Футбол
«Интер» объявил о переходе БареллыЧемпионат вчера в 15:34
Центральный полузащитник Николо Барелла официально стал игроком «Интера». Миланский клуб на официальном сайте объявил о переходе 22-летнего итальянца на правах аренды из «Кальяри». Арендное соглашение между сторонами рассчитано на один сезон.
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 01:46, Вашингтон
Политика
Зеленский поручил вернуть осужденного в Италии бойца ВСУ
Президент Украины Владимир Зеленский поручил МИДу и генпрокуратуре страны начать работу по возвращению на родину осужденного в Италии военнослужащего Виталия Маркива.
Обновлено вчера в 16:40
Происшествия
Тете избитой в Ингушетии девочки предъявлено обвинение
Следователи предъявили обвинения жительнице Ингушетии, избившей семилетнюю девочку, говорится в сообщении Следственного комитета РФ.
Обновлено вчера в 18:54
Происшествия
Задержан подозреваемый в убийстве стюардессы в московском отеле
Обновлено вчера в 14:13
Происшествия
В Якутии мужчина расстрелял правоохранителей
В якутском Среднеколымске мужчина расстрелял из ружья приехавших к его дому сотрудников Росгвардии и полиции.
Обновлено вчера в 12:40
Футбол
Скалони продлит контракт со сборной Аргентины до 2022 года
Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони будет руководить командой в матчах отбора к ЧМ-2022, сообщает Goal.
Обновлено вчера в 13:10
Общество
Младенца с черным родимым пятном на все лицо назвали монстром
У девочки обнаружили гигантский врожденный меланоцитарный невус лица — редкое родимое пятно, которое встречается лишь у одного из 20 тысяч новорожденных.
Обновлено вчера в 10:41
Футбол
Гризманн перешел в «Барселону» за 120 миллионов евро
Обновлено вчера в 09:35
Транспорт
ГИБДД лишили приоритета в знаках
ГИБДД сочла это нарушением ГОСТ 52289 и 52290 (требования к знакам и правила установки).
Обновлено вчера в 18:18
Экономика
Правительство утвердило эталонный принцип формирования тарифов на воду
Правительство России утвердило эталонный принцип формирования тарифов для ряда организаций, оказывающих услуги по водоснабжению и водоотведению.
Обновлено вчера в 04:29
Экономика
Минтруд назвал размер МРОТ на 2020 год
Размер МРОТ в 2020 году Согласно закону, МРОТ на 2020 год приравнивается к прожиточному минимуму трудоспособного населения за 2 квартал 2019 года.
Обновлено 11 июля в 18:24
Политика
В США одобрили введение санкций против госдолга России
Конгресс США одобрил введение санкций в отношении российского госдолга.
Обновлено вчера в 02:32
Общество
На дом Габунии повесили позорную табличку
В Грузии на дом скандально известного журналиста Георгия Габунии, который в эфире "Рустави 2" позволил себе оскорбления в адрес президента России, повесили позорную табличку.
Обновлено в 00:06
Происшествия
Следователи рассказали, что привело к ДТП с девятью погибшими в Туве
Машина, в которой на переправе реки Шуй в Туве погибли девять человек, остановилась на реке из-за заглохшего двигателя, сообщает региональный главк Следственного комитета.
Обновлено в 00:34
Шоу-бизнес
Лобода устроила скандал из-за гримерки
Поп-исполнительница Светлана Лобода устроила скандал на музыкальном фестивале «Белые ночи», который проходит в Санкт-Петербурге.
Обновлено вчера в 23:16
Происшествия
Пять человек погибли при взрыве на свадьбе в Афганистане
Не менее пяти человек стали жертвами взрыва, который произошел во время свадебной церемонии в афганской провинции Нангархар на востоке республики.
Обновлено вчера в 01:58
Общество
Депутат Павел Валенчук обиделся на мем и написал заявление в полицию
Обновлено 11 июля в 10:25
Происшествия
На ТЭЦ в Мытищах восстановили подачу газа
Обновлено вчера в 14:42
Экономика
Центробанк отложит новую пенсионную реформу
Центробанк РФ выступил с новой инициативой: перенести до следующего года проект пенсионной реформы, цель которого состоит в системе индивидуального пенсионного капитала.
Обновлено вчера в 15:27
Армия и оружие
Турецкий министр обороны объяснил главе Пентагона покупку С-400
Глава Минобороны Турции Хулуси Акар и и.о. шефа Пентагона Марк Эспер провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили начавшиеся поставки российских зенитно-ракетных комплексов С-400 Анкаре.
Обновлено вчера в 18:24
Общество
Шаман Александр Габышев собрал большой митинг в Чите
Обновлено вчера в 08:39
Общество
Роструд назвал допустимый возраст начала трудовой деятельности
В России самостоятельно заключать трудовой договор дети могут с 16 лет или даже раньше.
Обновлено в 00:48
Политика
Зеленский прокомментировал разговор с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал состоявшийся разговор с российским лидером Владимиром Путиным фразой «корона с головы не спадет».
Обновлено вчера в 13:31
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина с возлюбленным порадовали поклонников снимком с отдыха
Певица, актриса и телеведущая Надежда Бабкина в своем профиле Instagram выставила фото с отдыха на Кипре.
Обновлено в 01:28
Общество
Назван продукт, на котором россияне никогда не экономят
Обновлено вчера в 21:17
Общество
Названы сроки возвращения в Москву летней погоды
Ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков рассказал, когда в московский регион придет летняя погода.
Обновлено вчера в 21:41
Авто
О каком автомобиле мечтают россияне в 2019 году
Обновлено вчера в 04:29
Шоу-бизнес
Бузова впервые откровенно рассказала о разводе с Тарасовым
Отвечая на вопросы поклонников в Instagram, Бузова призналась, что была счастлива в браке с Тарасовым.
Обновлено вчера в 11:52
Авто
В России отзывают три автомобиля Porsche
В рамках отзывной кампании ООО «Порше Руссланд» (официальный представитель изготовителя Porsche на российском рынке) предложит владельцам неисправных автомобилей посетить любой дилерский центр марки в России для бесплатной проверки и, при необходимости, замены крепления датчиков боковых подушек безопасности.
Обновлено вчера в 08:29
Здоровье
Минздрав поручил регионам ликвидировать дефицит медперсонала
Министр подчеркнула, что регионам особенно важно устранить кадровый дефицит, особенно в первичном звене здравоохранения.
Обновлено вчера в 11:12
Политика
Ярош призвал к захвату итальянцев на Украине
Кандидат в депутаты Верховной рады и бывший лидер «Правого сектора» (экстремистская организация, запрещенная в РФ) Дмитрий Ярош предложил захватить итальянцев, находящихся на территории Украины.
Обновлено в 00:58