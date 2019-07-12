Футбол

«Интер» объявил о переходе БареллыЧемпионат вчера в 15:34

Центральный полузащитник Николо Барелла официально стал игроком «Интера». Миланский клуб на официальном сайте объявил о переходе 22-летнего итальянца на правах аренды из «Кальяри». Арендное соглашение между сторонами рассчитано на один сезон.
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«Интер» арендовал у «Кальяри» Бареллу с обязательством выкупа

Sport24.ruвчера в 15:18

«Интер» арендовал Бареллу у «Кальяри» с возможностью выкупа

Sportbox.RUвчера в 15:38

«Интер» подписал хавбека сборной Италии Бареллу

Спорт-Экспрессвчера в 15:08

«Интер» объявил о переходе Бареллы

Чемпионатвчера в 15:34

Барелла сменил «Кальяри» на «Интер»

Евро-футбол.рувчера в 15:29

«Интер» арендовал Бареллу у «Кальяри» с возможностью выкупа

Матч ТВвчера в 15:38

«Интер» подписал Бареллу. Аренда с выкупом за 45 млн евро

Sports.ruвчера в 15:21
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Происшествия

В Киеве обстреляли из гранатомета здание телеканала «112. Украина»

Неизвестные в ночь на субботу, 13 июля, обстреляли из гранатомета телеканал "112.Украина".
Обновлено в 04:17
Общество

Правительство одобрило расширение списка получателей страховых выплат

Правительство России одобрило проект федерального закона, расширяющего список получателей страховых выплат.
Обновлено в 03:40
Космос

Ученые ищут разгадку самых странных сигналов из глубин Вселенной

Быстрые радиовсплески изучают более десяти лет.
Обновлено вчера в 01:00
Здоровье

Диетолог назвал пять действий для эффективного похудения

Известный британский диетолог Руди Мауэр перечислил пять способов, благодаря которым можно эффективно похудеть без вреда для здоровья.
Обновлено вчера в 19:55
Политика

Актер Клюев рассказал о тайных корпоративах Кикабидзе в России

Грузинский актер и певец Вахтанг Кикабидзе выступает в России на тайных корпоративах.
Обновлено вчера в 14:45
Экономика

Американский Федрезерв испугался золотого стандарта

Аналитики сочли это реакцией Пауэлла на намерение Дональда Трампа назначить в Совет управляющих ФРС Джуди Шелтон, которая сейчас представляет США в Европейском банке реконструкции и развития и известна в финансовом мире как активная сторонница возрождения золотого стандарта.
Обновлено вчера в 01:00
Общество

Мать девочки с черным родимым пятном на лице призывают убить младенца

В американском штате Флорида 35-летняя Кэрол Феннер пожаловалась журналистам издания Metro на то, что ее затравили в Интернете из-за дочери, которая родилась в марте этого года с огромным черным родимым пятном на лице.
Обновлено в 00:29
Общество

Исследование показало нежелание россиян экономить на мороженом

Исследование показало, что 12% россиян покупают мороженое раз в неделю или чаще.
Обновлено в 02:13
Происшествия

Американский «летающий радар» загорелся в воздухе

Американский самолет дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3 Sentry загорелся в воздухе.
Обновлено в 00:57
Происшествия

СК уточнил обстоятельства гибели девяти человек на переправе в Туве

Девять человек погибли в Туве во время пересечения реки Шуй после того, как автомобиль остановился из-за вышедшего из строя двигателя.
Обновлено в 02:26
Армия и оружие

Плавмастерская ЧФ возвращается в Севастополь из Средиземного моря

Обновлено вчера в 06:38
Общество

«Сибирские Мальдивы» взяли под круглосуточную охрану

Обновлено в 04:17
Общество

Роструд назвал допустимый возраст начала трудовой деятельности

В России самостоятельно заключать трудовой договор дети могут с 16 лет или даже раньше.
Обновлено в 00:48
Происшествия

