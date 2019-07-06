Футбол
«Интер» не рассчитывает на Икарди и НаингголанаСпорт-Экспресс 09:16
Одно дело сказать, что Икарди находится на рынке, что мы уже подтвердили, но совсем другое – соблюдать договорные обязательства. Там есть соглашение о том, что игрок должен быть допущен к тренировкам, не собираемся отказывать ему в этом праве.
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Футбол
Аргентина обыграла Чили в матче за третье место Кубка Америки
Аргентина стала бронзовым призером Кубка Америки по футболу, обыграв в матче за 3-е место команду Чили со счетом 2:1. Об этом сообщается на странице турнира в Twitter.
Обновлено в 17:19
Армия и оружие
В Донбассе рядовой ВСУ расстрелял из автомата боевиков нацбатальона
5 июля в ходе конфликта между военнослужащими 30-й бригады ВСУ и националистического подразделения, выполняющих задачи в районе Новолуганского, военнослужащий второго батальона 30-й бригады рядовой Елистратов открыл огонь из автомата по националистам, - говорится в заявлении.
Обновлено в 12:54
Авто
В продажу выходит премиум-внедорожник на базе Toyota Crown
Китайская марка FAW выводит на рынок премиальный внедорожник Hongqi HS7.
Обновлено в 11:44
Экономика
Садоводы предложили запретить импорт фруктов в РФ
Обращение с просьбой запретить импорт фруктов в Россию в III и IV кварталах 2019 г. и в I квартале 2020 г. направили вице-премьеру Алексею Гордееву российские садоводы, сообщил журналистам гендиректор ООО «Сад-гигант Ингушетия» Замир Балкизов.
Обновлено вчера в 21:13
Политика
В Грузии отказались прекращать торговлю с Россией
Министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава заявила, что страна не собирается отказываться от торговли с Россией.
Обновлено в 12:12
Армия и оружие
Украинские СМИ прокололись с фейк-признанием, превратив матерное слово в «Бук»
На Украине СМИ выудили видео с похищенным ополченцем и переврали его слова.
Обновлено в 16:21
Происшествия
Во Флориде не менее 15 человек пострадали при взрыве в торговом центре
Власти штата Флорида выясняют причины взрыва в торговом центре в городе Плантейшн, где пострадали от 15 до 20 человек.
Обновлено в 15:28
Происшествия
В Москве столкнулись четыре автомобиля
Четыре легковых автомобиля столкнулись на Большой Тульской улице в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного управления ГИБДД.
Обновлено в 17:38
Политика
СМИ узнали о поездках третьего «отравителя» Скрипалей в Швейцарию
Третий "отравитель" Скрипалей в 2016 и 2017 году несколько раз бывал в Швейцарии.
Обновлено в 18:32
Политика
Российских журналистов не пустили на конференцию по свободе СМИ
Информационному агентству Sputnik отказали в аккредитации на Глобальную конференцию по свободе СМИ в Великобритании.
Обновлено в 15:48
Футбол
ФК «Локомотив» выиграл Суперкубок России
Обновлено в 14:35
Политика
Зеленский озадачил украинцев странными гримасами
Президент Украины Владимир Зеленский сильно озадачил сограждан странными гримасами во время совещания на Закарпатской таможне.
Обновлено в 17:58
Происшествия
При взрыве бензовоза в Свердловской области погибли люди
Бензовоз с 500 литрами топлива перевернулся и загорелся в Свердловской области, сообщает 7 июля пресс-служба регионального управления МЧС.
Обновлено в 18:57
Политика
ОБСЕ поддержала антироссийскую резолюцию по Крыму
Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ одобрил резолюцию о непризнании Крыма частью России, сообщил член украинской делегации Рефат Чубаров на своей странице в Facebook.
Обновлено в 14:34
Происшествия
Новое мощное землетрясение зафиксировано в Калифорнии
В Калифорнии произошло очередное землетрясение магнитудой 7,1. Подземные толчки ощущались на юге штата.
Обновлено в 00:49
Гаджеты
Microsoft объяснила повторный анонс Windows образца 1985 года
Примечательно, что действие третьего сезона сериала как раз происходит в 1985 году, когда и был представлен Windows 1.0.
Обновлено в 11:52
Происшествия
В Италию вопреки запрету пришло еще одно судно с мигрантами
Судно с мигрантами Alex, принадлежащее немецкой неправительственной организации Sea-Eye, причалило в порту итальянского острова Лампедуза вопреки запретам главы МВД страны Матео Сальвини.
Обновлено в 13:12
Космос
Утром 5 июля взошло самое маленькое солнце в году
Обновлено вчера в 11:02
Гаджеты
Процессор AMD Ryzen 5 2600X подешевел практически вдвое
Напомним, ранее в США зафиксировано снижение стоимости другого представителя семейства Ryzen 2000 – Ryzen 7 2700X.
Обновлено в 09:15
Общество
«Ленинград» обвинили в распространении импотенции
Обновлено в 10:53
Общество
Ущерб от наводнения в Иркутской области составил более 31 млрд рублей
На восстановление Иркутской области после нововведения потребуется 31,2 млрд рублей.
Обновлено в 09:35
Общество
Майнити симбун (Япония): японские балерины в Сибири — мостик, связывающий Японию и Россию (Mainichi Shimbun)
Обновлено в 18:19
Политика
Украина получила первую в истории партию нефти из США
Обновлено в 12:33
Игры
Новую пасхалку нашли в игре Half-Life Decay
Обновлено в 09:37
Энергетика
В России предложили распечатать государственный резерв
По словам главы Приморского топливного союза Владимира Чирскова, в запасах Росрезерва есть керосин, дизельное топливо двух сортов, а также бензин АИ-80 и АИ-92.
Обновлено в 07:59
Политика
В уральском полпредстве прокомментировали арест Воробьева
В представительстве президента России в Уральском федеральном округе (УрФО) прокомментировали арест помощника полпреда Александра Воробьева.
Обновлено в 05:57
Музыка
Создатель музыкального стиля босса-нова Жуан Жилберту умер в Бразилии
В Бразилии скончался один из основателей музыкального стиля босса-нова Жуан Жилберту, сообщает AFP со ссылкой на заявление сына артиста.
Обновлено в 17:23