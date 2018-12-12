Футбол

«Интер» не смог обыграть ПСВ и выбыл из Лиги чемпионов
REGNUM
вчера в 23:55

Интер — ПСВ
1 – 1
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, вчера
Стадион «Джузеппе Меацца»
13′
Ирвинг Лосано
Марцело Брозович
44′
52′
Йерун Зут
Антонио Кандрева
Бальде Кейта
56′
65′
Эрик Гутьеррес
Михал Садилек
Квадво Асамоа
Лаутаро Хавьер Мартинес
69′
71′
Стивен Бергвейн
Маттео Политано
71′
71′
Стивен Бергвейн
Доньелл Мален
Мауро Икарди
73′
Маттео Политано
Шиме Врсалько
83′
86′
Михал Садилек
90′+1′
Дензел Дамфрис
90′+5′
Ирвинг Лосано
Гастон Перейро
Милан Шкриньяр
90′+5′
«Интер» сыграл вничью с голландским ПСВ в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счётом 1:1. На 13-й минуте матча счёт открыл нападающий ПСВ Ирвин Лосано.
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