Тете избитой в Ингушетии семилетней девочки предъявили обвинение

Тете семилетней девочки, которая подозревалась в избиении ребенка, предъявлено обвинение по статье УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, в отношении малолетнего", - говорится в сообщении пресс-службы СУ СК по Ингушетии в пятницу.
Обновлено вчера в 13:44
Игры

Персонажи Gears 5 не будут курить, чтобы не подавать игрокам дурной пример

Обновлено в 03:48
Политика

Малахова назвали врагом Украины

Обновлено в 04:08
Авто

Опубликованы данные о новом Jeep Wrangler

На сайте «JR Forums» появились отдельные сведения о новой вариации внедорожного автомобиля Jeep Wrangler 2020 модельного года.
Обновлено вчера в 12:29
Футбол

Завершивший карьеру бывший капитан «Зенита» вернулся в футбол

Обновлено в 04:33
Политика

На дом Габунии повесили позорную табличку

В Тбилиси на дом журналиста "Рустави 2" Георгия Габунии, оскорбившего президента России Владимира Путина, повесили позорную табличку, пишет "КП".
Обновлено в 00:09
Космос

Hubble обнаружил необычный диск у черной дыры

С помощью телескопа Hubble астрономы обнаружили неожиданный тонкий диск, состоящий из материала, окружающего сверхмассивную черную дыру в сердце спиральной галактики NGC 3147, которая находится от нас на расстоянии 130 млн световых лет.
Обновлено вчера в 08:43
Футбол

Нобоа может перейти из «Зенита» в «Сочи»

Еще один игрок «Зенита» этим летом может оказаться в «Сочи», сообщает «БИЗНЕС Online».
Обновлено вчера в 23:54
Технологии

Специалисты перечислили методы кражи персональных данных

Ведущий антивирусный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов рассказал, что одним из наиболее распространенных методов кражи персональных данных является фишинг.
Обновлено вчера в 23:13
Политика

Зеленского назвали «вдохновителем» обстрела здания телеканала

Партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» опубликовала заявление, в котором назвала президента Украины Владимира Зеленского и генерального прокурора Юрия Луценко «вдохновителями» обстрела здания телеканала «112 Украина».
Обновлено в 04:40
Происшествия

В Якутии мужчина убил сотрудника Росгвардии и покончил с собой

Мужчина в Среднеколымске (Якутия) убил сотрудника Росгвардии, а также ранил полицейского, после чего покончил с собой.
Обновлено вчера в 12:58
Транспорт

Мосгорсуд отменил штраф ЦОДД за «нестандартные» дорожные знаки

Мосгорсуд подтвердил законность установки уменьшенных в размере дорожных знаков на улицах - такое решение суд принял по спору Центра организации дорожного движения с Госавтоинспекцией.
Обновлено в 04:14
Общество

Правительство одобрило законопроект об увеличении детских пособий

Согласно новому документу, с 1 января 2020 года, увеличатся ежемесячные пособия малообеспеченным семьям при рождении первого и второго ребенка.
Обновлено в 04:26
Футбол

«Барселона» решила не платить за Неймара

Каталонский клуб не желает платить за бразильца, поэтому руководство предложило парижанам выбрать трех футболистов для обмена.
Обновлено вчера в 07:25
Происшествия

Красноярск накрыло дымом от лесных пожаров

Дым от лесных пожаров накрыл Красноярск, сообщает управление МЧС по Красноярскому краю.
Обновлено в 03:47
Шоу-бизнес

Лобода устроила скандал из-за гримерки

Поп-исполнительница Светлана Лобода устроила скандал на музыкальном фестивале «Белые ночи», который проходит в Санкт-Петербурге.
Обновлено вчера в 23:16
Здоровье

Сомнолог рассказал о норме по количеству часов сна

Врач-сомнолог Александр Пальман заявил, что у каждого человека своя норма по количеству часов сна. Об этом в субботу, 13 июля, пишет RT.
Обновлено в 03:22
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