Футбол
«Интер» нанял отдельного тренера для Икарди и НаингголанаСпорт-Экспресс вчера в 06:09
"Интер" нанял тренера для нападающего Мауро Икарди и полузащитника Раджи Наингголана, сообщает Tuttosport. По информации СМИ, миланцы пошли на такой шаг для того, чтобы избежать судебных исков со стороны игроков, у которых есть действующие контракты с клубом.
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«Интер» придумал хитрую схему, чтобы избежать судов с Икарди и Наингголаном
Евро-футбол.рувчера в 04:45
«Интер» нанял Икарди и Наингголану отдельного тренера, чтобы избежать судебных исков
Sport24.ruвчера в 04:23
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 09:46, Вашингтон
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