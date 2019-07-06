Футбол

«Интер» не рассчитывает на Икарди и НаингголанаСпорт-Экспресс 09:16

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Одно дело сказать, что Икарди находится на рынке, что мы уже подтвердили, но совсем другое – соблюдать договорные обязательства. Там есть соглашение о том, что игрок должен быть допущен к тренировкам, не собираемся отказывать ему в этом праве.
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