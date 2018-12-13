Футбол

«Интер» объявил о назначении Маротты на пост генерального директора
Бомбардир.ру
08:32

Бывший генеральный директор «Ювентуса» Джузеппе Маротта занял аналогичную должность в «Интере». 61-летний специалист покинул туринский клуб в октябре этого года после 10 лет работы.
Бомбардир.ру08:32

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«Интер» подтвердил назначение Маротты

Sportbox.RU08:35

«Интер» подтвердил назначение Маротты

Матч ТВ08:35

«Интер» объявил о назначении Маротты на пост генерального директора клуба

Чемпионат08:33

Джузеппе Маротта стал генеральным менеджером «Интера»

Спорт-Экспресс08:16

Маротта стал генеральным директором «Интера»

Sports.ru09:00

«Интер» объявил о назначении бывшего гендиректора «Ювентуса» Маротты

Sport24.ru08:37

Бывший генеральный директор «Ювентуса» приступит к работе в «Интере» 13 декабря

Советский спорт11 декабря в 11:06
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