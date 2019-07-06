Одно дело сказать, что Икарди находится на рынке, что мы уже подтвердили, но совсем другое – соблюдать договорные обязательства. Там есть соглашение о том, что игрок должен быть допущен к тренировкам, не собираемся отказывать ему в этом праве.

«Интер» не рассчитывает на Икарди и Наингголана

Происшествия Полиция Турции нашла используемое в ядерном оружии вещество в машине Калифорний — радиоактивное вещество, которое используется при производстве ядерного оружия. Стоимость 18,1 г оценивается в $72 млн.

Происшествия Создатель перевернувшегося под Туапсе катера назвал причины трагедии Как ранее сообщал «ФедералПресс», трагедия произошла 5 июля в районе поселка Джубга. Прогулочный катер ушел под воду в 100 метрах от берега.

Происшествия Пропавшая школьница найдена убитой и изнасилованной "К сожалению, список изнасилованных и убитых детей растет каждый день", — констатировал Аброськин.

Политика В Грузии выступили за прагматичные отношения с Россией Глава Министерства экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава заявила, что прагматичные, экономические отношения с Россией пойдут на пользу Тбилиси.

Происшествия Появилось видео задержания Луизы Хайруллиной Спецоперация по поимке кассира банка проводилась совместно спецслужбами двух республик - Управлением уголовного розыска МВД и оперативниками ФСБ по Башкортостану и сотрудниками МВД Татарстана.

Политика Путин и Эрдоган обсудили Сирию и Ливию «Была также акцентирована важность активизации политико-дипломатических усилий по урегулированию в Сирии, в том числе в рамках консультаций в астанинском формате»,— добавили в Кремле.

Происшествия В Москве задержали мужчину, выдававшего себя за инспектора ЦОДД Инспектор МАДИ вызвал на место наряд полиции, после чего мужчину задержали и доставили в отделение.

Политика Зеленский пообещал решить вопрос «Северного потока – 2» через Трампа Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что американский лидер Дональд Трамп сможет решить вопрос строительства газопровода «Северный поток – 2» в пользу Киева.

Политика Россия предложила ПА ОБСЕ бороться с героизацией нацизма Российская делегация предложила Парламентской ассамблее ОБСЕ создать институт спецпредставителя по борьбе с героизацией фашизма и нацизма.

Наука Крупнейшее скопление водорослей в Атлантике угрожает морской жизни Орбитальные спутники зафиксировали в Атлантическом океане крупнейшее за всю историю скопление цветущих микроводорослей.

Наука Назван препятствующий раку и сахарному диабету популярный напиток В результате специалисты выяснили, что употребление данного напитка невысокой жирности на регулярной основе может способствовать снижению риска развития колоректального рака и диабета, а в случае включения его в рацион пожилых людей уменьшалась вероятность возрастных изменений в скелетной мускулатуре или саркопении.

Политика На Порошенко завели дело о снятии им со счетов $34 млн наличными Бывший первый заместитель главы Администрации украинского лидера Андрей Портнов заявил, что Государственное бюро расследований (ГБУ) расследует в отношении экс-президента страны Петра Порошенко дело об отмывании денег.

Политика В Петербурге похоронили погибших в Баренцевом море подводников Моряки-подводники, погибшие при пожаре на глубоководном аппарате в Баренцевом море, 6 июля были похоронены на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге, передает «Интерфакс».

Общество Сбежавшую с миллионами жену шейха обвинили в романе с охранником Жену эмира Дубая принцессу Хайю, сбежавшую от супруга с огромной суммой денег, подозревают в романе на стороне, сообщает The Times.

Общество В Москве в ближайшие часы ожидается усиление ветра и гроза МЧС России предупредило жителей Москвы о грозе и сильном ветре в городе в ближайшие часы.

Политика Пушков отреагировал на предложение Столтенберга «спасти» ДРСМД Ранее Столтенберг призвал Россию «спасти» Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Происшествия Мощное землетрясение в Калифорнии застало врасплох телеведущих Мощное землетрясение в Калифорнии застало телеведущих американского канала KCAL9 врасплох. Видеозапись случившегося опубликовал РЕН ТВ.

Экономика Сбербанк и McDonalds откроют отделения с фаст-фудом Сбербанк и McDonalds могут открыть совместные точки обслуживания уже до конца 2019 года, рассказал "Ведомостям" первый зампред правления банка Александр Ведяхин.

Транспорт Минтранс прояснил проблему с выдачей багажа в Шереметьево В российском Минтрансе прояснили ситуацию с выдачей багажа в московском аэропорту Шереметьево, передает РИА "Новости".

Армия и оружие Мадуро объявил, что в Венесуэле пройдут новые военные учения Президент Венесуэлы Николас Мадуро на праздновании Дня независимости объявил, что в стране пройдут крупные «военно-гражданские» учения, начало которых запланировано на 24 июля.

Спорт Баскетболистки сборной России не выступят на ОИ-2020 Встреча в Белграде завершилась со счетом 52:57. Другой матч за выход в квалификацию ОИ-2020 завершился победой команды Бельгии.

Энергетика Поставки нефти по «Дружбе» снова остановили Предполагается, что нефть смешивается с хранящимся в резервуарах загрязненным сырьем из старых партий на территории Польши 19 апреля Белоруссия сообщила, что в нефтепровод «Дружба» поступила некачественная российская нефть.

Общество «Ленинград» обвинили в распространении импотенции Руководитель уральского Центра по предотвращению социальных и природных чрезвычайных ситуаций Геннадий Чеурин обвинил группу «Ленинград» в распространении импотенции и демонстрации сатанинских ритуалов.