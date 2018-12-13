Бывший генеральный директор «Ювентуса» Джузеппе Маротта занял аналогичную должность в «Интере». 61-летний специалист покинул туринский клуб в октябре этого года после 10 лет работы.

«Интер» объявил о назначении Маротты на пост генерального директора

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