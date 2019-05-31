«Интер» объявил о назначении главным тренером Антонио КонтеРИА Новости 00:38

Итальянский футбольный клуб "Интер" на своем официальном сайте объявил о назначении главным тренером команды Антонио Конте. Итальянец сменил на посту своего соотечественника Лучано Спаллетти, об отставке которого было объявлено ранее в четверг.

Происшествия В Шереметьево аварийно сел самолет А320 В московском аэропорту Шереметьево аварийно сел самолет А320, к нему едут 10 пожарных автоцистерн, сообщает ТАСС со ссылкой на слова источника в экстренных службах.

Футбол «Валенсия» собирается сбить ценник на Черышева из-за его травмы Отмечается, что «летучие мыши» не хотят платить за его полноценный переход 7 млн евро и рассчитывают сбить ценник за счет полученной травмы.

Политика Спецпредставителя КНДР по США казнили после неудачного саммита в Ханое По данным неназванного источника издания, северокорейский лидер Ким Чен Ын приказал казнить несколько высших должностных лиц, в том числе Ким Хек Чхоля, в марте, - после того, как они не смогли достичь соглашения с президентом Дональдом Трампом на втором саммите между лидерами США и КНДР.

Общество Роструд призвал сокращать рабочий день в жару В Роструде отметили, что если воздух на рабочем месте прогревается до 28,5°С, то работодателю следует сократить рабочий день на час, если температура достигла 29°С, то работников следует отпустить на два часа раньше, а если до 30,5°С - на три часа.

Спорт Друзь извинился за скандал с подкупом на Первом канале Ранее 9111.ru писал, что после скандала с подкупом Друзь уедет в США.

Происшествия «Аэрофлот» отверг заявление МАК о причинах катастрофы в Шереметьево В пресс-службе авиакомпании "Аэрофлот" сочли преждевременным говорить о причинах катастрофы с участием самолета компании SSJ-100, которая 5 мая произошла в Шереметьево.

Политика Лавров назвал власти Косово «отбившимися от рук» Покровительство Запада Приштине внушило властям частично признанной республики Косово чувство безнаказанности, они «отбились от рук».

Авто Новый кроссовер Kia для России сфотографировали без камуфляжа В распоряжении издания Autoblog оказались шпионские фотографии нового компактного кроссовера Kia, который в том числе появится и на российском рынке.

Политика Трамп объявил о введении пошлин на все товары из Мексики Президент США Дональд Трамп сообщил в своем Twitter о введении пошлин в размере 5% на все товары из Мексики.

Наука К нарушениям в работе сердца может привести употребление энергетиков В ходе проверки артериального давления у добровольцев выяснилось, что употребление энергетика увеличило диастолическое давление, а также изменило ритм сердца.

Политика Украинской газотранспортной системе предрекли судьбу металлолома Депутат Верховной рады Вадим Рабинович предрек украинской газотранспортной системе судьбу металлолома с 2020 года.

Общество Роскачество проверило детские коляски Роскачество и международная организация ICRT исследовали детские коляски 38 моделей, изготовленные 27 производителями.

Авто Авторынок Германии в апреле продолжил падение Авторынок Германии в апреле снизился на 1,1% и составил 310715 машин (-0,5%).

Общество Россия удвоит траты на продвижение русского языка В России увеличиваются траты на продвижение русского языка. За шесть лет чиновники планируют потратить на это 7,4 млрд рублей.

Происшествия В ДТП с пассажирскими автобусами в Перми пострадали пять человек Авария с участием двух пассажирских автобусов произошла в Перми, пять человек пострадали, один из них находится в тяжелом состоянии.

Экономика «Аэрофлот» в первом квартале увеличил убыток на 51% Чистый убыток "Аэрофлота" по МСФО за первый квартал 2019 года вырос на 51,2% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года и составил 15,75 млрд рублей, следует из материалов компании.

Происшествия В Красноярском крае загорелся двухквартирный жилой дом Двухквартирный жилой дом горит в селе Тарутино Красноярского края, есть угроза перехода огня на другие дома, сообщили журналистам в краевом главке МЧС.

Политика Путин разрешил ФСИН запрещать въезд иностранцам в Россию Президент РФ Владимир Путин подписал указ, который даст ФСИН полномочия запрещать иностранцам и лицам без гражданства въезд на территорию России.

Общество Какие штрафы придется платить дачникам в этом сезоне Федеральная кадастровая палата Россреестра разъяснила по просьбе "Российской газеты", за какие правонарушения могут оштрафовать дачников.

Армия и оружие Савченко обвинила Порошенко в подрыве армейских складов Армейский склад в городе Балаклея Харьковской области был взорван по личному приказу Петра Порошенко.

Экономика ЦБ РФ отозвал лицензию у «Кемсоцинбанка» «Кемсоцинбанк» является участником системы страхования вкладов По величине активов кредитное учреждение занимало 320 место в банковской системе РФ.

Политика Какие изменения ожидают жителей России с 1 июня В России с 1 июня вступают в силу ряд изменений, среди которых отмена роуминга и изменения в ОСАГО.