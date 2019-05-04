Футбол
«Интер» не смог обыграть «Удинезе»Матч ТВ вчера в 16:33
Сандро
|13′
|15′
Данило Д′Амброзио
|40′
Борха Валеро
Игнасио Пуссетто
Стефано Окака-Чука
|61′
|63′
Борха Валеро
Мауро Икарди
|66′
Марцело Брозович
Сандро
Эмиль Хадльвредссон
|73′
|77′
Маттео Политано
Антонио Кандрева
|79′
Лаутаро Хавьер Мартинес
Бальде Кейта
Марко Д′Алессандро
Бен Уилмот
|81′
|27%
|Владение мячом
|73%
|72%
|Процент точных передач
|91%
|–
|Удары в сторону ворот
|8
|3
|Удары в створ ворот
|5
|5
|Сейвы вратарём
|3
|2
|Офсайды
|–
|2
|Угловые
|9
|7
|Отборы
|11
|19
|Фолы
|11
|1
|Желтые карточки
|3
|–
|Красные карточки
|–
Удинезе
Расстановка 3‑5‑2
1
Муссо
19
Ларсен
87
Де Майо
17
Нюйтинк
24
Уилмот
38
Мандрагора
20
Хадльвредссон
10
Де Пауль
90
Зегелар
15
Лазанья
7
Окака-Чука
1
Ханданович
33
Д′Амброзио
6
де Врей
37
Шкриньяр
18
Асамоа
87
Кандрева
77
Брозович
14
Наингголан
9
Икарди
44
Перишич
11
Бальде
Интер
Расстановка 4‑5‑1
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«Интер» не сумел обыграть на выезде «Удинезе», сыграв вничью в 3-м матче подряд
Sport24.ruвчера в 16:22
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 05:14, Ашберн
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