Футбол
«Интер» не смог забить «Аталанте», «Лацио» едва не проиграл «Сассуоло»Евро-футбол.ру вчера в 14:01
Марко Пароло
|31′
|52′
Мануэль Локателли
Чиро Иммобиле
|53′
|57′
Рожерио
Фелипе Кайседо
Хоакин Корреа
|63′
|66′
Мануэль Локателли
Франческо Маньянелли
Марко Пароло
Сергей Милинкович-Савич
|69′
|73′
Алессандро Матри
Доменико Берарди
Милан Бадель
|78′
Милан Бадель
Лукас Лейва
|80′
|83′
Альфред Данкан
Мехди Бурабия
|89′
Доменико Берарди
Сенад Лулич
|90′+5′
|60%
|Владение мячом
|40%
|85%
|Процент точных передач
|77%
|11
|Удары в сторону ворот
|1
|6
|Удары в створ ворот
|2
|–
|Сейвы вратарём
|4
|8
|Офсайды
|2
|11
|Угловые
|1
|7
|Отборы
|12
|14
|Фолы
|8
|2
|Желтые карточки
|1
|–
|Красные карточки
|–
Лацио
Расстановка 3‑5‑2
1
Стракоша
4
Габаррон
33
Ачерби
26
Раду
77
Марушич
21
Милинкович-Савич
6
Лейва
10
Альберто
19
Лулич
11
Корреа
17
Иммобиле
47
Консильи
3
Демирал
23
Маньяни
13
Пелузо
21
Лирола
4
Маньянелли
12
Сенси
68
Бурабия
6
Рожерио
25
Берарди
20
Бога
Сассуоло
Расстановка 3‑5‑2
В чемпионате Италии сыграны предпоследние матчи 31-го тура. "Интер" в домашней игре с "Аталантой" не смог забить в ворота противника, но и не пропустил за 90 минут - 0:0.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 00:47, Ашберн
Финансы
Эксперты назвали курс рубля на лето 2019 года
Эксперт компании «БКС Брокер» Дмитрий Бабин в интервью «Российской газете» рассказал о курсе рубля на предстоящее лето.
Обновлено вчера в 22:46
Финансы
Показатель лояльности россиян к банкам упал вдвое
В результате коэффициент лояльности клиентов, рассчитываемый НАФИ как разница между долями критиков и сторонников, упал за год вдвое — с 29 до 14 пунктов.
Обновлено в 00:30
Происшествия
Полиция Румынии нашла на берегу Черного моря более 130 кг кокаина
Правоохранительные органы Румынии обнаружили 131 килограмм наркотиков на побережье Черного моря.
Обновлено вчера в 21:51
Экономика
Деньги на вырост: 3,8 млрд рублей на первенцев оказались лишними
После распределения средств на выплату пособий за первого ребенка 3,8 млрд рублей остались неиспользованными, выяснили «Известия».
Обновлено вчера в 17:01
Общество
Жительница Забайкалья выплатит любовнице мужа компенсацию за избиение
Жительница Краснокаменска избила любовницу своего мужа, теперь ей придется заплатить за это 15 тысяч рублей компенсации, сообщила пресс-служба Забайкальского краевого суда.
Обновлено вчера в 23:56
Экономика
СМИ узнали о просьбе Interjet к России починить простаивающие SSJ100
Всего в эксплуатации, как отмечает «Коммерсантъ» у авиакомпании сейчас находятся семь лайнеров, остальные простаивают (ранее такие же данные приводил портал FlightGlobal).
Обновлено вчера в 20:56
Политика
Большинство россиян выступили против закона о неуважении к власти
Что россияне думают о законах Клишаса Более половины россиян — 64% — считают, что недавно принятые законы о наказании за неуважение к власти и за распространение недостоверных новостей призваны не допустить критики власти.
Обновлено в 00:00
Происшествия
Житель Воронежской области два года получал пенсию в 150 тыс. рублей
Житель Воронежской области около двух лет получал пенсию в размере 150 тыс. рублей благодаря мошенническим схемам своей дочери.
Обновлено вчера в 15:25
Политика
Порошенко назначил дату предвыборных дебатов с Зеленским
Президент Украины заявил, что ждет Владимира Зеленского вечером 14 апреля на киевском стадионе "Олимпийский" Президент Украины Петр Порошенко назначил на следующее воскресенье, 14 апреля, политические дебаты с кандидатом на пост главы страны Владимиром Зеленским.
