Футбол

«Интер» не смог обыграть «Удинезе»Матч ТВ 16:33

Удинезе — Интер
0 – 0
Матч завершён
Чемпионат Италии, сегодня
Стадион «Фриули»
Сандро
13′
15′
Данило Д′Амброзио
40′
Борха Валеро
Игнасио Пуссетто
Стефано Окака-Чука
61′
63′
Борха Валеро
Мауро Икарди
66′
Марцело Брозович
Сандро
Эмиль Хадльвредссон
73′
77′
Маттео Политано
Антонио Кандрева
79′
Лаутаро Хавьер Мартинес
Бальде Кейта
Марко Д′Алессандро
Бен Уилмот
81′
«Удинезе» и «Интер» сыграли вничью в матче 35-го тура чемпионата Италии.
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