«Интер» не смог забить «Аталанте», «Лацио» едва не проиграл «Сассуоло»Евро-футбол.ру 14:01

В чемпионате Италии сыграны предпоследние матчи 31-го тура. "Интер" в домашней игре с "Аталантой" не смог забить в ворота противника, но и не пропустил за 90 минут - 0:0.

«Интер» не смог забить «Аталанте», «Лацио» едва не проиграл «Сассуоло»

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