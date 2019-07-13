"Интер" нанял тренера для нападающего Мауро Икарди и полузащитника Раджи Наингголана, сообщает Tuttosport. По информации СМИ, миланцы пошли на такой шаг для того, чтобы избежать судебных исков со стороны игроков, у которых есть действующие контракты с клубом.

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«Интер» нанял отдельного тренера для Икарди и Наингголана

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