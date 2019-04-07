Футбол

«Интер» не смог забить «Аталанте», «Лацио» едва не проиграл «Сассуоло»Евро-футбол.ру 14:01

Лацио — Сассуоло
2 – 2
Матч завершён
Чемпионат Италии, сегодня
Стадион «Олимпико»
Марко Пароло
31′
52′
Мануэль Локателли
Чиро Иммобиле
53′
57′
Рожерио
Фелипе Кайседо
Хоакин Корреа
63′
66′
Мануэль Локателли
Франческо Маньянелли
Марко Пароло
Сергей Милинкович-Савич
69′
73′
Алессандро Матри
Доменико Берарди
Милан Бадель
78′
Милан Бадель
Лукас Лейва
80′
83′
Альфред Данкан
Мехди Бурабия
89′
Доменико Берарди
Сенад Лулич
90′+5′
В чемпионате Италии сыграны предпоследние матчи 31-го тура. "Интер" в домашней игре с "Аталантой" не смог забить в ворота противника, но и не пропустил за 90 минут - 0:0.
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