Футбол

«Интер» объявил о переходе БареллыЧемпионат вчера в 15:34

Центральный полузащитник Николо Барелла официально стал игроком «Интера». Миланский клуб на официальном сайте объявил о переходе 22-летнего итальянца на правах аренды из «Кальяри». Арендное соглашение между сторонами рассчитано на один сезон.
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«Интер» арендовал у «Кальяри» Бареллу с обязательством выкупа

Sport24.ruвчера в 15:18

«Интер» подписал Бареллу. Аренда с выкупом за 45 млн евро

Sports.ruвчера в 15:21

«Интер» арендовал Бареллу у «Кальяри» с возможностью выкупа

Матч ТВвчера в 15:38

«Интер» объявил о переходе Бареллы

Чемпионатвчера в 15:34

Барелла сменил «Кальяри» на «Интер»

Евро-футбол.рувчера в 15:29

«Интер» подписал хавбека сборной Италии Бареллу

Спорт-Экспрессвчера в 15:08

«Интер» арендовал Бареллу у «Кальяри» с возможностью выкупа

Sportbox.RUвчера в 15:38
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Экономика

Государство поможет семьям с низким доходом

Как отмечается, для получения повышенной выплаты среднедушевой доход в семье не должен превышать двух прожиточных минимумов.
Обновлено в 06:18
Шоу-бизнес

Максим Виторган подтвердил роман с Нино Нинидзе

На этой неделе российские СМИ взорвала новость о романе Максима Виторгана и Нино Нинидзе.
Обновлено в 05:06
Футбол

«Краснодар» подписал контракт с футболистом сборной Швеции Бергом

Футбольный клуб "Краснодар" подписал соглашение с шведским нападающим Маркусом Бергом.
Обновлено в 07:32
Наука

Ученые рассказали, почему люди иной расы кажутся нам на одно лицо

Эксперты из США узнали, почему людям представители другой расы кажутся похожими между собой.
Обновлено 11 июля в 06:32
Политика

Глава «112 Украина» призвал Зеленского осудить обстрел телеканала

Телеканал «112 Украина» опубликовал заявление своего гендиректора Егора Бенкендорфа после обстрела здания канала из гранатомета.
Обновлено в 06:53
Автоспорт

Шарль Леклер – лидер финальной тренировки в Сильверстоуне

Обновлено в 07:15
Происшествия

СК уточнил обстоятельства гибели девяти человек на переправе в Туве

Девять человек погибли в Туве во время пересечения реки Шуй после того, как автомобиль остановился из-за вышедшего из строя двигателя.
Обновлено в 02:26
Происшествия

Врачи рассказали о состоянии избитой девочки из Ингушетии

Медики из НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля рассказали о самочувствии избитой в Ингушетии девочки, сообщает РИА "Новости".
Обновлено 11 июля в 14:26
Происшествия

В Петербурге студент колледжа требовал секса от 10-летней девочки

Мать ребенка обратилась в полицию В Санкт-Петербурге молодой человек требовал секса от 10-летней девочки, сообщили в правоохранительных органах.
Обновлено в 06:31
Шоу-бизнес

Лобода устроила скандал из-за гримерки

Поп-исполнительница Светлана Лобода устроила скандал на музыкальном фестивале «Белые ночи», который проходит в Санкт-Петербурге.
Обновлено вчера в 23:16
Экономика

Сбербанк спрогнозировал рост доли расходов россиян на еду

Аналитики банка объясняют рост доли расходов на продукты тем, что продовольственная инфляция сейчас опережает рост реальных доходов населения.
Обновлено в 06:01
Армия и оружие

Жители Донецка сообщили о начале боя в направлении Песок

Обновлено в 04:31
Экономика

Повышение МРОТ коснется четырех миллионов россиян

Почти четырех миллионов работников в России коснется повышение почти на тысячу рублей минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2020 году.
Обновлено вчера в 20:15
Авто

В Сети показали уникальную турбо-«Ниву» за 2 млн рублей

На youtube-канале «ПриветТачка» опубликован видеоролик, в котором блогеры представили уникальную «Ниву», стоимостью в 2 миллиона рублей.
Обновлено в 03:19
Кино

Обнаружено три неизвестных сценария Стэнли Кубрика

Американский известный режиссер, сценарист и продюсер Стэнли Кубрик работал долгое время над новыми тремя фильмами с 1954 по 1956 года.
Обновлено в 00:50
Политика

Андрей Малахов попал в базу «Миротворца»

Российский тележурналист Андрей Малахов попал в базу данных украинского сайта «Миротворец», сообщает пресс-служба интернет-ресурса.
Обновлено в 06:22
Общество

Правительство утвердило календарь выходных на 2020 год

Правительство утвердило перенос выходных дней в 2020 году.
Обновлено в 07:49
Общество

В Турции признались в повторном использовании еды со шведского стола

Обновлено в 06:06
Армия и оружие

В России создадут новую версию истребителя Су-30СМ

Испытательные полеты Су-30СМД с новым двигателем должны пройти в 2020 году, сообщил источник.
Обновлено в 03:21
Политика

Зеленский потребовал от главы Фискальной службы подать в отставку

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от исполняющего обязанности главы Государственной фискальной службы Украины Александра Власова написать заявление об увольнении, передает украинское агентство УНИАН.
Обновлено в 07:40
Армия и оружие

Экс-глава СБУ оценил масштаб учений российских военных в Крыму

Обновлено вчера в 23:33
Спорт

Синхронистка Колесниченко завоевала золото ЧМ по водным видам спорта

Российская синхронистка Светлана Колесниченко завоевала золотую награду в технической программе на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в корейском городе Кванджу.
Обновлено в 07:24
Политика

Осужденный в России украинец вышел на свободу по решению Зеленского

Обновлено в 05:17
Политика

Зеленский потребовал вернуть на родину осужденного в Италии украинца

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал вернуть на родину осужденного в Италии военнослужащего Виталия Маркива.
Обновлено в 06:12
Общество

Галкин предупредил о действующих от его имени мошенниках

Шоумен Максим Галкин предупредил поклонников о действующих от его имени мошенниках.
Обновлено вчера в 05:58
Здоровье

В Роспотребнадзоре рассказали, как не отравиться грибами

Роспотребнадзор напоминает, что ежегодно в России порядка тысячи человек получают отравления после употребления грибов.
Обновлено в 05:41
Происшествия

Число погибших при атаке на отель в Сомали возросло до 26

Обновлено в 05:11
Происшествия

Туристический автобус попал в аварию в Японии, пострадал 21 человек

Обновлено в 02:38
Происшествия

В Нижнем Новгороде убили главу отделения военно-исторического общества

Председатель нижегородского отделения Российского военно-исторического общества Олег Казаринов умер от ножевого ранения в больнице Нижнего Новгорода, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 07:07
Политика

Депутат Рады одобрил обстрел здания украинского телеканала

Бывший лидер украинской радикальной организации «Правый сектор»* депутат Верховной рады Дмитрий Ярош одобрительно высказался по поводу обстрела здания телеканала «112 Украина» из гранатомёта.
Обновлено в 06:24
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Итальянский футболист, полузащитник клуба «Кальяри» и сборной Италия.
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