Футбол
«Интер» не рассчитывает на Икарди и НаингголанаСпорт-Экспресс 09:16
Одно дело сказать, что Икарди находится на рынке, что мы уже подтвердили, но совсем другое – соблюдать договорные обязательства. Там есть соглашение о том, что игрок должен быть допущен к тренировкам, не собираемся отказывать ему в этом праве.
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 09:48, Вашингтон
Политика
Французский эксперт призвал Еврокомиссию поддержать «Северный поток-2»
Улучшить ситуацию может и трубопровод «Северный поток-2», уверен Кошар.
Обновлено в 02:39
Политика
Зеленский намерен решить вопрос «Северного потока – 2» через Трампа
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что намерен во время визита в США обсудить с американским лидером Дональдом Трампом проект "Северный поток — 2".
Обновлено в 08:00
Общество
Медведев подписал распоряжение о всероссийской диспансеризации
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о проведении всероссийской диспансеризации в 2019 и 2020 годах.
Обновлено вчера в 14:17
Политика
Грузинские фермеры просят власти страны наладить диалог с Россией
Временный запрет на прямое авиасообщение с Россией отразится на сбыте сельхозпродукции, что создаст финансовые проблемы для жителей Грузии, трудоустроенных в этой сфере, соответственно, власти республики должны наладить диалог с РФ, чтобы этого не произошло.
Обновлено в 06:23
Культура
Матроскин становится мартовским котом в новой серии «Простоквашино»
Зрители увидят, как кот Матроскин встретил весну — герой постоянно исполняет блюзы и романсы.
Обновлено в 01:58
Происшествия
Украденные миллионы кассирши Хайруллиной пропали
Напомним, 27 мая Луиза Хайруллина вынесла из банка в городе Салават, где работала кассиром, по разным данным, от 20 до 25 миллионов рублей и скрылась вместе с мужем и двумя несовершеннолетними детьми.
Обновлено вчера в 05:43
Политика
Американский журналист восхитился Крымом
Американский журналист Джефф Опдайк, написавший статью в газете Los Angeles Times с призывом ездить отдыхать в Крым, объясняет, что хотел поделиться впечатлениями от полуострова, и с сожалением отмечает, что материал неожиданно обрел политическое звучание.
Обновлено в 03:34
Футбол
Фарфан перенесет операцию на колене
Полузащитник «Локомотива» Джефферсон Фарфан перенесет операцию на колене.
Обновлено вчера в 04:19
Происшествия
Родители избитой в Ингушетии семилетней девочки найдены
Обновлено вчера в 17:59
Происшествия
ВСУ обстреляли православный храм в Донбассе
В ночь с 5 на 6 июля зажигательный снаряд, выпущенный ВСУ, пробил крышу Свято-Спиридоновского храма в селе Коминтерново в Донбассе.
Обновлено в 07:31
Политика
Жители Восточной Германии выступили за отмену антироссийских санкций
Как показало исследование, 54% жителей Восточной Германии считают, что нужно отменить антироссийские санкции, а на западе страны поддерживающих отмену санкций намного меньше – 32%, передает ТАСС.
Обновлено в 08:47
Культура
Умер режиссер Владимир Двинский
Российский режиссер-документалист Владимир Двинский умер вечером 5 июля.
Обновлено в 06:32
Шоу-бизнес
Елизавета II не появится на крестинах сына Меган Маркл и принца Гарри
Крестины маленького Арчи намечены на 6 июля.
Обновлено вчера в 15:27
Происшествия
Полиция Турции при проверке машины нашла радиоактивное вещество
Полицейские остановили автомобиль возле лесного парка. Во время обысков они изъяли у водителя 18 граммов радиоактивного вещества.
Обновлено в 09:27
Общество
Федор Конюхов на экспериментальном самолете достиг Крыма
Российский путешественник Федор Конюхов на экспериментальном самолете, оборудованном солнечными батареями, достиг Крыма, сообщили РИА Новости в штабе организации полета.
Обновлено в 04:21
Космос
В РКК «Энергия» допустили гибель экипажа «Федерации» при посадке в Тихом океане
Обновлено в 08:28
Происшествия
Появилось видео спасения людей с перевернувшегося в Чёрном море катера
Очевидцы сняли на видео спасение пассажиров с прогулочного катера, опрокинувшегося в Чёрном море у посёлка Джубга.
Обновлено в 08:28
Музыка
Россиян унизил Артур Пирожков и его новый клип «Алкоголичка»
Новый клип певца Артура Пирожкова (Александра Реввы) "Алкоголичка", набравший за сутки почти 4 млн просмотров, возмутил россиян.
Обновлено в 07:42
Происшествия
Два человека погибли при взрыве в воинской части в Азербайджане
В воинской части в Азербайджане произошел взрыв утром 6 июля.
Обновлено в 04:20
Политика
Новый спектакль СБУ: вскрылась «сенсация» по делу гибели «Боинга» над Донбассом
После похищения украинскими силовиками экс-начальника противовоздушной обороны Славянской бригады ДНР Владимира Цемаха, Киев представил "доказательства" вины России в гибели малайзийского пассажирского лайнера МН-17 в небе над Донбассом летом 2014 года.
Обновлено в 08:59
Происшествия
Пропавшая школьница найдена убитой и изнасилованной
"К сожалению, список изнасилованных и убитых детей растет каждый день", — констатировал Аброськин.
Обновлено в 06:40
Армия и оружие
«Открытые медиа»: на похоронах моряков рассказали, что они моряки предотвратили «катастрофу планетарного масштаба»
«Ценой свое жизни — спасли жизни своих товарищей, спасли корабль, не допустили катастрофы планетарного масштаба», — сказал военный.
Обновлено в 09:35
Футбол
«Спартак» объявил об уходе футболиста Боккетти
Московский футбольный клуб "Спартак" расторг контракт с итальянским защитником Сальваторе Боккетти. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Обновлено в 07:18
Единоборства
Президент UFC: бой Хабиба против Сен-Пьера не имеет смысла
Хабиб – чемпион, который еще никому не проиграл. У него и без Сен-Пьера хватает дел в своём дивизионе.
Обновлено в 08:12
Политика
Эмиграция не поможет молодежи самореализоваться, считает Кириенко
Пятый Всероссийский молодежный образовательный форум "Территория смыслов" начал работу в пятницу.
Обновлено в 06:54