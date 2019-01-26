Футбол
«Интер» объявил о переходе Седрика из «Саутгемптона»Чемпионат 12:38
Миланский «Интер» на своём официальном сайте объявил о переходе защитника «Саутгемптона» и сборной Португалии Седрика Суареша. 27-летний футболист присоединился к нерадзурри на правах аренды до конца нынешнего сезона с правом последующего выкупа.
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