Футбол

«Интер» обсудил аренду Бэйла с представителями игрокаМатч ТВ вчера в 02:02

Руководство «Интера» на совместной встрече с представителями Гарета Бэйла обсудило контракт, по условиям которого крайний нападающий «Реала» и сборной Уэльса отправится в аренду к черно-синим, сообщает SportMediaset.
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Британский футболист
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