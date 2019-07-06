Футбол

«Интер» не рассчитывает на Икарди и НаингголанаСпорт-Экспресс 09:16

Одно дело сказать, что Икарди находится на рынке, что мы уже подтвердили, но совсем другое – соблюдать договорные обязательства. Там есть соглашение о том, что игрок должен быть допущен к тренировкам, не собираемся отказывать ему в этом праве.
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«Интер» объявил о желании продать Икарди и Наингголана

Советский спорт08:54

«Оба знают, что не являются частью наших планов». «Интер» выставил Икарди и Наингголана на трансфер

Sport24.ru08:37

Беппе Маротта: «Икарди и Наингголан не являются частью проекта „Интера“»

Sports.ru08:37

«Интер» больше не рассчитывает на Икарди и Наингголана

Евро-футбол.ру09:31

Маротта: «Икарди и Наингголан не входят в планы „Интера“»

Soccer.ru09:21

«Интер» не рассчитывает на Икарди и Наингголана

Спорт-Экспресс09:16

Гендиректор «Интера»: «Икарди и Наингголан не входят в планы клуба»

Матч ТВ09:49
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Общество

МЧС предупреждает о грозе и сильном ветре в Москве

Обновлено в 11:22
Шоу-бизнес

Меган Маркл и принц Гарри поделились фото с крестин сына

На крестинах присутствовали всего 25 человек, среди них герцог и герцогиня Кембриджские, принц Чарльз с супругой Камиллой, а также мать Меган Маркл - Дория Рэгланд.
Обновлено в 13:00
Футбол

Зенит — Локомотив 2:3

Обновлено в 14:01
Происшествия

На перевернувшемся в Черном море катамаране погибли люди

Обновлено вчера в 12:52
Общество

Иван Купала наступает сегодня ночью

Обновлено в 06:51
Шоу-бизнес

Пугачева позвонила в РЖД после скандала

Обновлено в 10:23
Политика

Москва отреагировала на «менторские поучения» Вашингтона

МИД РФ напомнил временной поверенной в делах США в Грузии Элизабет Руд о санкционной политике Вашингтона, когда та назвала запрет на авиасообщение между Россией и Грузией несправедливой и ненужной мерой.
Обновлено в 12:45
Происшествия

В Мексике задержали группу россиян

Группу россиян задержали в аэропорту мексиканского города Канкун, сообщили РИА Новости в посольстве России.
Обновлено в 14:14
Происшествия

Тётя избитой девочки задержана в Ингушетии

Обновлено вчера в 04:57
Происшествия

«Была добрым, отзывчивым человеком»: в Минске простились с погибшей 3 июля

В Минске 6 июля простились с 64-летней Натальей Максимчук, погибшей во время салюта на День Независимости.
Обновлено в 08:33
Происшествия

Во Флориде в торговом центре произошел взрыв

В американском штате Флорида в одном из торговых центров (ТЦ) произошел мощный взрыв.
Обновлено в 13:45
Политика

В МИД России отреагировали на концепцию США по противодействию Кремлю

В МИД России прокомментировали представленную в США «концепцию противодействия пагубному влиянию Кремля», отметив, что такая стратегия направлена на насаждение русофобии в мире.
Обновлено в 06:10
Политика

В ОБСЕ поддержали антироссийскую резолюцию по Крыму

Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ одобрил резолюцию, осуждающую действия России в Крыму.
Обновлено в 10:20
Общество

Правитель Дубая подал в суд на обокравшую его жену

Премьер-министр ОАЭ и эмир Дубая Мохаммед ибн Рашид аль-Мактум подал в суд на свою жену принцессу Хайю бинт аль-Хусейн, которая сбежала от него в Европу, сообщает телеканал CNN.
Обновлено вчера в 09:20
Политика

Онищенко считает, что Грузия должна поставить ему памятник

Депутат Госдумы и бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко заявил, что в Грузии должны поставить ему памятник за то, что он спас культуру виноделия.
Обновлено в 14:02
Происшествия

В сети появилось видео задержания кассирши Луизы Хайруллиной

Напомним, что информация о задержании35-летней Луизы Хайруллиной появилась вчера вечером.
Обновлено вчера в 07:08
Происшествия

Полиция Турции обнаружила в машине элемент ядерного оружия

Как передает ТАСС, элемент калифорний применяется в изготовлении боеголовок ядерного оружия и в АЭС.
Обновлено в 12:50
Происшествия

В Петербурге похоронили погибших в Баренцевом море подводников

Моряки-подводники, погибшие при пожаре на глубоководном аппарате в Баренцевом море, 6 июля были похоронены на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге, передает «Интерфакс».
Обновлено в 05:57
Общество

В Словении установили деревянную статую Меланьи Трамп

В словенском городе Севница установили статую первой леди США Меланьи Трамп, сделанную из дерева с помощью бензопилы.
Обновлено в 02:14
Кино

В ремейке фильма «Маска» главную роль может исполнить женщина

Автор комикса о «Маске» Майк Ричардсон заявил о возможности создания ремейка популярного фильма в обновленной версии — главную роль здесь должна исполнить женщина.
Обновлено в 10:33
Политика

Украина получила первую партию нефти из США

На Украину поступила первая в истории страны партия нефти из США.
Обновлено в 13:47
Происшествия

Прогулочный катер врезался в Вестминстерский мост

Обновлено в 13:24
Авто

В Сети показали цифровую приборную панель для LADA Vesta

Цифровая приборная панель, которая всегда была прерогативой дорогих иномарок, скоро появится и на отечественной LADA Vesta.
Обновлено в 05:59
Авто

Alfa Romeo объявила цены на Giulia и Stelvio Quadrifoglio

Ограниченная серия Alfa Romeo Giulia и Stelvio Quadrifoglio Racing стала доступна у британских дилеров.
Обновлено в 03:21
Шоу-бизнес

Галкин объяснил свой высокий гонорар

Обновлено в 06:21
Политика

В Иране пригрозили захватом британского танкера

Иранский член совета Мохсен Резаи, который консультирует верховного лидера аятоллу Хаменеи, оставил в Твиттере предостерегающий комментарий: «Если Британия не выпустит иранский нефтяной танкер, то обязанность властей - захватить британский нефтяной танкер».
Обновлено вчера в 11:21
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Виктория Исакова намекнула на скорый декретный отпуск

Об интересном положении Исаковой намекнули в театре Пушкина «Комсомольской правде».
Обновлено в 09:34
Технологии

Робота Atlas научили планировать путь в развалинах и протискиваться в узкие проемы

Инженеры научили гуманоидного робота Atlas самостоятельно планировать путь в сложной обстановке, которая имитирует развалины.
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Энергетика

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По словам главы Приморского топливного союза Владимира Чирскова, в запасах Росрезерва есть керосин, дизельное топливо двух сортов, а также бензин АИ-80 и АИ-92.
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