Обновлено вчера в 14:14
Армия и оружие
Террористы опубликовали видео с телом российского военнослужащего
Видео, на котором раненый сирийский военнослужащий на допросе указывает на тело якобы российского военнослужащего, опубликовано новостным агентством Amaq 7 апреля, сообщает SITE Intelligence Group.
Обновлено вчера в 23:17
Происшествия
В Хабаровске полицейский спас мужчину из горящей машины
Обновлено вчера в 21:16
Экономика
ЦБ сообщил о сбое в работе системы быстрых платежей
О полном устранении проблем ЦБ пообещал сообщить дополнительно. Система быстрых платежей разработана Центробанком.
Обновлено вчера в 13:14
Происшествия
Составлен рейтинг самых опасных регионов России для водителей
Госавтоинспекция МВД России составила рейтинг самых опасных регионов для водителей.
Обновлено вчера в 20:51
Авто
Названы три ситуации, когда водителя оштрафуют на 15 тысяч рублей
Вторая ситуация касается руководителей компаний. Если их работник скроет номера от камер, должностному лицу грозит штраф от 15 до 20 тысяч.
Обновлено вчера в 16:54
Хоккей
СКА и ЦСКА определят победителя в седьмом матче серии
Встреча завершилась со счётом 3:2. В составе СКА дубль оформил нападающий Наиль Якупов, ещё одна шайба на счету Никиты Гусева.
Обновлено вчера в 23:49
Происшествия
В Петербурге погибла женщина из-за прорыва трубы с кипятком
В Санкт-Петербурге из-за прорыва трубы с кипятком в многоквартирном доме на 2-й Комсомольской улице погибла женщина, пишет в понедельник, 8 апреля, портал 78.ru.
Обновлено в 00:26
Общество
В Москве на 8 апреля объявили желтый уровень погодной опасности
Синоптики объявили желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье 8 апреля.
Обновлено вчера в 05:27
Экономика
Visa введет льготы для киосков и ларьков
Международная платежная система Visa установит пониженную межбанковскую комиссию для торговых точек с оборотом до 10 млн руб. в год.
Обновлено в 00:36
Религия
Православные встречают Благовещение
Обновлено 06 апреля в 17:48
Гаджеты
Представлен концепт «самого универсального в мире смартфона»
Обновлено вчера в 15:25
Путешествия
Беларусь открыла зону отчуждения Чернобыльской АЭС для туристов
Обновлено вчера в 08:23
Политика
Познер назвал способ объединить всех жителей России
Телеведущий Владимир Познер заявил, что у России пока нет национальной идеи, но жителей страны могла бы объединить правда.
Обновлено вчера в 23:03
Политика
Зеленский заявил, что готов к переговорам с Путиным
«Должен быть (для Украины) формат переговоров с РФ в присутствии западных представителей», — сказал кандидат в президенты Украины.
Обновлено вчера в 15:33
Политика
Фарион: русскоязычные украинцы являются рабами и оккупантами
Бывший депутат Верховной рады Украины Ирина Фарион, выступая в эфире телеканала "ИнТБ" заявила, что русскоязычные жители страны являются оккупантами и рабами.
Обновлено в 00:13
Шоу-бизнес
Актрису Аллу Демидову госпитализировали в столице
Обновлено вчера в 11:15
Армия и оружие
Военная полиция РФ обнаружила схрон ИГ в лагере Ярмук
В лагере Ярмук под Дамаском был найден схрон боевиков ИГ (группировка «Исламское государство», запрещена в РФ) с боеприпасами.
Обновлено вчера в 22:52
Гаджеты
Глава Xiaomi утверждает, что Xiaomi Mi 9 могут купить все желающие
Компания Xiaomi, кажется, решила все проблемы, связанные с нехваткой смартфонов Xiaomi Mi 9 в магазинах.
Обновлено вчера в 09:39
Финансы
Российские банки стали чаще отказывать в выдаче кредитов
Получить кредит в 2019 году стало сложнее. Российские банки стали чаще отказывать в выдаче почти всех видов займов.
Обновлено вчера в 23:30
Культура
Сыну Плющенко запретили выступать под песню Майкла Джексона
Сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской не сможет выступить со своей ледовой программой за рубежом.
Обновлено вчера в 17:48