбол
Ибрагимович раскритиковал регламент MLS
Шведский футболист Златан Ибрагимович, выступающий за «Лос-Анджелес Гэлакси» в Высшей лиге футбола (MLS), раскритиковал регламент соревнований в американской лиге.
Обновлено в 03:11
Политика
Зеленский отказался подписывать совместное заявление с Варфоломеем
Президент Украины Владимир Зеленский отказался подписывать совместное заявление со Вселенским патриархом Варфоломеем по итогам встречи в Стамбуле.
Обновлено вчера в 14:42
Политика
В Совфеде заявили о попытках США повлиять на выборы в Мосгордуму
Совет Федерации обнаружил факты иностранного вмешательства в подготовку к выборам в Мосгордуму.
Обновлено вчера в 09:47
Политика
Сотни писателей, журналистов и деятелей искусства требуют прекратить дело о «массовых беспорядках»
Сотни писателей, журналистов и деятелей искусства требуют прекратить уголовное дело о так называемых «массовых беспорядках» на акции за честные выборы в Москве.
Обновлено в 02:00
Политика
Депутат Рады назвал Россию воюющей стороной из-за Крыма
Избранный депутат Верховной рады от партии "Оппозиционный блок - За жизнь", политолог-международник Олег Волошин назвал Россию "воюющей стороной" в том, что касается Крымского полуострова.
Обновлено вчера в 21:23
Шоу-бизнес
Бывший муж Ани Лорак показал новую возлюбленную
Экс-супруг популярной певицы Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу закрутил новый роман. Фото с возлюбленной бизнесмен впервые выложил в Instagram.
Обновлено вчера в 21:34
Гаджеты
Xiaomi Mi A3 представили на российском рынке
Обновлено вчера в 15:24
Происшествия
Комплекс С-300 попал в ДТП в Белоруссии
В Белоруссии при движении военной колонны тягач с зенитно-ракетным комплексом С-300 съехал с дороги в кювет.
Обновлено вчера в 17:28
Происшествия
ФСБ провела обыски в управлении МВД по Красноярскому краю
Источник проинформировал об обысках, которые в управлении экономической безопасности и противодействия коррупции Красноярского края главка МВД провели сотрудники ФСБ.
Обновлено вчера в 23:46
Здоровье
Опасные сорта сыра назвали врачи
Диетолог клиники института питания РАМН Юлия Панова рассказала о том, какие сыры являются опасными для здоровья человека.
Обновлено вчера в 12:02
Общество
В МЧС назвали время пика непогоды в Москве
Обновлено вчера в 18:36
Происшествия
Посольство РФ в Киргизии рассказало об обстановке в Бишкеке
Посольство РФ в Киргизии сообщило, что на утро пятницы обстановка в столице Киргизии спокойная, передает корреспондент The Moscow Post.
Обновлено в 03:12
Общество
Дым от лесных пожаров окутал север Иркутской области
В МЧС Иркутской области сообщили, что дым от лесных пожаров окутал северную часть региона. Об этом говорится на сайте ведомства.
Обновлено в 01:19
Общество
В России готовят национальный стандарт на школьную форму
Обновлено в 01:34
Экономика
«Ведомости» сообщили о проблемах у российских мусорных операторов
Региональные операторы, отвечающие за переработку коммунальных отходов, сталкиваются с целым рядом проблем, которые приводят к финансовой неустойчивости компаний и ставят под угрозу мусорную реформу.
Обновлено в 02:42
Космос
В NASA прокомментировали предстоящий конец света
В NASA посоветовали не поддаваться панике и выбросить из головы худший сценарий.
Обновлено вчера в 13:37