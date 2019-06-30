Футбол
«Интер» обсудил аренду Бэйла с представителями игрокаМатч ТВ вчера в 02:02
Руководство «Интера» на совместной встрече с представителями Гарета Бэйла обсудило контракт, по условиям которого крайний нападающий «Реала» и сборной Уэльса отправится в аренду к черно-синим, сообщает SportMediaset.
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Олимпийская чемпионка Игр-2018 в Пхенчхане Алина Загитова выложила в инстаграм фотосессию в традиционной японской одежде — юкате.
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Французский президент Эмманюэль Макрон заявил, что через год, в 2020 году, он приедет в Москву на 75-летний юбилей Победы в Великой Отечественной войне.
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Авто
Автоэксперты перевели названия китайских автомобилей
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Политика
Оператор «Северного потока — 2» отменил заявку на один маршрут в Дании
Компания — оператор «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG решила отменить заявку на основной маршрут газопровода, проходящий в территориальных водах Дании к югу от острова Борнхольм.
Обновлено 28 июня в 13:34
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Происшествия
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Автобус и каршеринговый автомобиль столкнулись в Москве на пересечении улиц Ясеневой и Генерала Белова в воскресенье, 30 июня.
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Общество
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Гаджимагомедов завоевал золото на Европейских играх
Российский боксер Муслим Гаджимагомедов завоевал золото в весовой категории до 91 кг на Европейских играх в Минске.
Обновлено в 08:16
Кино
Умерла актриса Евгения Дембская
Народная артистка Украины Евгения Дембская скончалась в Одессе на 99-м году жизни.
Обновлено в 07:02
Происшествия
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В Иерусалиме задержали палестинского министра
Израильские полицейские задержали палестинского министра по делам Иерусалима Фади аль-Хидми (Fadi al-Hadmi), сообщает палестинское агентство Wafa.
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Политика
Суд США заблокировал выделение средств на стену на границе с Мексикой
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Филарет назвал Епифания сыном покойного митрополита Чокалюка
Патриарх Православной церкви Украины Филарет выступил с заявлением, что его оппонент митрополит Епифаний является незаконным сыном покойного митрополита Даниила Чокалюка.
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Происшествия
В Казахстане произошла массовая драка из-за фото
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