Футбол

«Интер» объявил о назначении главным тренером Антонио КонтеРИА Новости 00:38

Итальянский футбольный клуб "Интер" на своем официальном сайте объявил о назначении главным тренером команды Антонио Конте. Итальянец сменил на посту своего соотечественника Лучано Спаллетти, об отставке которого было объявлено ранее в четверг.
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«Интер» объявил о назначении Конте на должность главного тренера

Советский спорт00:52

«Интер» объявил о назначении главным тренером Антонио Конте

РИА Новости00:38

Конте объяснил, почему согласился возглавить «Интер»

Sport24.ru01:29

Антонио Конте: «Выбрал „Интер“, потому что у клуба большие амбиции»

Матч ТВ01:25

Конте стал новым главным тренером «Интера»

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Конте – об «Интере»: я очень взволнован, начинается новая глава жизни

Чемпионат01:02

Конте сообщил, почему выбрал «Интер»

Спорт-Экспресс00:37
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Кино

Сериал «Чернобыль» стал самым популярным телешоу в истории

Обновлено вчера в 08:04
Происшествия

В Шереметьево аварийно сел самолет А320

В московском аэропорту Шереметьево аварийно сел самолет А320, к нему едут 10 пожарных автоцистерн, сообщает ТАСС со ссылкой на слова источника в экстренных службах.
Обновлено вчера в 04:36
Футбол

«Валенсия» собирается сбить ценник на Черышева из-за его травмы

Отмечается, что «летучие мыши» не хотят платить за его полноценный переход 7 млн евро и рассчитывают сбить ценник за счет полученной травмы.
Обновлено в 01:00
Политика

Спецпредставителя КНДР по США казнили после неудачного саммита в Ханое

По данным неназванного источника издания, северокорейский лидер Ким Чен Ын приказал казнить несколько высших должностных лиц, в том числе Ким Хек Чхоля, в марте, - после того, как они не смогли достичь соглашения с президентом Дональдом Трампом на втором саммите между лидерами США и КНДР.
Обновлено вчера в 20:24
Общество

Роструд призвал сокращать рабочий день в жару

В Роструде отметили, что если воздух на рабочем месте прогревается до 28,5°С, то работодателю следует сократить рабочий день на час, если температура достигла 29°С, то работников следует отпустить на два часа раньше, а если до 30,5°С - на три часа.
Обновлено вчера в 22:42
Спорт

Друзь извинился за скандал с подкупом на Первом канале

Ранее 9111.ru писал, что после скандала с подкупом Друзь уедет в США.
Обновлено вчера в 09:27
Происшествия

«Аэрофлот» отверг заявление МАК о причинах катастрофы в Шереметьево

В пресс-службе авиакомпании "Аэрофлот" сочли преждевременным говорить о причинах катастрофы с участием самолета компании SSJ-100, которая 5 мая произошла в Шереметьево.
Обновлено вчера в 23:17
Политика

Лавров назвал власти Косово «отбившимися от рук»

Покровительство Запада Приштине внушило властям частично признанной республики Косово чувство безнаказанности, они «отбились от рук».
Обновлено в 01:19
Авто

Новый кроссовер Kia для России сфотографировали без камуфляжа

В распоряжении издания Autoblog оказались шпионские фотографии нового компактного кроссовера Kia, который в том числе появится и на российском рынке.
Обновлено вчера в 07:34
Политика

Трамп объявил о введении пошлин на все товары из Мексики

Президент США Дональд Трамп сообщил в своем Twitter о введении пошлин в размере 5% на все товары из Мексики.
Обновлено вчера в 21:07
Авто

Первый Haval H7 российской сборки показали на видео

Обновлено вчера в 23:18
Наука

К нарушениям в работе сердца может привести употребление энергетиков

В ходе проверки артериального давления у добровольцев выяснилось, что употребление энергетика увеличило диастолическое давление, а также изменило ритм сердца.
Обновлено вчера в 15:03
Происшествия

В Крыму задержаны крымскотатарские активистки Зудиева и Салиева

Обновлено вчера в 11:12
Политика

Украинской газотранспортной системе предрекли судьбу металлолома

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович предрек украинской газотранспортной системе судьбу металлолома с 2020 года.
Обновлено вчера в 17:34
Общество

Роскачество проверило детские коляски

Роскачество и международная организация ICRT исследовали детские коляски 38 моделей, изготовленные 27 производителями.
Обновлено в 01:00
Авто

Авторынок Германии в апреле продолжил падение

Авторынок Германии в апреле снизился на 1,1% и составил 310715 машин (-0,5%).
Обновлено в 00:57
Общество

Россия удвоит траты на продвижение русского языка

В России увеличиваются траты на продвижение русского языка. За шесть лет чиновники планируют потратить на это 7,4 млрд рублей.
Обновлено вчера в 19:59
Происшествия

В ДТП с пассажирскими автобусами в Перми пострадали пять человек

Авария с участием двух пассажирских автобусов произошла в Перми, пять человек пострадали, один из них находится в тяжелом состоянии.
Обновлено в 01:20
Экономика

«Аэрофлот» в первом квартале увеличил убыток на 51%

Чистый убыток "Аэрофлота" по МСФО за первый квартал 2019 года вырос на 51,2% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года и составил 15,75 млрд рублей, следует из материалов компании.
Обновлено вчера в 12:13
Происшествия

В Красноярском крае загорелся двухквартирный жилой дом

Двухквартирный жилой дом горит в селе Тарутино Красноярского края, есть угроза перехода огня на другие дома, сообщили журналистам в краевом главке МЧС.
Обновлено в 00:53
Политика

Путин разрешил ФСИН запрещать въезд иностранцам в Россию

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, который даст ФСИН полномочия запрещать иностранцам и лицам без гражданства въезд на территорию России.
Обновлено вчера в 22:29
Происшествия

Самолет, летевший из Екатеринбурга в Сочи, экстренно сел в Волгограде

По данным онлайн-табло, самолет вылетел из Екатеринбурга в 6:04.
Обновлено в 00:41
Общество

Какие штрафы придется платить дачникам в этом сезоне

Федеральная кадастровая палата Россреестра разъяснила по просьбе "Российской газеты", за какие правонарушения могут оштрафовать дачников.
Обновлено вчера в 22:00
Армия и оружие

Савченко обвинила Порошенко в подрыве армейских складов

Армейский склад в городе Балаклея Харьковской области был взорван по личному приказу Петра Порошенко.
Обновлено в 01:31
Политика

Киевский таксист поделился впечатлениями от встречи с Зеленским

Киевский таксист рассказал, как пару раз подвозил Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 13:11
Транспорт

В РЖД не подтвердили подорожание билетов в плацкарте

Обновлено вчера в 10:13
Экономика

ЦБ РФ отозвал лицензию у «Кемсоцинбанка»

«Кемсоцинбанк» является участником системы страхования вкладов По величине активов кредитное учреждение занимало 320 место в банковской системе РФ.
Обновлено в 00:22
Политика

Какие изменения ожидают жителей России с 1 июня

В России с 1 июня вступают в силу ряд изменений, среди которых отмена роуминга и изменения в ОСАГО.
Обновлено в 01:22
Наука

«Главное предсказание Стивена Хокинга» удалось доказать

Ученые Израильского технического университета получили косвенное доказательство теории Стивена Хокинга о том, что черные дыры могут испускать излучение.
Обновлено вчера в 19:18
Наука

Математики назвали возможную причину вымирания неандертальцев

Обновлено 29 мая в 14:00
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