Футбол

«Интер» не рассчитывает на Икарди и НаингголанаСпорт-Экспресс 09:16

Одно дело сказать, что Икарди находится на рынке, что мы уже подтвердили, но совсем другое – соблюдать договорные обязательства. Там есть соглашение о том, что игрок должен быть допущен к тренировкам, не собираемся отказывать ему в этом праве.
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«Интер» объявил о желании продать Икарди и Наингголана

Советский спорт08:54

«Оба знают, что не являются частью наших планов». «Интер» выставил Икарди и Наингголана на трансфер

Sport24.ru08:37

Гендиректор «Интера»: «Икарди и Наингголан не входят в планы клуба»

Матч ТВ09:49

«Интер» больше не рассчитывает на Икарди и Наингголана

Евро-футбол.ру09:31

Маротта: «Икарди и Наингголан не входят в планы „Интера“»

Soccer.ru09:21

«Интер» не рассчитывает на Икарди и Наингголана

Спорт-Экспресс09:16

Беппе Маротта: «Икарди и Наингголан не являются частью проекта „Интера“»

Sports.ru08:37
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Футбол

Аргентина обыграла Чили в матче за третье место Кубка Америки

Аргентина стала бронзовым призером Кубка Америки по футболу, обыграв в матче за 3-е место команду Чили со счетом 2:1. Об этом сообщается на странице турнира в Twitter.
Обновлено в 17:19
Армия и оружие

В Донбассе рядовой ВСУ расстрелял из автомата боевиков нацбатальона

5 июля в ходе конфликта между военнослужащими 30-й бригады ВСУ и националистического подразделения, выполняющих задачи в районе Новолуганского, военнослужащий второго батальона 30-й бригады рядовой Елистратов открыл огонь из автомата по националистам, - говорится в заявлении.
Обновлено в 12:54
Происшествия

Суд арестовал тетю избитой семилетней девочки из Ингушетии

Обновлено в 12:42
Авто

В продажу выходит премиум-внедорожник на базе Toyota Crown

Китайская марка FAW выводит на рынок премиальный внедорожник Hongqi HS7.
Обновлено в 11:44
Экономика

Садоводы предложили запретить импорт фруктов в РФ

Обращение с просьбой запретить импорт фруктов в Россию в III и IV кварталах 2019 г. и в I квартале 2020 г. направили вице-премьеру Алексею Гордееву российские садоводы, сообщил журналистам гендиректор ООО «Сад-гигант Ингушетия» Замир Балкизов.
Обновлено вчера в 21:13
Политика

В Грузии отказались прекращать торговлю с Россией

Министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава заявила, что страна не собирается отказываться от торговли с Россией.
Обновлено в 12:12
Армия и оружие

Украинские СМИ прокололись с фейк-признанием, превратив матерное слово в «Бук»

На Украине СМИ выудили видео с похищенным ополченцем и переврали его слова.
Обновлено в 16:21
Происшествия

Во Флориде не менее 15 человек пострадали при взрыве в торговом центре

Власти штата Флорида выясняют причины взрыва в торговом центре в городе Плантейшн, где пострадали от 15 до 20 человек.
Обновлено в 15:28
Происшествия

В Москве столкнулись четыре автомобиля

Четыре легковых автомобиля столкнулись на Большой Тульской улице в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного управления ГИБДД.
Обновлено в 17:38
Политика

СМИ узнали о поездках третьего «отравителя» Скрипалей в Швейцарию

Третий "отравитель" Скрипалей в 2016 и 2017 году несколько раз бывал в Швейцарии.
Обновлено в 18:32
Политика

Российских журналистов не пустили на конференцию по свободе СМИ

Информационному агентству Sputnik отказали в аккредитации на Глобальную конференцию по свободе СМИ в Великобритании.
Обновлено в 15:48
Футбол

ФК «Локомотив» выиграл Суперкубок России

Обновлено в 14:35
Политика

Зеленский озадачил украинцев странными гримасами

Президент Украины Владимир Зеленский сильно озадачил сограждан странными гримасами во время совещания на Закарпатской таможне.
Обновлено в 17:58
Происшествия

При взрыве бензовоза в Свердловской области погибли люди

Бензовоз с 500 литрами топлива перевернулся и загорелся в Свердловской области, сообщает 7 июля пресс-служба регионального управления МЧС.
Обновлено в 18:57
Происшествия

На борту перевернувшегося в Черном море судна находились 55 человек

Обновлено в 01:46
Политика

Жители обстрелянного ВСУ посёлка в ЛНР пригласили в гости Зеленского

Обновлено в 14:25
Политика

ОБСЕ поддержала антироссийскую резолюцию по Крыму

Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ одобрил резолюцию о непризнании Крыма частью России, сообщил член украинской делегации Рефат Чубаров на своей странице в Facebook.
Обновлено в 14:34
Происшествия

Новое мощное землетрясение зафиксировано в Калифорнии

В Калифорнии произошло очередное землетрясение магнитудой 7,1. Подземные толчки ощущались на юге штата.
Обновлено в 00:49
Гаджеты

Microsoft объяснила повторный анонс Windows образца 1985 года

Примечательно, что действие третьего сезона сериала как раз происходит в 1985 году, когда и был представлен Windows 1.0.
Обновлено в 11:52
Происшествия

В Италию вопреки запрету пришло еще одно судно с мигрантами

Судно с мигрантами Alex, принадлежащее немецкой неправительственной организации Sea-Eye, причалило в порту итальянского острова Лампедуза вопреки запретам главы МВД страны Матео Сальвини.
Обновлено в 13:12
Космос

Утром 5 июля взошло самое маленькое солнце в году

Обновлено вчера в 11:02
Гаджеты

Процессор AMD Ryzen 5 2600X подешевел практически вдвое

Напомним, ранее в США зафиксировано снижение стоимости другого представителя семейства Ryzen 2000 – Ryzen 7 2700X.
Обновлено в 09:15
Общество

«Ленинград» обвинили в распространении импотенции

Обновлено в 10:53
Общество

Ущерб от наводнения в Иркутской области составил более 31 млрд рублей

На восстановление Иркутской области после нововведения потребуется 31,2 млрд рублей.
Обновлено в 09:35
Общество

Майнити симбун (Япония): японские балерины в Сибири — мостик, связывающий Японию и Россию (Mainichi Shimbun)

Обновлено в 18:19
Политика

Украина получила первую в истории партию нефти из США

Обновлено в 12:33
Игры

Новую пасхалку нашли в игре Half-Life Decay

Обновлено в 09:37
Энергетика

В России предложили распечатать государственный резерв

По словам главы Приморского топливного союза Владимира Чирскова, в запасах Росрезерва есть керосин, дизельное топливо двух сортов, а также бензин АИ-80 и АИ-92.
Обновлено в 07:59
Политика

В уральском полпредстве прокомментировали арест Воробьева

В представительстве президента России в Уральском федеральном округе (УрФО) прокомментировали арест помощника полпреда Александра Воробьева.
Обновлено в 05:57
Музыка

Создатель музыкального стиля босса-нова Жуан Жилберту умер в Бразилии

В Бразилии скончался один из основателей музыкального стиля босса-нова Жуан Жилберту, сообщает AFP со ссылкой на заявление сына артиста.
Обновлено в 17:23
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Аргентинский футболист, нападающий клуба «Интернационале» и сборной Аргентины.
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Бельгийский футболист, центральный полузащитник клуба «Интернационале». Выступал за сборную Бельгии.
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