Футбол
«Интер» объявил о назначении главным тренером Антонио КонтеРИА Новости 00:38
Итальянский футбольный клуб "Интер" на своем официальном сайте объявил о назначении главным тренером команды Антонио Конте. Итальянец сменил на посту своего соотечественника Лучано Спаллетти, об отставке которого было объявлено ранее в четверг.
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Кино
Сериал «Чернобыль» стал самым популярным телешоу в истории
Обновлено вчера в 08:04
Происшествия
В Шереметьево аварийно сел самолет А320
В московском аэропорту Шереметьево аварийно сел самолет А320, к нему едут 10 пожарных автоцистерн, сообщает ТАСС со ссылкой на слова источника в экстренных службах.
Обновлено вчера в 04:36
Футбол
«Валенсия» собирается сбить ценник на Черышева из-за его травмы
Отмечается, что «летучие мыши» не хотят платить за его полноценный переход 7 млн евро и рассчитывают сбить ценник за счет полученной травмы.
Обновлено в 01:00
Политика
Спецпредставителя КНДР по США казнили после неудачного саммита в Ханое
По данным неназванного источника издания, северокорейский лидер Ким Чен Ын приказал казнить несколько высших должностных лиц, в том числе Ким Хек Чхоля, в марте, - после того, как они не смогли достичь соглашения с президентом Дональдом Трампом на втором саммите между лидерами США и КНДР.
Обновлено вчера в 20:24
Общество
Роструд призвал сокращать рабочий день в жару
В Роструде отметили, что если воздух на рабочем месте прогревается до 28,5°С, то работодателю следует сократить рабочий день на час, если температура достигла 29°С, то работников следует отпустить на два часа раньше, а если до 30,5°С - на три часа.
Обновлено вчера в 22:42
Спорт
Друзь извинился за скандал с подкупом на Первом канале
Ранее 9111.ru писал, что после скандала с подкупом Друзь уедет в США.
Обновлено вчера в 09:27
Происшествия
«Аэрофлот» отверг заявление МАК о причинах катастрофы в Шереметьево
В пресс-службе авиакомпании "Аэрофлот" сочли преждевременным говорить о причинах катастрофы с участием самолета компании SSJ-100, которая 5 мая произошла в Шереметьево.
Обновлено вчера в 23:17
Политика
Лавров назвал власти Косово «отбившимися от рук»
Покровительство Запада Приштине внушило властям частично признанной республики Косово чувство безнаказанности, они «отбились от рук».
Обновлено в 01:19
Авто
Новый кроссовер Kia для России сфотографировали без камуфляжа
В распоряжении издания Autoblog оказались шпионские фотографии нового компактного кроссовера Kia, который в том числе появится и на российском рынке.
Обновлено вчера в 07:34
Политика
Трамп объявил о введении пошлин на все товары из Мексики
Президент США Дональд Трамп сообщил в своем Twitter о введении пошлин в размере 5% на все товары из Мексики.
Обновлено вчера в 21:07
Авто
Первый Haval H7 российской сборки показали на видео
Обновлено вчера в 23:18
Наука
К нарушениям в работе сердца может привести употребление энергетиков
В ходе проверки артериального давления у добровольцев выяснилось, что употребление энергетика увеличило диастолическое давление, а также изменило ритм сердца.
Обновлено вчера в 15:03
Происшествия
В Крыму задержаны крымскотатарские активистки Зудиева и Салиева
Обновлено вчера в 11:12
Политика
Украинской газотранспортной системе предрекли судьбу металлолома
Депутат Верховной рады Вадим Рабинович предрек украинской газотранспортной системе судьбу металлолома с 2020 года.
Обновлено вчера в 17:34
Общество
Роскачество проверило детские коляски
Роскачество и международная организация ICRT исследовали детские коляски 38 моделей, изготовленные 27 производителями.
Обновлено в 01:00
Авто
Авторынок Германии в апреле продолжил падение
Авторынок Германии в апреле снизился на 1,1% и составил 310715 машин (-0,5%).
Обновлено в 00:57
Общество
Россия удвоит траты на продвижение русского языка
В России увеличиваются траты на продвижение русского языка. За шесть лет чиновники планируют потратить на это 7,4 млрд рублей.
Обновлено вчера в 19:59
Происшествия
В ДТП с пассажирскими автобусами в Перми пострадали пять человек
Авария с участием двух пассажирских автобусов произошла в Перми, пять человек пострадали, один из них находится в тяжелом состоянии.
Обновлено в 01:20
Экономика
«Аэрофлот» в первом квартале увеличил убыток на 51%
Чистый убыток "Аэрофлота" по МСФО за первый квартал 2019 года вырос на 51,2% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года и составил 15,75 млрд рублей, следует из материалов компании.
Обновлено вчера в 12:13
Происшествия
В Красноярском крае загорелся двухквартирный жилой дом
Двухквартирный жилой дом горит в селе Тарутино Красноярского края, есть угроза перехода огня на другие дома, сообщили журналистам в краевом главке МЧС.
Обновлено в 00:53
Политика
Путин разрешил ФСИН запрещать въезд иностранцам в Россию
Президент РФ Владимир Путин подписал указ, который даст ФСИН полномочия запрещать иностранцам и лицам без гражданства въезд на территорию России.
Обновлено вчера в 22:29
Происшествия
Самолет, летевший из Екатеринбурга в Сочи, экстренно сел в Волгограде
По данным онлайн-табло, самолет вылетел из Екатеринбурга в 6:04.
Обновлено в 00:41
Общество
Какие штрафы придется платить дачникам в этом сезоне
Федеральная кадастровая палата Россреестра разъяснила по просьбе "Российской газеты", за какие правонарушения могут оштрафовать дачников.
Обновлено вчера в 22:00
Армия и оружие
Савченко обвинила Порошенко в подрыве армейских складов
Армейский склад в городе Балаклея Харьковской области был взорван по личному приказу Петра Порошенко.
Обновлено в 01:31
Политика
Киевский таксист поделился впечатлениями от встречи с Зеленским
Киевский таксист рассказал, как пару раз подвозил Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 13:11
Транспорт
В РЖД не подтвердили подорожание билетов в плацкарте
Обновлено вчера в 10:13
Экономика
ЦБ РФ отозвал лицензию у «Кемсоцинбанка»
«Кемсоцинбанк» является участником системы страхования вкладов По величине активов кредитное учреждение занимало 320 место в банковской системе РФ.
Обновлено в 00:22
Политика
Какие изменения ожидают жителей России с 1 июня
В России с 1 июня вступают в силу ряд изменений, среди которых отмена роуминга и изменения в ОСАГО.
Обновлено в 01:22
Наука
«Главное предсказание Стивена Хокинга» удалось доказать
Ученые Израильского технического университета получили косвенное доказательство теории Стивена Хокинга о том, что черные дыры могут испускать излучение.
Обновлено вчера в 19:18
Наука
Математики назвали возможную причину вымирания неандертальцев
Обновлено 29 мая в 14:00